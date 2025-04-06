- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 073
Kârla kapanan işlemler:
2 654 (65.16%)
Zararla kapanan işlemler:
1 419 (34.84%)
En iyi işlem:
7 541.76 USD
En kötü işlem:
-6 028.80 USD
Brüt kâr:
31 903.59 USD (456 629 pips)
Brüt zarar:
-29 135.87 USD (524 498 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (166.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 311.86 USD (8)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
11.21%
Maks. mevduat yükü:
4.87%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
219
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
0.27
Alış işlemleri:
1 672 (41.05%)
Satış işlemleri:
2 401 (58.95%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
12.02 USD
Ortalama zarar:
-20.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-530.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 645.44 USD (2)
Aylık büyüme:
2.03%
Yıllık tahmin:
24.62%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
75.09 USD
Maksimum:
10 288.15 USD (17.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.10% (10 274.45 USD)
Varlığa göre:
10.16% (2 147.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.rs
|2569
|USDJPY.rs
|779
|GBPJPY.rs
|715
|EURUSD.rs
|6
|CLR
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.rs
|1.8K
|USDJPY.rs
|646
|GBPJPY.rs
|327
|EURUSD.rs
|7
|CLR
|16
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.rs
|-102K
|USDJPY.rs
|22K
|GBPJPY.rs
|12K
|EURUSD.rs
|712
|CLR
|83
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7 541.76 USD
En kötü işlem: -6 029 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +166.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -530.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValburyAsiaFutures-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
profit slowly n safe
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
15%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
38
98%
4 073
65%
11%
1.09
0.68
USD
USD
17%
1:500