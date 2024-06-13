- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
391
Kârla kapanan işlemler:
316 (80.81%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (19.18%)
En iyi işlem:
199.84 USD
En kötü işlem:
-576.90 USD
Brüt kâr:
7 593.81 USD (61 770 pips)
Brüt zarar:
-4 253.14 USD (43 831 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (391.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
904.42 USD (17)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
84.60%
Maks. mevduat yükü:
117.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
2.45
Alış işlemleri:
102 (26.09%)
Satış işlemleri:
289 (73.91%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
8.54 USD
Ortalama kâr:
24.03 USD
Ortalama zarar:
-56.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 127.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 127.93 USD (7)
Aylık büyüme:
0.16%
Yıllık tahmin:
1.98%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 366.26 USD (14.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.02% (1 366.26 USD)
Varlığa göre:
70.93% (3 676.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|141
|GBPUSD
|113
|USDJPY
|46
|AUDCAD
|30
|USDCHF
|20
|NZDCAD
|13
|EURJPY
|11
|AUDNZD
|6
|CHFJPY
|5
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|2
|AUDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.1K
|GBPUSD
|601
|USDJPY
|495
|AUDCAD
|461
|USDCHF
|174
|NZDCAD
|137
|EURJPY
|436
|AUDNZD
|-30
|CHFJPY
|49
|AUDUSD
|-41
|NZDUSD
|-16
|AUDCHF
|-45
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|14K
|GBPUSD
|2.9K
|USDJPY
|-4.2K
|AUDCAD
|2.4K
|USDCHF
|-268
|NZDCAD
|1.2K
|EURJPY
|2.1K
|AUDNZD
|-562
|CHFJPY
|1.1K
|AUDUSD
|222
|NZDUSD
|-185
|AUDCHF
|-814
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +199.84 USD
En kötü işlem: -577 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +391.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 127.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
360Capital-Real
|0.00 × 12
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 15
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 2
|
AxionTrade-Live
|0.00 × 5
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 18
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 3
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
FXDDMauritius-MT4 Live Server 7
|0.00 × 4
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 13
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 4
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
59%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
82
0%
391
80%
85%
1.78
8.54
USD
USD
71%
1:50