- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 406
Прибыльных трейдов:
1 950 (81.04%)
Убыточных трейдов:
456 (18.95%)
Лучший трейд:
827.83 USD
Худший трейд:
-191.36 USD
Общая прибыль:
11 179.51 USD (488 428 pips)
Общий убыток:
-5 237.01 USD (298 909 pips)
Макс. серия выигрышей:
55 (68.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 076.92 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.78%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
73
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
6.00
Длинных трейдов:
1 195 (49.67%)
Коротких трейдов:
1 211 (50.33%)
Профит фактор:
2.13
Мат. ожидание:
2.47 USD
Средняя прибыль:
5.73 USD
Средний убыток:
-11.48 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-961.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-961.40 USD (7)
Прирост в месяц:
3.69%
Годовой прогноз:
44.81%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
990.05 USD (3.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.99% (990.05 USD)
По эквити:
43.63% (8 958.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|499
|EURJPY-VIP
|417
|GBPNZD-VIP
|379
|USDCHF-VIP
|281
|AUDSGD-VIP
|204
|AUDCAD-VIP
|188
|AUDUSD-VIP
|125
|CHFJPY-VIP
|101
|AUDCHF-VIP
|89
|USDSGD-VIP
|47
|AUDJPY-VIP
|37
|CADCHF-VIP
|22
|EURCHF-VIP
|17
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD-VIP
|1.1K
|EURJPY-VIP
|641
|GBPNZD-VIP
|1.3K
|USDCHF-VIP
|632
|AUDSGD-VIP
|237
|AUDCAD-VIP
|393
|AUDUSD-VIP
|499
|CHFJPY-VIP
|150
|AUDCHF-VIP
|430
|USDSGD-VIP
|141
|AUDJPY-VIP
|105
|CADCHF-VIP
|258
|EURCHF-VIP
|143
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD-VIP
|12K
|EURJPY-VIP
|25K
|GBPNZD-VIP
|43K
|USDCHF-VIP
|18K
|AUDSGD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|14K
|AUDUSD-VIP
|16K
|CHFJPY-VIP
|13K
|AUDCHF-VIP
|19K
|USDSGD-VIP
|8.5K
|AUDJPY-VIP
|5.5K
|CADCHF-VIP
|2.4K
|EURCHF-VIP
|5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +827.83 USD
Худший трейд: -191 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +68.85 USD
Макс. убыток в серии: -961.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
