- 자본
- 축소
트레이드:
2 462
이익 거래:
1 996 (81.07%)
손실 거래:
466 (18.93%)
최고의 거래:
827.83 USD
최악의 거래:
-191.36 USD
총 수익:
11 424.06 USD (499 604 pips)
총 손실:
-5 311.89 USD (303 689 pips)
연속 최대 이익:
55 (68.85 USD)
연속 최대 이익:
1 076.92 USD (2)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.78%
최근 거래:
26 분 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
6.17
롱(주식매수):
1 235 (50.16%)
숏(주식차입매도):
1 227 (49.84%)
수익 요인:
2.15
기대수익:
2.48 USD
평균 이익:
5.72 USD
평균 손실:
-11.40 USD
연속 최대 손실:
7 (-961.40 USD)
연속 최대 손실:
-961.40 USD (7)
월별 성장률:
1.97%
연간 예측:
23.90%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
990.05 USD (3.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.99% (990.05 USD)
자본금별:
43.63% (8 958.62 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|528
|EURJPY-VIP
|419
|GBPNZD-VIP
|389
|USDCHF-VIP
|289
|AUDSGD-VIP
|205
|AUDCAD-VIP
|191
|AUDUSD-VIP
|126
|CHFJPY-VIP
|101
|AUDCHF-VIP
|91
|USDSGD-VIP
|47
|AUDJPY-VIP
|37
|CADCHF-VIP
|22
|EURCHF-VIP
|17
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD-VIP
|1.1K
|EURJPY-VIP
|644
|GBPNZD-VIP
|1.3K
|USDCHF-VIP
|678
|AUDSGD-VIP
|238
|AUDCAD-VIP
|399
|AUDUSD-VIP
|504
|CHFJPY-VIP
|150
|AUDCHF-VIP
|447
|USDSGD-VIP
|141
|AUDJPY-VIP
|105
|CADCHF-VIP
|258
|EURCHF-VIP
|143
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD-VIP
|15K
|EURJPY-VIP
|25K
|GBPNZD-VIP
|46K
|USDCHF-VIP
|17K
|AUDSGD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|14K
|AUDUSD-VIP
|16K
|CHFJPY-VIP
|13K
|AUDCHF-VIP
|19K
|USDSGD-VIP
|8.5K
|AUDJPY-VIP
|5.5K
|CADCHF-VIP
|2.4K
|EURCHF-VIP
|5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +827.83 USD
최악의 거래: -191 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +68.85 USD
연속 최대 손실: -961.40 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음