John Kusuma

Val3980

John Kusuma
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 15%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 073
Profit Trade:
2 654 (65.16%)
Loss Trade:
1 419 (34.84%)
Best Trade:
7 541.76 USD
Worst Trade:
-6 028.80 USD
Profitto lordo:
31 903.59 USD (456 629 pips)
Perdita lorda:
-29 135.87 USD (524 498 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (166.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 311.86 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
11.21%
Massimo carico di deposito:
4.87%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
219
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
1 672 (41.05%)
Short Trade:
2 401 (58.95%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
12.02 USD
Perdita media:
-20.53 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-530.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 645.44 USD (2)
Crescita mensile:
2.03%
Previsione annuale:
24.62%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
75.09 USD
Massimale:
10 288.15 USD (17.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.10% (10 274.45 USD)
Per equità:
10.16% (2 147.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.rs 2569
USDJPY.rs 779
GBPJPY.rs 715
EURUSD.rs 6
CLR 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.rs 1.8K
USDJPY.rs 646
GBPJPY.rs 327
EURUSD.rs 7
CLR 16
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.rs -102K
USDJPY.rs 22K
GBPJPY.rs 12K
EURUSD.rs 712
CLR 83
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 541.76 USD
Worst Trade: -6 029 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +166.41 USD
Massima perdita consecutiva: -530.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValburyAsiaFutures-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

profit slowly n safe
Non ci sono recensioni
2025.09.23 00:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.21 23:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 05:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 06:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 12:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 07:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 23:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 09:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 05:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 04:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 23:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 13:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 12:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 23:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.08 23:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 12:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 22:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Val3980
30USD al mese
15%
0
0
USD
21K
USD
38
98%
4 073
65%
11%
1.09
0.68
USD
17%
1:500
