- 자본
- 축소
트레이드:
427
이익 거래:
342 (80.09%)
손실 거래:
85 (19.91%)
최고의 거래:
199.84 USD
최악의 거래:
-576.90 USD
총 수익:
7 936.84 USD (65 433 pips)
총 손실:
-4 871.18 USD (50 684 pips)
연속 최대 이익:
32 (391.07 USD)
연속 최대 이익:
904.42 USD (17)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
79.06%
최대 입금량:
117.07%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
1.88
롱(주식매수):
112 (26.23%)
숏(주식차입매도):
315 (73.77%)
수익 요인:
1.63
기대수익:
7.18 USD
평균 이익:
23.21 USD
평균 손실:
-57.31 USD
연속 최대 손실:
7 (-1 127.93 USD)
연속 최대 손실:
-1 127.93 USD (7)
월별 성장률:
0.75%
연간 예측:
10.73%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 634.55 USD (16.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.57% (1 634.55 USD)
자본금별:
70.93% (3 676.51 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|157
|GBPUSD
|118
|USDJPY
|47
|AUDCAD
|41
|USDCHF
|20
|NZDCAD
|14
|EURJPY
|11
|AUDNZD
|6
|CHFJPY
|5
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|2
|AUDCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|1.3K
|GBPUSD
|151
|USDJPY
|426
|AUDCAD
|517
|USDCHF
|174
|NZDCAD
|142
|EURJPY
|436
|AUDNZD
|-30
|CHFJPY
|49
|AUDUSD
|-41
|NZDUSD
|-16
|AUDCHF
|-45
|EURGBP
|10
|EURCAD
|8
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|15K
|GBPUSD
|-1.8K
|USDJPY
|-5.2K
|AUDCAD
|3.2K
|USDCHF
|-268
|NZDCAD
|1.3K
|EURJPY
|2.1K
|AUDNZD
|-562
|CHFJPY
|1.1K
|AUDUSD
|222
|NZDUSD
|-185
|AUDCHF
|-814
|EURGBP
|75
|EURCAD
|106
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +199.84 USD
최악의 거래: -577 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +391.07 USD
연속 최대 손실: -1 127.93 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDA-v20 Live-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 21
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
AxionTrade-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 3
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 9
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 94
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 4
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 4
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 1
|
FXDDMauritius-MT4 Live Server 7
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
OANDA-v20 Live-3
|0.00 × 2
|
360Capital-Real
|0.00 × 13
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
54%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
97
0%
427
80%
79%
1.62
7.18
USD
USD
71%
1:50