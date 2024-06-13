- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
427
利益トレード:
342 (80.09%)
損失トレード:
85 (19.91%)
ベストトレード:
199.84 USD
最悪のトレード:
-576.90 USD
総利益:
7 936.84 USD (65 433 pips)
総損失:
-4 871.18 USD (50 684 pips)
最大連続の勝ち:
32 (391.07 USD)
最大連続利益:
904.42 USD (17)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
79.06%
最大入金額:
117.07%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
1.88
長いトレード:
112 (26.23%)
短いトレード:
315 (73.77%)
プロフィットファクター:
1.63
期待されたペイオフ:
7.18 USD
平均利益:
23.21 USD
平均損失:
-57.31 USD
最大連続の負け:
7 (-1 127.93 USD)
最大連続損失:
-1 127.93 USD (7)
月間成長:
0.88%
年間予想:
10.73%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 634.55 USD (16.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.57% (1 634.55 USD)
エクイティによる:
70.93% (3 676.51 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|157
|GBPUSD
|118
|USDJPY
|47
|AUDCAD
|41
|USDCHF
|20
|NZDCAD
|14
|EURJPY
|11
|AUDNZD
|6
|CHFJPY
|5
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|2
|AUDCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|1.3K
|GBPUSD
|151
|USDJPY
|426
|AUDCAD
|517
|USDCHF
|174
|NZDCAD
|142
|EURJPY
|436
|AUDNZD
|-30
|CHFJPY
|49
|AUDUSD
|-41
|NZDUSD
|-16
|AUDCHF
|-45
|EURGBP
|10
|EURCAD
|8
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|15K
|GBPUSD
|-1.8K
|USDJPY
|-5.2K
|AUDCAD
|3.2K
|USDCHF
|-268
|NZDCAD
|1.3K
|EURJPY
|2.1K
|AUDNZD
|-562
|CHFJPY
|1.1K
|AUDUSD
|222
|NZDUSD
|-185
|AUDCHF
|-814
|EURGBP
|75
|EURCAD
|106
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +199.84 USD
最悪のトレード: -577 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +391.07 USD
最大連続損失: -1 127.93 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 21
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
AxionTrade-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 3
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 9
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 94
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 4
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 4
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 1
|
FXDDMauritius-MT4 Live Server 7
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
OANDA-v20 Live-3
|0.00 × 2
|
360Capital-Real
|0.00 × 13
