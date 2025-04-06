SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Val3980
John Kusuma

Val3980

John Kusuma
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 15%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 059
Bénéfice trades:
2 645 (65.16%)
Perte trades:
1 414 (34.84%)
Meilleure transaction:
7 541.76 USD
Pire transaction:
-6 028.80 USD
Bénéfice brut:
31 863.47 USD (454 091 pips)
Perte brute:
-29 129.17 USD (523 878 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (166.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9 311.86 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
11.21%
Charge de dépôt maximale:
4.87%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
208
Temps de détention moyen:
49 minutes
Facteur de récupération:
0.27
Longs trades:
1 664 (41.00%)
Courts trades:
2 395 (59.00%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.67 USD
Bénéfice moyen:
12.05 USD
Perte moyenne:
-20.60 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-530.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 645.44 USD (2)
Croissance mensuelle:
1.87%
Prévision annuelle:
22.68%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
75.09 USD
Maximal:
10 288.15 USD (17.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.10% (10 274.45 USD)
Par fonds propres:
10.16% (2 147.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.rs 2555
USDJPY.rs 779
GBPJPY.rs 715
EURUSD.rs 6
CLR 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.rs 1.7K
USDJPY.rs 646
GBPJPY.rs 327
EURUSD.rs 7
CLR 16
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.rs -104K
USDJPY.rs 22K
GBPJPY.rs 12K
EURUSD.rs 712
CLR 83
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7 541.76 USD
Pire transaction: -6 029 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +166.41 USD
Perte consécutive maximale: -530.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ValburyAsiaFutures-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

profit slowly n safe
Aucun avis
2025.09.23 00:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.21 23:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 05:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 06:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 12:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 07:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 23:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 09:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 05:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 04:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 23:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 13:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 12:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 23:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.08 23:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 12:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 22:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Val3980
30 USD par mois
15%
0
0
USD
21K
USD
38
98%
4 059
65%
11%
1.09
0.67
USD
17%
1:500
