- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
5 424
Negociações com lucro:
3 611 (66.57%)
Negociações com perda:
1 813 (33.43%)
Melhor negociação:
7 541.76 USD
Pior negociação:
-6 028.80 USD
Lucro bruto:
43 174.03 USD (700 194 pips)
Perda bruta:
-43 087.69 USD (797 268 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (172.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9 311.86 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
9.01%
Depósito máximo carregado:
7.34%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
42 minutos
Fator de recuperação:
0.01
Negociações longas:
2 341 (43.16%)
Negociações curtas:
3 083 (56.84%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
0.02 USD
Lucro médio:
11.96 USD
Perda média:
-23.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-530.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7 645.44 USD (2)
Crescimento mensal:
-30.28%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
187.09 USD
Máximo:
10 400.15 USD (17.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.24% (7 333.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.31% (6 516.24 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.rs
|3920
|USDJPY.rs
|779
|GBPJPY.rs
|715
|EURUSD.rs
|6
|CLR
|4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.rs
|-910
|USDJPY.rs
|646
|GBPJPY.rs
|327
|EURUSD.rs
|7
|CLR
|16
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.rs
|-131K
|USDJPY.rs
|22K
|GBPJPY.rs
|12K
|EURUSD.rs
|712
|CLR
|83
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7 541.76 USD
Pior negociação: -6 029 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +172.02 USD
Máxima perda consecutiva: -530.05 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValburyAsiaFutures-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
profit slowly n safe
Sem comentários
