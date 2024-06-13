- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
391
Profit Trade:
316 (80.81%)
Loss Trade:
75 (19.18%)
Best Trade:
199.84 USD
Worst Trade:
-576.90 USD
Profitto lordo:
7 593.81 USD (61 770 pips)
Perdita lorda:
-4 253.14 USD (43 831 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (391.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
904.42 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
84.60%
Massimo carico di deposito:
117.07%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
2.45
Long Trade:
102 (26.09%)
Short Trade:
289 (73.91%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
8.54 USD
Profitto medio:
24.03 USD
Perdita media:
-56.71 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 127.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 127.93 USD (7)
Crescita mensile:
-1.48%
Previsione annuale:
-17.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 366.26 USD (14.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.02% (1 366.26 USD)
Per equità:
70.93% (3 676.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|141
|GBPUSD
|113
|USDJPY
|46
|AUDCAD
|30
|USDCHF
|20
|NZDCAD
|13
|EURJPY
|11
|AUDNZD
|6
|CHFJPY
|5
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|2
|AUDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.1K
|GBPUSD
|601
|USDJPY
|495
|AUDCAD
|461
|USDCHF
|174
|NZDCAD
|137
|EURJPY
|436
|AUDNZD
|-30
|CHFJPY
|49
|AUDUSD
|-41
|NZDUSD
|-16
|AUDCHF
|-45
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|14K
|GBPUSD
|2.9K
|USDJPY
|-4.2K
|AUDCAD
|2.4K
|USDCHF
|-268
|NZDCAD
|1.2K
|EURJPY
|2.1K
|AUDNZD
|-562
|CHFJPY
|1.1K
|AUDUSD
|222
|NZDUSD
|-185
|AUDCHF
|-814
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +199.84 USD
Worst Trade: -577 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +391.07 USD
Massima perdita consecutiva: -1 127.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
360Capital-Real
|0.00 × 12
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 15
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 2
|
AxionTrade-Live
|0.00 × 5
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 18
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 3
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
FXDDMauritius-MT4 Live Server 7
|0.00 × 4
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 13
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 4
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
