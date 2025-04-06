SignaleKategorien
John Kusuma

Val3980

John Kusuma
0 Bewertungen
50 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -7%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
5 424
Gewinntrades:
3 611 (66.57%)
Verlusttrades:
1 813 (33.43%)
Bester Trade:
7 541.76 USD
Schlechtester Trade:
-6 028.80 USD
Bruttoprofit:
43 174.03 USD (700 194 pips)
Bruttoverlust:
-43 087.69 USD (797 268 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (172.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 311.86 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
9.01%
Max deposit load:
7.34%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
42 Minuten
Erholungsfaktor:
0.01
Long-Positionen:
2 341 (43.16%)
Short-Positionen:
3 083 (56.84%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-530.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 645.44 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-30.28%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
187.09 USD
Maximaler:
10 400.15 USD (17.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.24% (7 333.14 USD)
Kapital:
31.31% (6 516.24 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.rs 3920
USDJPY.rs 779
GBPJPY.rs 715
EURUSD.rs 6
CLR 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.rs -910
USDJPY.rs 646
GBPJPY.rs 327
EURUSD.rs 7
CLR 16
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.rs -131K
USDJPY.rs 22K
GBPJPY.rs 12K
EURUSD.rs 712
CLR 83
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7 541.76 USD
Schlechtester Trade: -6 029 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +172.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -530.05 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ValburyAsiaFutures-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

profit slowly n safe
Keine Bewertungen
2025.12.24 04:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 02:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 11:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 05:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 00:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 05:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 00:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 23:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 00:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.21 23:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 05:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 06:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 12:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
