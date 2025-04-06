SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Val3980
John Kusuma

Val3980

John Kusuma
0 comentarios
50 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -7%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
5 424
Transacciones Rentables:
3 611 (66.57%)
Transacciones Irrentables:
1 813 (33.43%)
Mejor transacción:
7 541.76 USD
Peor transacción:
-6 028.80 USD
Beneficio Bruto:
43 174.03 USD (700 194 pips)
Pérdidas Brutas:
-43 087.69 USD (797 268 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (172.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9 311.86 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
9.01%
Carga máxima del depósito:
7.34%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
42 minutos
Factor de Recuperación:
0.01
Transacciones Largas:
2 341 (43.16%)
Transacciones Cortas:
3 083 (56.84%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
0.02 USD
Beneficio medio:
11.96 USD
Pérdidas medias:
-23.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-530.05 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 645.44 USD (2)
Crecimiento al mes:
-30.28%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
187.09 USD
Máxima:
10 400.15 USD (17.27%)
Reducción relativa:
De balance:
35.24% (7 333.14 USD)
De fondos:
31.31% (6 516.24 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.rs 3920
USDJPY.rs 779
GBPJPY.rs 715
EURUSD.rs 6
CLR 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.rs -910
USDJPY.rs 646
GBPJPY.rs 327
EURUSD.rs 7
CLR 16
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.rs -131K
USDJPY.rs 22K
GBPJPY.rs 12K
EURUSD.rs 712
CLR 83
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7 541.76 USD
Peor transacción: -6 029 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +172.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -530.05 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ValburyAsiaFutures-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

profit slowly n safe
No hay comentarios
2025.12.24 04:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 02:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 11:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 05:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 00:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 05:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 00:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 23:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 00:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.21 23:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 05:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 06:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 12:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Val3980
30 USD al mes
-7%
0
0
USD
14K
USD
50
99%
5 424
66%
9%
1.00
0.02
USD
35%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.