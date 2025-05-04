SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / JASON RLKS_10YR_1M_2M VT047
Yui Ming Wan

JASON RLKS_10YR_1M_2M VT047

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
VTMarkets-Live 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 613
Kârla kapanan işlemler:
1 317 (81.64%)
Zararla kapanan işlemler:
296 (18.35%)
En iyi işlem:
288.06 USD
En kötü işlem:
-90.14 USD
Brüt kâr:
5 958.86 USD (318 779 pips)
Brüt zarar:
-2 591.95 USD (181 411 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (68.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
380.89 USD (2)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
13.37
Alış işlemleri:
794 (49.23%)
Satış işlemleri:
819 (50.77%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
2.09 USD
Ortalama kâr:
4.52 USD
Ortalama zarar:
-8.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-36.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-224.50 USD (3)
Aylık büyüme:
2.45%
Yıllık tahmin:
29.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
251.79 USD (1.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.19% (251.79 USD)
Varlığa göre:
20.57% (4 164.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD-VIP 300
EURJPY-VIP 296
GBPNZD-VIP 221
USDCHF-VIP 205
AUDSGD-VIP 125
AUDCAD-VIP 119
CHFJPY-VIP 101
AUDUSD-VIP 85
AUDCHF-VIP 55
USDSGD-VIP 47
AUDJPY-VIP 37
CADCHF-VIP 12
EURCHF-VIP 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD-VIP 522
EURJPY-VIP 361
GBPNZD-VIP 600
USDCHF-VIP 470
AUDSGD-VIP 148
AUDCAD-VIP 222
CHFJPY-VIP 150
AUDUSD-VIP 315
AUDCHF-VIP 223
USDSGD-VIP 141
AUDJPY-VIP 105
CADCHF-VIP 63
EURCHF-VIP 46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD-VIP 17K
EURJPY-VIP 12K
GBPNZD-VIP 25K
USDCHF-VIP 12K
AUDSGD-VIP 8.3K
AUDCAD-VIP 8.1K
CHFJPY-VIP 13K
AUDUSD-VIP 10K
AUDCHF-VIP 11K
USDSGD-VIP 8.5K
AUDJPY-VIP 5.5K
CADCHF-VIP 4.4K
EURCHF-VIP 3.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +288.06 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +68.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 21:55
No swaps are charged
2025.06.30 21:55
No swaps are charged
2025.06.30 09:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.06 07:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.05 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 08:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 06:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 22:30
Share of trading days is too low
2025.05.04 22:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 16:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 16:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 16:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
JASON RLKS_10YR_1M_2M VT047
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
20K
USD
21
100%
1 613
81%
100%
2.29
2.09
USD
21%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.