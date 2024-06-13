SignauxSections
Diego Eduardo Yanchapaxi Bustillos

Iliniza

0 avis
Fiabilité
82 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 59%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
390
Bénéfice trades:
316 (81.02%)
Perte trades:
74 (18.97%)
Meilleure transaction:
199.84 USD
Pire transaction:
-576.90 USD
Bénéfice brut:
7 593.81 USD (61 770 pips)
Perte brute:
-4 225.62 USD (43 356 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (391.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
904.42 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
84.60%
Charge de dépôt maximale:
117.07%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
2.47
Longs trades:
102 (26.15%)
Courts trades:
288 (73.85%)
Facteur de profit:
1.80
Rendement attendu:
8.64 USD
Bénéfice moyen:
24.03 USD
Perte moyenne:
-57.10 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-1 127.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 127.93 USD (7)
Croissance mensuelle:
-1.19%
Prévision annuelle:
-14.42%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 366.26 USD (14.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.02% (1 366.26 USD)
Par fonds propres:
70.93% (3 676.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 141
GBPUSD 113
USDJPY 46
AUDCAD 30
USDCHF 20
NZDCAD 13
EURJPY 11
CHFJPY 5
AUDNZD 5
AUDUSD 3
NZDUSD 2
AUDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.1K
GBPUSD 601
USDJPY 495
AUDCAD 461
USDCHF 174
NZDCAD 137
EURJPY 436
CHFJPY 49
AUDNZD -2
AUDUSD -41
NZDUSD -16
AUDCHF -45
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 14K
GBPUSD 2.9K
USDJPY -4.2K
AUDCAD 2.4K
USDCHF -268
NZDCAD 1.2K
EURJPY 2.1K
CHFJPY 1.1K
AUDNZD -87
AUDUSD 222
NZDUSD -185
AUDCHF -814
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +199.84 USD
Pire transaction: -577 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +391.07 USD
Perte consécutive maximale: -1 127.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-v20 Live-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

360Capital-Real
0.00 × 12
ACYSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 15
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 2
AxionTrade-Live
0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 18
OspreyFX-Live
0.00 × 3
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
FXDDMauritius-MT4 Live Server 7
0.00 × 4
OANDA-Japan Live
0.00 × 13
Axi-US18-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live11
0.00 × 4
Eightcap-Real
0.00 × 1
235 plus...
Aucun avis
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.19 12:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:10
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.19 02:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 20:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 13:26
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 11:44
No swaps are charged
2025.07.18 11:44
No swaps are charged
2025.07.18 02:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 06:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 02:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 01:01
No swaps are charged on the signal account
