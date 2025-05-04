СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / JASON RLKS_10YR_1M_2M VT047
Yui Ming Wan

JASON RLKS_10YR_1M_2M VT047

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 30%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 406
Прибыльных трейдов:
1 950 (81.04%)
Убыточных трейдов:
456 (18.95%)
Лучший трейд:
827.83 USD
Худший трейд:
-191.36 USD
Общая прибыль:
11 179.51 USD (488 428 pips)
Общий убыток:
-5 237.01 USD (298 909 pips)
Макс. серия выигрышей:
55 (68.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 076.92 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.78%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
73
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
6.00
Длинных трейдов:
1 195 (49.67%)
Коротких трейдов:
1 211 (50.33%)
Профит фактор:
2.13
Мат. ожидание:
2.47 USD
Средняя прибыль:
5.73 USD
Средний убыток:
-11.48 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-961.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-961.40 USD (7)
Прирост в месяц:
3.69%
Годовой прогноз:
44.81%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
990.05 USD (3.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.99% (990.05 USD)
По эквити:
43.63% (8 958.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD-VIP 499
EURJPY-VIP 417
GBPNZD-VIP 379
USDCHF-VIP 281
AUDSGD-VIP 204
AUDCAD-VIP 188
AUDUSD-VIP 125
CHFJPY-VIP 101
AUDCHF-VIP 89
USDSGD-VIP 47
AUDJPY-VIP 37
CADCHF-VIP 22
EURCHF-VIP 17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD-VIP 1.1K
EURJPY-VIP 641
GBPNZD-VIP 1.3K
USDCHF-VIP 632
AUDSGD-VIP 237
AUDCAD-VIP 393
AUDUSD-VIP 499
CHFJPY-VIP 150
AUDCHF-VIP 430
USDSGD-VIP 141
AUDJPY-VIP 105
CADCHF-VIP 258
EURCHF-VIP 143
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD-VIP 12K
EURJPY-VIP 25K
GBPNZD-VIP 43K
USDCHF-VIP 18K
AUDSGD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 14K
AUDUSD-VIP 16K
CHFJPY-VIP 13K
AUDCHF-VIP 19K
USDSGD-VIP 8.5K
AUDJPY-VIP 5.5K
CADCHF-VIP 2.4K
EURCHF-VIP 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +827.83 USD
Худший трейд: -191 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +68.85 USD
Макс. убыток в серии: -961.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.17 08:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 01:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 02:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
