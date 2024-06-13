- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
427
Прибыльных трейдов:
342 (80.09%)
Убыточных трейдов:
85 (19.91%)
Лучший трейд:
199.84 USD
Худший трейд:
-576.90 USD
Общая прибыль:
7 936.84 USD (65 433 pips)
Общий убыток:
-4 871.18 USD (50 684 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (391.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
904.42 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
79.06%
Макс. загрузка депозита:
117.07%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.88
Длинных трейдов:
112 (26.23%)
Коротких трейдов:
315 (73.77%)
Профит фактор:
1.63
Мат. ожидание:
7.18 USD
Средняя прибыль:
23.21 USD
Средний убыток:
-57.31 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 127.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 127.93 USD (7)
Прирост в месяц:
0.88%
Годовой прогноз:
10.73%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 634.55 USD (16.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.57% (1 634.55 USD)
По эквити:
70.93% (3 676.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|157
|GBPUSD
|118
|USDJPY
|47
|AUDCAD
|41
|USDCHF
|20
|NZDCAD
|14
|EURJPY
|11
|AUDNZD
|6
|CHFJPY
|5
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|2
|AUDCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|1.3K
|GBPUSD
|151
|USDJPY
|426
|AUDCAD
|517
|USDCHF
|174
|NZDCAD
|142
|EURJPY
|436
|AUDNZD
|-30
|CHFJPY
|49
|AUDUSD
|-41
|NZDUSD
|-16
|AUDCHF
|-45
|EURGBP
|10
|EURCAD
|8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|15K
|GBPUSD
|-1.8K
|USDJPY
|-5.2K
|AUDCAD
|3.2K
|USDCHF
|-268
|NZDCAD
|1.3K
|EURJPY
|2.1K
|AUDNZD
|-562
|CHFJPY
|1.1K
|AUDUSD
|222
|NZDUSD
|-185
|AUDCHF
|-814
|EURGBP
|75
|EURCAD
|106
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +199.84 USD
Худший трейд: -577 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +391.07 USD
Макс. убыток в серии: -1 127.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 21
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
AxionTrade-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 3
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 9
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 94
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 4
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 4
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 1
|
FXDDMauritius-MT4 Live Server 7
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
OANDA-v20 Live-3
|0.00 × 2
|
360Capital-Real
|0.00 × 13
