Diego Eduardo Yanchapaxi Bustillos

Iliniza

Diego Eduardo Yanchapaxi Bustillos
0 comentarios
Fiabilidad
97 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 54%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
428
Transacciones Rentables:
343 (80.14%)
Transacciones Irrentables:
85 (19.86%)
Mejor transacción:
199.84 USD
Peor transacción:
-576.90 USD
Beneficio Bruto:
7 942.45 USD (65 484 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 871.18 USD (50 684 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (391.07 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
904.42 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
79.06%
Carga máxima del depósito:
117.07%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
1.88
Transacciones Largas:
113 (26.40%)
Transacciones Cortas:
315 (73.60%)
Factor de Beneficio:
1.63
Beneficio Esperado:
7.18 USD
Beneficio medio:
23.16 USD
Pérdidas medias:
-57.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-1 127.93 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 127.93 USD (7)
Crecimiento al mes:
0.81%
Pronóstico anual:
9.81%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 634.55 USD (16.80%)
Reducción relativa:
De balance:
15.57% (1 634.55 USD)
De fondos:
70.93% (3 676.51 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 157
GBPUSD 119
USDJPY 47
AUDCAD 41
USDCHF 20
NZDCAD 14
EURJPY 11
AUDNZD 6
CHFJPY 5
AUDUSD 3
NZDUSD 2
AUDCHF 1
EURGBP 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 1.3K
GBPUSD 156
USDJPY 426
AUDCAD 517
USDCHF 174
NZDCAD 142
EURJPY 436
AUDNZD -30
CHFJPY 49
AUDUSD -41
NZDUSD -16
AUDCHF -45
EURGBP 10
EURCAD 8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 15K
GBPUSD -1.7K
USDJPY -5.2K
AUDCAD 3.2K
USDCHF -268
NZDCAD 1.3K
EURJPY 2.1K
AUDNZD -562
CHFJPY 1.1K
AUDUSD 222
NZDUSD -185
AUDCHF -814
EURGBP 75
EURCAD 106
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +199.84 USD
Peor transacción: -577 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +391.07 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 127.93 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDA-v20 Live-1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 21
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
OspreyFX-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
AxionTrade-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 12
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 3
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
Eightcap-Real
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 94
ICMarkets-Live11
0.00 × 4
Axi-US18-Live
0.00 × 4
FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 1
FXDDMauritius-MT4 Live Server 7
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 2
360Capital-Real
0.00 × 13
otros 238...
No hay comentarios
2026.01.06 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
