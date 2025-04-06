- Прирост
Всего трейдов:
5 424
Прибыльных трейдов:
3 611 (66.57%)
Убыточных трейдов:
1 813 (33.43%)
Лучший трейд:
7 541.76 USD
Худший трейд:
-6 028.80 USD
Общая прибыль:
43 174.03 USD (700 194 pips)
Общий убыток:
-43 087.69 USD (797 268 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (172.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 311.86 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
9.01%
Макс. загрузка депозита:
7.34%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
42 минуты
Фактор восстановления:
0.01
Длинных трейдов:
2 341 (43.16%)
Коротких трейдов:
3 083 (56.84%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
11.96 USD
Средний убыток:
-23.77 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-530.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 645.44 USD (2)
Прирост в месяц:
-30.28%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
187.09 USD
Максимальная:
10 400.15 USD (17.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.24% (7 333.14 USD)
По эквити:
31.31% (6 516.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.rs
|3920
|USDJPY.rs
|779
|GBPJPY.rs
|715
|EURUSD.rs
|6
|CLR
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.rs
|-910
|USDJPY.rs
|646
|GBPJPY.rs
|327
|EURUSD.rs
|7
|CLR
|16
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.rs
|-131K
|USDJPY.rs
|22K
|GBPJPY.rs
|12K
|EURUSD.rs
|712
|CLR
|83
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7 541.76 USD
Худший трейд: -6 029 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +172.02 USD
Макс. убыток в серии: -530.05 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValburyAsiaFutures-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
