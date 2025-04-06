SinaisSeções
John Kusuma

Val3980

John Kusuma
50 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -7%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
5 424
Negociações com lucro:
3 611 (66.57%)
Negociações com perda:
1 813 (33.43%)
Melhor negociação:
7 541.76 USD
Pior negociação:
-6 028.80 USD
Lucro bruto:
43 174.03 USD (700 194 pips)
Perda bruta:
-43 087.69 USD (797 268 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (172.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9 311.86 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
9.01%
Depósito máximo carregado:
7.34%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
42 minutos
Fator de recuperação:
0.01
Negociações longas:
2 341 (43.16%)
Negociações curtas:
3 083 (56.84%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
0.02 USD
Lucro médio:
11.96 USD
Perda média:
-23.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-530.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7 645.44 USD (2)
Crescimento mensal:
-30.28%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
187.09 USD
Máximo:
10 400.15 USD (17.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.24% (7 333.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.31% (6 516.24 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.rs 3920
USDJPY.rs 779
GBPJPY.rs 715
EURUSD.rs 6
CLR 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.rs -910
USDJPY.rs 646
GBPJPY.rs 327
EURUSD.rs 7
CLR 16
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.rs -131K
USDJPY.rs 22K
GBPJPY.rs 12K
EURUSD.rs 712
CLR 83
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValburyAsiaFutures-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

profit slowly n safe
Sem comentários
2025.12.24 04:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 02:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 11:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 05:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 00:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 05:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 00:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 23:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 00:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.21 23:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 05:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 06:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 12:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
