Total de Trades:
5 424
Transacciones Rentables:
3 611 (66.57%)
Transacciones Irrentables:
1 813 (33.43%)
Mejor transacción:
7 541.76 USD
Peor transacción:
-6 028.80 USD
Beneficio Bruto:
43 174.03 USD (700 194 pips)
Pérdidas Brutas:
-43 087.69 USD (797 268 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (172.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9 311.86 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
9.01%
Carga máxima del depósito:
7.34%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
42 minutos
Factor de Recuperación:
0.01
Transacciones Largas:
2 341 (43.16%)
Transacciones Cortas:
3 083 (56.84%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
0.02 USD
Beneficio medio:
11.96 USD
Pérdidas medias:
-23.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-530.05 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 645.44 USD (2)
Crecimiento al mes:
-30.28%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
187.09 USD
Máxima:
10 400.15 USD (17.27%)
Reducción relativa:
De balance:
35.24% (7 333.14 USD)
De fondos:
31.31% (6 516.24 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.rs
|3920
|USDJPY.rs
|779
|GBPJPY.rs
|715
|EURUSD.rs
|6
|CLR
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.rs
|-910
|USDJPY.rs
|646
|GBPJPY.rs
|327
|EURUSD.rs
|7
|CLR
|16
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.rs
|-131K
|USDJPY.rs
|22K
|GBPJPY.rs
|12K
|EURUSD.rs
|712
|CLR
|83
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +7 541.76 USD
Peor transacción: -6 029 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +172.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -530.05 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ValburyAsiaFutures-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
