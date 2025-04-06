- 자본
- 축소
트레이드:
5 435
이익 거래:
3 622 (66.64%)
손실 거래:
1 813 (33.36%)
최고의 거래:
7 541.76 USD
최악의 거래:
-6 028.80 USD
총 수익:
43 294.64 USD (703 051 pips)
총 손실:
-43 087.69 USD (797 268 pips)
연속 최대 이익:
31 (172.02 USD)
연속 최대 이익:
9 311.86 USD (8)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
9.01%
최대 입금량:
7.34%
최근 거래:
5 분 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
42 분
회복 요인:
0.02
롱(주식매수):
2 349 (43.22%)
숏(주식차입매도):
3 086 (56.78%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
0.04 USD
평균 이익:
11.95 USD
평균 손실:
-23.77 USD
연속 최대 손실:
24 (-530.05 USD)
연속 최대 손실:
-7 645.44 USD (2)
월별 성장률:
-31.17%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
187.09 USD
최대한의:
10 400.15 USD (17.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.24% (7 333.14 USD)
자본금별:
31.31% (6 516.24 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.rs
|3931
|USDJPY.rs
|779
|GBPJPY.rs
|715
|EURUSD.rs
|6
|CLR
|4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.rs
|-789
|USDJPY.rs
|646
|GBPJPY.rs
|327
|EURUSD.rs
|7
|CLR
|16
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.rs
|-128K
|USDJPY.rs
|22K
|GBPJPY.rs
|12K
|EURUSD.rs
|712
|CLR
|83
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +7 541.76 USD
최악의 거래: -6 029 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +172.02 USD
연속 최대 손실: -530.05 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ValburyAsiaFutures-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
profit slowly n safe
