시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / JASON RLKS_10YR_1M_2M VT047
Yui Ming Wan

JASON RLKS_10YR_1M_2M VT047

Yui Ming Wan
0 리뷰
안정성
36
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 31%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 462
이익 거래:
1 996 (81.07%)
손실 거래:
466 (18.93%)
최고의 거래:
827.83 USD
최악의 거래:
-191.36 USD
총 수익:
11 424.06 USD (499 604 pips)
총 손실:
-5 311.89 USD (303 689 pips)
연속 최대 이익:
55 (68.85 USD)
연속 최대 이익:
1 076.92 USD (2)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.78%
최근 거래:
26 분 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
6.17
롱(주식매수):
1 235 (50.16%)
숏(주식차입매도):
1 227 (49.84%)
수익 요인:
2.15
기대수익:
2.48 USD
평균 이익:
5.72 USD
평균 손실:
-11.40 USD
연속 최대 손실:
7 (-961.40 USD)
연속 최대 손실:
-961.40 USD (7)
월별 성장률:
1.97%
연간 예측:
23.90%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
990.05 USD (3.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.99% (990.05 USD)
자본금별:
43.63% (8 958.62 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPAUD-VIP 528
EURJPY-VIP 419
GBPNZD-VIP 389
USDCHF-VIP 289
AUDSGD-VIP 205
AUDCAD-VIP 191
AUDUSD-VIP 126
CHFJPY-VIP 101
AUDCHF-VIP 91
USDSGD-VIP 47
AUDJPY-VIP 37
CADCHF-VIP 22
EURCHF-VIP 17
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPAUD-VIP 1.1K
EURJPY-VIP 644
GBPNZD-VIP 1.3K
USDCHF-VIP 678
AUDSGD-VIP 238
AUDCAD-VIP 399
AUDUSD-VIP 504
CHFJPY-VIP 150
AUDCHF-VIP 447
USDSGD-VIP 141
AUDJPY-VIP 105
CADCHF-VIP 258
EURCHF-VIP 143
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPAUD-VIP 15K
EURJPY-VIP 25K
GBPNZD-VIP 46K
USDCHF-VIP 17K
AUDSGD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 14K
AUDUSD-VIP 16K
CHFJPY-VIP 13K
AUDCHF-VIP 19K
USDSGD-VIP 8.5K
AUDJPY-VIP 5.5K
CADCHF-VIP 2.4K
EURCHF-VIP 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +827.83 USD
최악의 거래: -191 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +68.85 USD
연속 최대 손실: -961.40 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

