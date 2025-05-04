- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 413
Gewinntrades:
1 956 (81.06%)
Verlusttrades:
457 (18.94%)
Bester Trade:
827.83 USD
Schlechtester Trade:
-191.36 USD
Bruttoprofit:
11 203.61 USD (490 034 pips)
Bruttoverlust:
-5 240.22 USD (299 209 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
55 (68.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 076.92 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.78%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
38
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
6.02
Long-Positionen:
1 201 (49.77%)
Short-Positionen:
1 212 (50.23%)
Profit-Faktor:
2.14
Mathematische Gewinnerwartung:
2.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-961.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-961.40 USD (7)
Wachstum pro Monat :
2.64%
Jahresprognose:
31.99%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
990.05 USD (3.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.99% (990.05 USD)
Kapital:
43.63% (8 958.62 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|499
|EURJPY-VIP
|419
|GBPNZD-VIP
|383
|USDCHF-VIP
|281
|AUDSGD-VIP
|204
|AUDCAD-VIP
|189
|AUDUSD-VIP
|125
|CHFJPY-VIP
|101
|AUDCHF-VIP
|89
|USDSGD-VIP
|47
|AUDJPY-VIP
|37
|CADCHF-VIP
|22
|EURCHF-VIP
|17
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPAUD-VIP
|1.1K
|EURJPY-VIP
|644
|GBPNZD-VIP
|1.3K
|USDCHF-VIP
|632
|AUDSGD-VIP
|237
|AUDCAD-VIP
|395
|AUDUSD-VIP
|499
|CHFJPY-VIP
|150
|AUDCHF-VIP
|430
|USDSGD-VIP
|141
|AUDJPY-VIP
|105
|CADCHF-VIP
|258
|EURCHF-VIP
|143
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPAUD-VIP
|12K
|EURJPY-VIP
|25K
|GBPNZD-VIP
|44K
|USDCHF-VIP
|18K
|AUDSGD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|14K
|AUDUSD-VIP
|16K
|CHFJPY-VIP
|13K
|AUDCHF-VIP
|19K
|USDSGD-VIP
|8.5K
|AUDJPY-VIP
|5.5K
|CADCHF-VIP
|2.4K
|EURCHF-VIP
|5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +827.83 USD
Schlechtester Trade: -191 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +68.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -961.40 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen