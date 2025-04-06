SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Val3980
John Kusuma

Val3980

John Kusuma
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 073
Kârla kapanan işlemler:
2 654 (65.16%)
Zararla kapanan işlemler:
1 419 (34.84%)
En iyi işlem:
7 541.76 USD
En kötü işlem:
-6 028.80 USD
Brüt kâr:
31 903.59 USD (456 629 pips)
Brüt zarar:
-29 135.87 USD (524 498 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (166.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 311.86 USD (8)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
11.21%
Maks. mevduat yükü:
4.87%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
219
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
0.27
Alış işlemleri:
1 672 (41.05%)
Satış işlemleri:
2 401 (58.95%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
12.02 USD
Ortalama zarar:
-20.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-530.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 645.44 USD (2)
Aylık büyüme:
2.03%
Yıllık tahmin:
24.62%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
75.09 USD
Maksimum:
10 288.15 USD (17.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.10% (10 274.45 USD)
Varlığa göre:
10.16% (2 147.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.rs 2569
USDJPY.rs 779
GBPJPY.rs 715
EURUSD.rs 6
CLR 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.rs 1.8K
USDJPY.rs 646
GBPJPY.rs 327
EURUSD.rs 7
CLR 16
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.rs -102K
USDJPY.rs 22K
GBPJPY.rs 12K
EURUSD.rs 712
CLR 83
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 541.76 USD
En kötü işlem: -6 029 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +166.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -530.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValburyAsiaFutures-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

profit slowly n safe
İnceleme yok
2025.09.23 00:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.21 23:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 05:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 06:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 12:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 07:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 23:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 09:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 05:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 04:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 23:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 13:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 12:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 23:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.08 23:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 12:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 22:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
