Diego Eduardo Yanchapaxi Bustillos

Iliniza

Diego Eduardo Yanchapaxi Bustillos
0 comentários
Confiabilidade
97 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 54%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
427
Negociações com lucro:
342 (80.09%)
Negociações com perda:
85 (19.91%)
Melhor negociação:
199.84 USD
Pior negociação:
-576.90 USD
Lucro bruto:
7 936.84 USD (65 433 pips)
Perda bruta:
-4 871.18 USD (50 684 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (391.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
904.42 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
79.06%
Depósito máximo carregado:
117.07%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
1.88
Negociações longas:
112 (26.23%)
Negociações curtas:
315 (73.77%)
Fator de lucro:
1.63
Valor esperado:
7.18 USD
Lucro médio:
23.21 USD
Perda média:
-57.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 127.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 127.93 USD (7)
Crescimento mensal:
0.88%
Previsão anual:
10.73%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 634.55 USD (16.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.57% (1 634.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
70.93% (3 676.51 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 157
GBPUSD 118
USDJPY 47
AUDCAD 41
USDCHF 20
NZDCAD 14
EURJPY 11
AUDNZD 6
CHFJPY 5
AUDUSD 3
NZDUSD 2
AUDCHF 1
EURGBP 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 1.3K
GBPUSD 151
USDJPY 426
AUDCAD 517
USDCHF 174
NZDCAD 142
EURJPY 436
AUDNZD -30
CHFJPY 49
AUDUSD -41
NZDUSD -16
AUDCHF -45
EURGBP 10
EURCAD 8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 15K
GBPUSD -1.8K
USDJPY -5.2K
AUDCAD 3.2K
USDCHF -268
NZDCAD 1.3K
EURJPY 2.1K
AUDNZD -562
CHFJPY 1.1K
AUDUSD 222
NZDUSD -185
AUDCHF -814
EURGBP 75
EURCAD 106
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +199.84 USD
Pior negociação: -577 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +391.07 USD
Máxima perda consecutiva: -1 127.93 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-v20 Live-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 21
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
OspreyFX-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
AxionTrade-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 12
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 3
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
Eightcap-Real
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 94
ICMarkets-Live11
0.00 × 4
Axi-US18-Live
0.00 × 4
FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 1
FXDDMauritius-MT4 Live Server 7
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 2
360Capital-Real
0.00 × 13
2026.01.06 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.04 15:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 04:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.08 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 19:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 02:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 00:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.19 12:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:10
No swaps are charged on the signal account
