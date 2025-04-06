СигналыРазделы
John Kusuma

Val3980

John Kusuma
0 отзывов
50 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -7%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 424
Прибыльных трейдов:
3 611 (66.57%)
Убыточных трейдов:
1 813 (33.43%)
Лучший трейд:
7 541.76 USD
Худший трейд:
-6 028.80 USD
Общая прибыль:
43 174.03 USD (700 194 pips)
Общий убыток:
-43 087.69 USD (797 268 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (172.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 311.86 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
9.01%
Макс. загрузка депозита:
7.34%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
42 минуты
Фактор восстановления:
0.01
Длинных трейдов:
2 341 (43.16%)
Коротких трейдов:
3 083 (56.84%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
11.96 USD
Средний убыток:
-23.77 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-530.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 645.44 USD (2)
Прирост в месяц:
-30.28%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
187.09 USD
Максимальная:
10 400.15 USD (17.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.24% (7 333.14 USD)
По эквити:
31.31% (6 516.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.rs 3920
USDJPY.rs 779
GBPJPY.rs 715
EURUSD.rs 6
CLR 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.rs -910
USDJPY.rs 646
GBPJPY.rs 327
EURUSD.rs 7
CLR 16
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.rs -131K
USDJPY.rs 22K
GBPJPY.rs 12K
EURUSD.rs 712
CLR 83
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7 541.76 USD
Худший трейд: -6 029 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +172.02 USD
Макс. убыток в серии: -530.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValburyAsiaFutures-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

profit slowly n safe
Нет отзывов
2025.12.24 04:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 02:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 11:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 05:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 00:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 05:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 00:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 23:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 00:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.21 23:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 05:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 06:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 12:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
