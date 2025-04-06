- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
5 424
利益トレード:
3 611 (66.57%)
損失トレード:
1 813 (33.43%)
ベストトレード:
7 541.76 USD
最悪のトレード:
-6 028.80 USD
総利益:
43 174.03 USD (700 194 pips)
総損失:
-43 087.69 USD (797 268 pips)
最大連続の勝ち:
31 (172.02 USD)
最大連続利益:
9 311.86 USD (8)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
9.01%
最大入金額:
7.34%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
42 分
リカバリーファクター:
0.01
長いトレード:
2 341 (43.16%)
短いトレード:
3 083 (56.84%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.02 USD
平均利益:
11.96 USD
平均損失:
-23.77 USD
最大連続の負け:
24 (-530.05 USD)
最大連続損失:
-7 645.44 USD (2)
月間成長:
-30.28%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
187.09 USD
最大の:
10 400.15 USD (17.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.24% (7 333.14 USD)
エクイティによる:
31.31% (6 516.24 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.rs
|3920
|USDJPY.rs
|779
|GBPJPY.rs
|715
|EURUSD.rs
|6
|CLR
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.rs
|-910
|USDJPY.rs
|646
|GBPJPY.rs
|327
|EURUSD.rs
|7
|CLR
|16
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.rs
|-131K
|USDJPY.rs
|22K
|GBPJPY.rs
|12K
|EURUSD.rs
|712
|CLR
|83
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7 541.76 USD
最悪のトレード: -6 029 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +172.02 USD
最大連続損失: -530.05 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ValburyAsiaFutures-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
profit slowly n safe
レビューなし
