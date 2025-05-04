- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 409
Negociações com lucro:
1 953 (81.07%)
Negociações com perda:
456 (18.93%)
Melhor negociação:
827.83 USD
Pior negociação:
-191.36 USD
Lucro bruto:
11 185.59 USD (488 919 pips)
Perda bruta:
-5 237.01 USD (298 909 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
55 (68.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 076.92 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.78%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
36
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
6.01
Negociações longas:
1 197 (49.69%)
Negociações curtas:
1 212 (50.31%)
Fator de lucro:
2.14
Valor esperado:
2.47 USD
Lucro médio:
5.73 USD
Perda média:
-11.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-961.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-961.40 USD (7)
Crescimento mensal:
2.68%
Previsão anual:
32.56%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
990.05 USD (3.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.99% (990.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.63% (8 958.62 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|499
|EURJPY-VIP
|419
|GBPNZD-VIP
|380
|USDCHF-VIP
|281
|AUDSGD-VIP
|204
|AUDCAD-VIP
|188
|AUDUSD-VIP
|125
|CHFJPY-VIP
|101
|AUDCHF-VIP
|89
|USDSGD-VIP
|47
|AUDJPY-VIP
|37
|CADCHF-VIP
|22
|EURCHF-VIP
|17
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD-VIP
|1.1K
|EURJPY-VIP
|644
|GBPNZD-VIP
|1.3K
|USDCHF-VIP
|632
|AUDSGD-VIP
|237
|AUDCAD-VIP
|393
|AUDUSD-VIP
|499
|CHFJPY-VIP
|150
|AUDCHF-VIP
|430
|USDSGD-VIP
|141
|AUDJPY-VIP
|105
|CADCHF-VIP
|258
|EURCHF-VIP
|143
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD-VIP
|12K
|EURJPY-VIP
|25K
|GBPNZD-VIP
|44K
|USDCHF-VIP
|18K
|AUDSGD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|14K
|AUDUSD-VIP
|16K
|CHFJPY-VIP
|13K
|AUDCHF-VIP
|19K
|USDSGD-VIP
|8.5K
|AUDJPY-VIP
|5.5K
|CADCHF-VIP
|2.4K
|EURCHF-VIP
|5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
