- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 073
Profit Trade:
2 654 (65.16%)
Loss Trade:
1 419 (34.84%)
Best Trade:
7 541.76 USD
Worst Trade:
-6 028.80 USD
Profitto lordo:
31 903.59 USD (456 629 pips)
Perdita lorda:
-29 135.87 USD (524 498 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (166.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 311.86 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
11.21%
Massimo carico di deposito:
4.87%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
219
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
1 672 (41.05%)
Short Trade:
2 401 (58.95%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
12.02 USD
Perdita media:
-20.53 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-530.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 645.44 USD (2)
Crescita mensile:
2.03%
Previsione annuale:
24.62%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
75.09 USD
Massimale:
10 288.15 USD (17.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.10% (10 274.45 USD)
Per equità:
10.16% (2 147.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.rs
|2569
|USDJPY.rs
|779
|GBPJPY.rs
|715
|EURUSD.rs
|6
|CLR
|4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.rs
|1.8K
|USDJPY.rs
|646
|GBPJPY.rs
|327
|EURUSD.rs
|7
|CLR
|16
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.rs
|-102K
|USDJPY.rs
|22K
|GBPJPY.rs
|12K
|EURUSD.rs
|712
|CLR
|83
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7 541.76 USD
Worst Trade: -6 029 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +166.41 USD
Massima perdita consecutiva: -530.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValburyAsiaFutures-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
profit slowly n safe
