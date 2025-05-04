SinaisSeções
Yui Ming Wan

JASON RLKS_10YR_1M_2M VT047

Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 30%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 409
Negociações com lucro:
1 953 (81.07%)
Negociações com perda:
456 (18.93%)
Melhor negociação:
827.83 USD
Pior negociação:
-191.36 USD
Lucro bruto:
11 185.59 USD (488 919 pips)
Perda bruta:
-5 237.01 USD (298 909 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
55 (68.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 076.92 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.78%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
36
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
6.01
Negociações longas:
1 197 (49.69%)
Negociações curtas:
1 212 (50.31%)
Fator de lucro:
2.14
Valor esperado:
2.47 USD
Lucro médio:
5.73 USD
Perda média:
-11.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-961.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-961.40 USD (7)
Crescimento mensal:
2.68%
Previsão anual:
32.56%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
990.05 USD (3.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.99% (990.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.63% (8 958.62 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD-VIP 499
EURJPY-VIP 419
GBPNZD-VIP 380
USDCHF-VIP 281
AUDSGD-VIP 204
AUDCAD-VIP 188
AUDUSD-VIP 125
CHFJPY-VIP 101
AUDCHF-VIP 89
USDSGD-VIP 47
AUDJPY-VIP 37
CADCHF-VIP 22
EURCHF-VIP 17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD-VIP 1.1K
EURJPY-VIP 644
GBPNZD-VIP 1.3K
USDCHF-VIP 632
AUDSGD-VIP 237
AUDCAD-VIP 393
AUDUSD-VIP 499
CHFJPY-VIP 150
AUDCHF-VIP 430
USDSGD-VIP 141
AUDJPY-VIP 105
CADCHF-VIP 258
EURCHF-VIP 143
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD-VIP 12K
EURJPY-VIP 25K
GBPNZD-VIP 44K
USDCHF-VIP 18K
AUDSGD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 14K
AUDUSD-VIP 16K
CHFJPY-VIP 13K
AUDCHF-VIP 19K
USDSGD-VIP 8.5K
AUDJPY-VIP 5.5K
CADCHF-VIP 2.4K
EURCHF-VIP 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +827.83 USD
Pior negociação: -191 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +68.85 USD
Máxima perda consecutiva: -961.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.17 08:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 01:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 02:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
