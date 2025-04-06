- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
5 424
Gewinntrades:
3 611 (66.57%)
Verlusttrades:
1 813 (33.43%)
Bester Trade:
7 541.76 USD
Schlechtester Trade:
-6 028.80 USD
Bruttoprofit:
43 174.03 USD (700 194 pips)
Bruttoverlust:
-43 087.69 USD (797 268 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (172.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 311.86 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
9.01%
Max deposit load:
7.34%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
42 Minuten
Erholungsfaktor:
0.01
Long-Positionen:
2 341 (43.16%)
Short-Positionen:
3 083 (56.84%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-530.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 645.44 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-30.28%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
187.09 USD
Maximaler:
10 400.15 USD (17.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.24% (7 333.14 USD)
Kapital:
31.31% (6 516.24 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.rs
|3920
|USDJPY.rs
|779
|GBPJPY.rs
|715
|EURUSD.rs
|6
|CLR
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.rs
|-910
|USDJPY.rs
|646
|GBPJPY.rs
|327
|EURUSD.rs
|7
|CLR
|16
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.rs
|-131K
|USDJPY.rs
|22K
|GBPJPY.rs
|12K
|EURUSD.rs
|712
|CLR
|83
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +7 541.76 USD
Schlechtester Trade: -6 029 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +172.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -530.05 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ValburyAsiaFutures-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
profit slowly n safe
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-7%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
50
99%
5 424
66%
9%
1.00
0.02
USD
USD
35%
1:500