시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Iliniza
Diego Eduardo Yanchapaxi Bustillos

Iliniza

Diego Eduardo Yanchapaxi Bustillos
0 리뷰
안정성
97
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 54%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
427
이익 거래:
342 (80.09%)
손실 거래:
85 (19.91%)
최고의 거래:
199.84 USD
최악의 거래:
-576.90 USD
총 수익:
7 936.84 USD (65 433 pips)
총 손실:
-4 871.18 USD (50 684 pips)
연속 최대 이익:
32 (391.07 USD)
연속 최대 이익:
904.42 USD (17)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
79.06%
최대 입금량:
117.07%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
1.88
롱(주식매수):
112 (26.23%)
숏(주식차입매도):
315 (73.77%)
수익 요인:
1.63
기대수익:
7.18 USD
평균 이익:
23.21 USD
평균 손실:
-57.31 USD
연속 최대 손실:
7 (-1 127.93 USD)
연속 최대 손실:
-1 127.93 USD (7)
월별 성장률:
0.75%
연간 예측:
10.73%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 634.55 USD (16.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.57% (1 634.55 USD)
자본금별:
70.93% (3 676.51 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 157
GBPUSD 118
USDJPY 47
AUDCAD 41
USDCHF 20
NZDCAD 14
EURJPY 11
AUDNZD 6
CHFJPY 5
AUDUSD 3
NZDUSD 2
AUDCHF 1
EURGBP 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 1.3K
GBPUSD 151
USDJPY 426
AUDCAD 517
USDCHF 174
NZDCAD 142
EURJPY 436
AUDNZD -30
CHFJPY 49
AUDUSD -41
NZDUSD -16
AUDCHF -45
EURGBP 10
EURCAD 8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 15K
GBPUSD -1.8K
USDJPY -5.2K
AUDCAD 3.2K
USDCHF -268
NZDCAD 1.3K
EURJPY 2.1K
AUDNZD -562
CHFJPY 1.1K
AUDUSD 222
NZDUSD -185
AUDCHF -814
EURGBP 75
EURCAD 106
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +199.84 USD
최악의 거래: -577 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +391.07 USD
연속 최대 손실: -1 127.93 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDA-v20 Live-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 21
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
OspreyFX-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
AxionTrade-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 12
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 3
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
Eightcap-Real
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 94
ICMarkets-Live11
0.00 × 4
Axi-US18-Live
0.00 × 4
FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 1
FXDDMauritius-MT4 Live Server 7
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 2
360Capital-Real
0.00 × 13
238 더...
리뷰 없음
2026.01.06 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.04 15:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 04:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.08 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 19:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 02:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 00:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.19 12:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:10
No swaps are charged on the signal account
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.