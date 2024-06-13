- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
427
Negociações com lucro:
342 (80.09%)
Negociações com perda:
85 (19.91%)
Melhor negociação:
199.84 USD
Pior negociação:
-576.90 USD
Lucro bruto:
7 936.84 USD (65 433 pips)
Perda bruta:
-4 871.18 USD (50 684 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (391.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
904.42 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
79.06%
Depósito máximo carregado:
117.07%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
1.88
Negociações longas:
112 (26.23%)
Negociações curtas:
315 (73.77%)
Fator de lucro:
1.63
Valor esperado:
7.18 USD
Lucro médio:
23.21 USD
Perda média:
-57.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 127.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 127.93 USD (7)
Crescimento mensal:
0.88%
Previsão anual:
10.73%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 634.55 USD (16.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.57% (1 634.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
70.93% (3 676.51 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|157
|GBPUSD
|118
|USDJPY
|47
|AUDCAD
|41
|USDCHF
|20
|NZDCAD
|14
|EURJPY
|11
|AUDNZD
|6
|CHFJPY
|5
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|2
|AUDCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|1.3K
|GBPUSD
|151
|USDJPY
|426
|AUDCAD
|517
|USDCHF
|174
|NZDCAD
|142
|EURJPY
|436
|AUDNZD
|-30
|CHFJPY
|49
|AUDUSD
|-41
|NZDUSD
|-16
|AUDCHF
|-45
|EURGBP
|10
|EURCAD
|8
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|15K
|GBPUSD
|-1.8K
|USDJPY
|-5.2K
|AUDCAD
|3.2K
|USDCHF
|-268
|NZDCAD
|1.3K
|EURJPY
|2.1K
|AUDNZD
|-562
|CHFJPY
|1.1K
|AUDUSD
|222
|NZDUSD
|-185
|AUDCHF
|-814
|EURGBP
|75
|EURCAD
|106
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +199.84 USD
Pior negociação: -577 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +391.07 USD
Máxima perda consecutiva: -1 127.93 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-v20 Live-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 21
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
AxionTrade-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 3
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 9
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 94
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 4
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 4
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 1
|
FXDDMauritius-MT4 Live Server 7
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
OANDA-v20 Live-3
|0.00 × 2
|
360Capital-Real
|0.00 × 13
