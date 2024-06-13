СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Iliniza
Diego Eduardo Yanchapaxi Bustillos

Iliniza

Diego Eduardo Yanchapaxi Bustillos
0 отзывов
Надежность
97 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 54%
OANDA-v20 Live-1
1:50
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
427
Прибыльных трейдов:
342 (80.09%)
Убыточных трейдов:
85 (19.91%)
Лучший трейд:
199.84 USD
Худший трейд:
-576.90 USD
Общая прибыль:
7 936.84 USD (65 433 pips)
Общий убыток:
-4 871.18 USD (50 684 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (391.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
904.42 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
79.06%
Макс. загрузка депозита:
117.07%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.88
Длинных трейдов:
112 (26.23%)
Коротких трейдов:
315 (73.77%)
Профит фактор:
1.63
Мат. ожидание:
7.18 USD
Средняя прибыль:
23.21 USD
Средний убыток:
-57.31 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 127.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 127.93 USD (7)
Прирост в месяц:
0.88%
Годовой прогноз:
10.73%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 634.55 USD (16.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.57% (1 634.55 USD)
По эквити:
70.93% (3 676.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 157
GBPUSD 118
USDJPY 47
AUDCAD 41
USDCHF 20
NZDCAD 14
EURJPY 11
AUDNZD 6
CHFJPY 5
AUDUSD 3
NZDUSD 2
AUDCHF 1
EURGBP 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 1.3K
GBPUSD 151
USDJPY 426
AUDCAD 517
USDCHF 174
NZDCAD 142
EURJPY 436
AUDNZD -30
CHFJPY 49
AUDUSD -41
NZDUSD -16
AUDCHF -45
EURGBP 10
EURCAD 8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 15K
GBPUSD -1.8K
USDJPY -5.2K
AUDCAD 3.2K
USDCHF -268
NZDCAD 1.3K
EURJPY 2.1K
AUDNZD -562
CHFJPY 1.1K
AUDUSD 222
NZDUSD -185
AUDCHF -814
EURGBP 75
EURCAD 106
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +199.84 USD
Худший трейд: -577 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +391.07 USD
Макс. убыток в серии: -1 127.93 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 21
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
OspreyFX-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
AxionTrade-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 12
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 3
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
Eightcap-Real
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 94
ICMarkets-Live11
0.00 × 4
Axi-US18-Live
0.00 × 4
FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 1
FXDDMauritius-MT4 Live Server 7
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 2
360Capital-Real
0.00 × 13
еще 238...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.06 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.04 15:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 04:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.08 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 19:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 02:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 00:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.19 12:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:10
No swaps are charged on the signal account
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Iliniza
30 USD в месяц
54%
0
0
USD
1.5K
USD
97
0%
427
80%
79%
1.62
7.18
USD
71%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.