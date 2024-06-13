SignaleKategorien
Diego Eduardo Yanchapaxi Bustillos

Iliniza

Diego Eduardo Yanchapaxi Bustillos
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
97 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 54%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
427
Gewinntrades:
342 (80.09%)
Verlusttrades:
85 (19.91%)
Bester Trade:
199.84 USD
Schlechtester Trade:
-576.90 USD
Bruttoprofit:
7 936.84 USD (65 433 pips)
Bruttoverlust:
-4 871.18 USD (50 684 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (391.07 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
904.42 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
79.06%
Max deposit load:
117.07%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
1.88
Long-Positionen:
112 (26.23%)
Short-Positionen:
315 (73.77%)
Profit-Faktor:
1.63
Mathematische Gewinnerwartung:
7.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-57.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-1 127.93 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 127.93 USD (7)
Wachstum pro Monat :
0.88%
Jahresprognose:
10.73%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 634.55 USD (16.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.57% (1 634.55 USD)
Kapital:
70.93% (3 676.51 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 157
GBPUSD 118
USDJPY 47
AUDCAD 41
USDCHF 20
NZDCAD 14
EURJPY 11
AUDNZD 6
CHFJPY 5
AUDUSD 3
NZDUSD 2
AUDCHF 1
EURGBP 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 1.3K
GBPUSD 151
USDJPY 426
AUDCAD 517
USDCHF 174
NZDCAD 142
EURJPY 436
AUDNZD -30
CHFJPY 49
AUDUSD -41
NZDUSD -16
AUDCHF -45
EURGBP 10
EURCAD 8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 15K
GBPUSD -1.8K
USDJPY -5.2K
AUDCAD 3.2K
USDCHF -268
NZDCAD 1.3K
EURJPY 2.1K
AUDNZD -562
CHFJPY 1.1K
AUDUSD 222
NZDUSD -185
AUDCHF -814
EURGBP 75
EURCAD 106
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +199.84 USD
Schlechtester Trade: -577 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +391.07 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 127.93 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDA-v20 Live-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 21
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
OspreyFX-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
AxionTrade-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 12
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 3
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
Eightcap-Real
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 94
ICMarkets-Live11
0.00 × 4
Axi-US18-Live
0.00 × 4
FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 1
FXDDMauritius-MT4 Live Server 7
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 2
360Capital-Real
0.00 × 13
Keine Bewertungen
2026.01.06 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.04 15:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 04:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.08 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 19:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 02:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 00:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.19 12:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:10
No swaps are charged on the signal account
