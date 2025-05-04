SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / JASON RLKS_10YR_1M_2M VT047
Yui Ming Wan

JASON RLKS_10YR_1M_2M VT047

Yui Ming Wan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 30%
VTMarkets-Live 4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 413
Gewinntrades:
1 956 (81.06%)
Verlusttrades:
457 (18.94%)
Bester Trade:
827.83 USD
Schlechtester Trade:
-191.36 USD
Bruttoprofit:
11 203.61 USD (490 034 pips)
Bruttoverlust:
-5 240.22 USD (299 209 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
55 (68.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 076.92 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.78%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
38
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
6.02
Long-Positionen:
1 201 (49.77%)
Short-Positionen:
1 212 (50.23%)
Profit-Faktor:
2.14
Mathematische Gewinnerwartung:
2.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-961.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-961.40 USD (7)
Wachstum pro Monat :
2.64%
Jahresprognose:
31.99%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
990.05 USD (3.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.99% (990.05 USD)
Kapital:
43.63% (8 958.62 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD-VIP 499
EURJPY-VIP 419
GBPNZD-VIP 383
USDCHF-VIP 281
AUDSGD-VIP 204
AUDCAD-VIP 189
AUDUSD-VIP 125
CHFJPY-VIP 101
AUDCHF-VIP 89
USDSGD-VIP 47
AUDJPY-VIP 37
CADCHF-VIP 22
EURCHF-VIP 17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 1.1K
EURJPY-VIP 644
GBPNZD-VIP 1.3K
USDCHF-VIP 632
AUDSGD-VIP 237
AUDCAD-VIP 395
AUDUSD-VIP 499
CHFJPY-VIP 150
AUDCHF-VIP 430
USDSGD-VIP 141
AUDJPY-VIP 105
CADCHF-VIP 258
EURCHF-VIP 143
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 12K
EURJPY-VIP 25K
GBPNZD-VIP 44K
USDCHF-VIP 18K
AUDSGD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 14K
AUDUSD-VIP 16K
CHFJPY-VIP 13K
AUDCHF-VIP 19K
USDSGD-VIP 8.5K
AUDJPY-VIP 5.5K
CADCHF-VIP 2.4K
EURCHF-VIP 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +827.83 USD
Schlechtester Trade: -191 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +68.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -961.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.17 08:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 01:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 02:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen