Yui Ming Wan

JASON RLKS_10YR_1M_2M VT047

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 17%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 613
Profit Trade:
1 317 (81.64%)
Loss Trade:
296 (18.35%)
Best Trade:
288.06 USD
Worst Trade:
-90.14 USD
Profitto lordo:
5 958.86 USD (318 779 pips)
Perdita lorda:
-2 591.95 USD (181 411 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (68.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
380.89 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.68%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
13.37
Long Trade:
794 (49.23%)
Short Trade:
819 (50.77%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
2.09 USD
Profitto medio:
4.52 USD
Perdita media:
-8.76 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-36.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-224.50 USD (3)
Crescita mensile:
2.45%
Previsione annuale:
29.75%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
251.79 USD (1.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.19% (251.79 USD)
Per equità:
20.57% (4 164.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD-VIP 300
EURJPY-VIP 296
GBPNZD-VIP 221
USDCHF-VIP 205
AUDSGD-VIP 125
AUDCAD-VIP 119
CHFJPY-VIP 101
AUDUSD-VIP 85
AUDCHF-VIP 55
USDSGD-VIP 47
AUDJPY-VIP 37
CADCHF-VIP 12
EURCHF-VIP 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD-VIP 522
EURJPY-VIP 361
GBPNZD-VIP 600
USDCHF-VIP 470
AUDSGD-VIP 148
AUDCAD-VIP 222
CHFJPY-VIP 150
AUDUSD-VIP 315
AUDCHF-VIP 223
USDSGD-VIP 141
AUDJPY-VIP 105
CADCHF-VIP 63
EURCHF-VIP 46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD-VIP 17K
EURJPY-VIP 12K
GBPNZD-VIP 25K
USDCHF-VIP 12K
AUDSGD-VIP 8.3K
AUDCAD-VIP 8.1K
CHFJPY-VIP 13K
AUDUSD-VIP 10K
AUDCHF-VIP 11K
USDSGD-VIP 8.5K
AUDJPY-VIP 5.5K
CADCHF-VIP 4.4K
EURCHF-VIP 3.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +288.06 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +68.85 USD
Massima perdita consecutiva: -36.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 21:55
No swaps are charged
2025.06.30 21:55
No swaps are charged
2025.06.30 09:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.06 07:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.05 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 08:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 06:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 22:30
Share of trading days is too low
2025.05.04 22:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 16:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 16:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 16:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
