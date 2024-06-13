SegnaliSezioni
Diego Eduardo Yanchapaxi Bustillos

Iliniza

Diego Eduardo Yanchapaxi Bustillos
0 recensioni
Affidabilità
82 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 59%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
391
Profit Trade:
316 (80.81%)
Loss Trade:
75 (19.18%)
Best Trade:
199.84 USD
Worst Trade:
-576.90 USD
Profitto lordo:
7 593.81 USD (61 770 pips)
Perdita lorda:
-4 253.14 USD (43 831 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (391.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
904.42 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
84.60%
Massimo carico di deposito:
117.07%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
2.45
Long Trade:
102 (26.09%)
Short Trade:
289 (73.91%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
8.54 USD
Profitto medio:
24.03 USD
Perdita media:
-56.71 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 127.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 127.93 USD (7)
Crescita mensile:
-1.48%
Previsione annuale:
-17.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 366.26 USD (14.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.02% (1 366.26 USD)
Per equità:
70.93% (3 676.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 141
GBPUSD 113
USDJPY 46
AUDCAD 30
USDCHF 20
NZDCAD 13
EURJPY 11
AUDNZD 6
CHFJPY 5
AUDUSD 3
NZDUSD 2
AUDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.1K
GBPUSD 601
USDJPY 495
AUDCAD 461
USDCHF 174
NZDCAD 137
EURJPY 436
AUDNZD -30
CHFJPY 49
AUDUSD -41
NZDUSD -16
AUDCHF -45
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 14K
GBPUSD 2.9K
USDJPY -4.2K
AUDCAD 2.4K
USDCHF -268
NZDCAD 1.2K
EURJPY 2.1K
AUDNZD -562
CHFJPY 1.1K
AUDUSD 222
NZDUSD -185
AUDCHF -814
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +199.84 USD
Worst Trade: -577 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +391.07 USD
Massima perdita consecutiva: -1 127.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

360Capital-Real
0.00 × 12
ACYSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 15
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 2
AxionTrade-Live
0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 18
OspreyFX-Live
0.00 × 3
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
FXDDMauritius-MT4 Live Server 7
0.00 × 4
OANDA-Japan Live
0.00 × 13
Axi-US18-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live11
0.00 × 4
Eightcap-Real
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.19 12:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:10
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.19 02:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 20:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 13:26
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 11:44
No swaps are charged
2025.07.18 11:44
No swaps are charged
2025.07.18 02:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 06:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 02:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 01:01
No swaps are charged on the signal account
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.