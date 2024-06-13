SinyallerBölümler
Diego Eduardo Yanchapaxi Bustillos

Iliniza

Diego Eduardo Yanchapaxi Bustillos
0 inceleme
Güvenilirlik
82 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 59%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
391
Kârla kapanan işlemler:
316 (80.81%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (19.18%)
En iyi işlem:
199.84 USD
En kötü işlem:
-576.90 USD
Brüt kâr:
7 593.81 USD (61 770 pips)
Brüt zarar:
-4 253.14 USD (43 831 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (391.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
904.42 USD (17)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
84.60%
Maks. mevduat yükü:
117.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
2.45
Alış işlemleri:
102 (26.09%)
Satış işlemleri:
289 (73.91%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
8.54 USD
Ortalama kâr:
24.03 USD
Ortalama zarar:
-56.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 127.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 127.93 USD (7)
Aylık büyüme:
0.16%
Yıllık tahmin:
1.98%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 366.26 USD (14.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.02% (1 366.26 USD)
Varlığa göre:
70.93% (3 676.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 141
GBPUSD 113
USDJPY 46
AUDCAD 30
USDCHF 20
NZDCAD 13
EURJPY 11
AUDNZD 6
CHFJPY 5
AUDUSD 3
NZDUSD 2
AUDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.1K
GBPUSD 601
USDJPY 495
AUDCAD 461
USDCHF 174
NZDCAD 137
EURJPY 436
AUDNZD -30
CHFJPY 49
AUDUSD -41
NZDUSD -16
AUDCHF -45
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 14K
GBPUSD 2.9K
USDJPY -4.2K
AUDCAD 2.4K
USDCHF -268
NZDCAD 1.2K
EURJPY 2.1K
AUDNZD -562
CHFJPY 1.1K
AUDUSD 222
NZDUSD -185
AUDCHF -814
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +199.84 USD
En kötü işlem: -577 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +391.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 127.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

360Capital-Real
0.00 × 12
ACYSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 15
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 2
AxionTrade-Live
0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 18
OspreyFX-Live
0.00 × 3
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
FXDDMauritius-MT4 Live Server 7
0.00 × 4
OANDA-Japan Live
0.00 × 13
Axi-US18-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live11
0.00 × 4
Eightcap-Real
0.00 × 1
235 daha fazla...
İnceleme yok
