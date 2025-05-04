- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 409
利益トレード:
1 953 (81.07%)
損失トレード:
456 (18.93%)
ベストトレード:
827.83 USD
最悪のトレード:
-191.36 USD
総利益:
11 185.59 USD (488 919 pips)
総損失:
-5 237.01 USD (298 909 pips)
最大連続の勝ち:
55 (68.85 USD)
最大連続利益:
1 076.92 USD (2)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.78%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
6.01
長いトレード:
1 197 (49.69%)
短いトレード:
1 212 (50.31%)
プロフィットファクター:
2.14
期待されたペイオフ:
2.47 USD
平均利益:
5.73 USD
平均損失:
-11.48 USD
最大連続の負け:
7 (-961.40 USD)
最大連続損失:
-961.40 USD (7)
月間成長:
2.68%
年間予想:
32.56%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
990.05 USD (3.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.99% (990.05 USD)
エクイティによる:
43.63% (8 958.62 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|499
|EURJPY-VIP
|419
|GBPNZD-VIP
|380
|USDCHF-VIP
|281
|AUDSGD-VIP
|204
|AUDCAD-VIP
|188
|AUDUSD-VIP
|125
|CHFJPY-VIP
|101
|AUDCHF-VIP
|89
|USDSGD-VIP
|47
|AUDJPY-VIP
|37
|CADCHF-VIP
|22
|EURCHF-VIP
|17
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD-VIP
|1.1K
|EURJPY-VIP
|644
|GBPNZD-VIP
|1.3K
|USDCHF-VIP
|632
|AUDSGD-VIP
|237
|AUDCAD-VIP
|393
|AUDUSD-VIP
|499
|CHFJPY-VIP
|150
|AUDCHF-VIP
|430
|USDSGD-VIP
|141
|AUDJPY-VIP
|105
|CADCHF-VIP
|258
|EURCHF-VIP
|143
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD-VIP
|12K
|EURJPY-VIP
|25K
|GBPNZD-VIP
|44K
|USDCHF-VIP
|18K
|AUDSGD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|14K
|AUDUSD-VIP
|16K
|CHFJPY-VIP
|13K
|AUDCHF-VIP
|19K
|USDSGD-VIP
|8.5K
|AUDJPY-VIP
|5.5K
|CADCHF-VIP
|2.4K
|EURCHF-VIP
|5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +827.83 USD
最悪のトレード: -191 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +68.85 USD
最大連続損失: -961.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし