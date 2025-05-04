シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / JASON RLKS_10YR_1M_2M VT047
Yui Ming Wan

JASON RLKS_10YR_1M_2M VT047

Yui Ming Wan
レビュー0件
信頼性
34週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 30%
VTMarkets-Live 4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 409
利益トレード:
1 953 (81.07%)
損失トレード:
456 (18.93%)
ベストトレード:
827.83 USD
最悪のトレード:
-191.36 USD
総利益:
11 185.59 USD (488 919 pips)
総損失:
-5 237.01 USD (298 909 pips)
最大連続の勝ち:
55 (68.85 USD)
最大連続利益:
1 076.92 USD (2)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.78%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
6.01
長いトレード:
1 197 (49.69%)
短いトレード:
1 212 (50.31%)
プロフィットファクター:
2.14
期待されたペイオフ:
2.47 USD
平均利益:
5.73 USD
平均損失:
-11.48 USD
最大連続の負け:
7 (-961.40 USD)
最大連続損失:
-961.40 USD (7)
月間成長:
2.68%
年間予想:
32.56%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
990.05 USD (3.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.99% (990.05 USD)
エクイティによる:
43.63% (8 958.62 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUD-VIP 499
EURJPY-VIP 419
GBPNZD-VIP 380
USDCHF-VIP 281
AUDSGD-VIP 204
AUDCAD-VIP 188
AUDUSD-VIP 125
CHFJPY-VIP 101
AUDCHF-VIP 89
USDSGD-VIP 47
AUDJPY-VIP 37
CADCHF-VIP 22
EURCHF-VIP 17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUD-VIP 1.1K
EURJPY-VIP 644
GBPNZD-VIP 1.3K
USDCHF-VIP 632
AUDSGD-VIP 237
AUDCAD-VIP 393
AUDUSD-VIP 499
CHFJPY-VIP 150
AUDCHF-VIP 430
USDSGD-VIP 141
AUDJPY-VIP 105
CADCHF-VIP 258
EURCHF-VIP 143
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUD-VIP 12K
EURJPY-VIP 25K
GBPNZD-VIP 44K
USDCHF-VIP 18K
AUDSGD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 14K
AUDUSD-VIP 16K
CHFJPY-VIP 13K
AUDCHF-VIP 19K
USDSGD-VIP 8.5K
AUDJPY-VIP 5.5K
CADCHF-VIP 2.4K
EURCHF-VIP 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +827.83 USD
最悪のトレード: -191 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +68.85 USD
最大連続損失: -961.40 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.17 08:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 01:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 02:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録