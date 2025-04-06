- 成长
交易:
5 424
盈利交易:
3 611 (66.57%)
亏损交易:
1 813 (33.43%)
最好交易:
7 541.76 USD
最差交易:
-6 028.80 USD
毛利:
43 174.03 USD (700 194 pips)
毛利亏损:
-43 087.69 USD (797 268 pips)
最大连续赢利:
31 (172.02 USD)
最大连续盈利:
9 311.86 USD (8)
夏普比率:
0.00
交易活动:
9.01%
最大入金加载:
7.34%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
23
平均持有时间:
42 分钟
采收率:
0.01
长期交易:
2 341 (43.16%)
短期交易:
3 083 (56.84%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.02 USD
平均利润:
11.96 USD
平均损失:
-23.77 USD
最大连续失误:
24 (-530.05 USD)
最大连续亏损:
-7 645.44 USD (2)
每月增长:
-30.28%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
187.09 USD
最大值:
10 400.15 USD (17.27%)
相对跌幅:
结余:
35.24% (7 333.14 USD)
净值:
31.31% (6 516.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.rs
|3920
|USDJPY.rs
|779
|GBPJPY.rs
|715
|EURUSD.rs
|6
|CLR
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.rs
|-910
|USDJPY.rs
|646
|GBPJPY.rs
|327
|EURUSD.rs
|7
|CLR
|16
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.rs
|-131K
|USDJPY.rs
|22K
|GBPJPY.rs
|12K
|EURUSD.rs
|712
|CLR
|83
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7 541.76 USD
最差交易: -6 029 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +172.02 USD
最大连续亏损: -530.05 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ValburyAsiaFutures-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
profit slowly n safe
没有评论
