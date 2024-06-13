- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
427
盈利交易:
342 (80.09%)
亏损交易:
85 (19.91%)
最好交易:
199.84 USD
最差交易:
-576.90 USD
毛利:
7 936.84 USD (65 433 pips)
毛利亏损:
-4 871.18 USD (50 684 pips)
最大连续赢利:
32 (391.07 USD)
最大连续盈利:
904.42 USD (17)
夏普比率:
0.16
交易活动:
79.06%
最大入金加载:
117.07%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
4 天
采收率:
1.88
长期交易:
112 (26.23%)
短期交易:
315 (73.77%)
利润因子:
1.63
预期回报:
7.18 USD
平均利润:
23.21 USD
平均损失:
-57.31 USD
最大连续失误:
7 (-1 127.93 USD)
最大连续亏损:
-1 127.93 USD (7)
每月增长:
0.88%
年度预测:
10.73%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 634.55 USD (16.80%)
相对跌幅:
结余:
15.57% (1 634.55 USD)
净值:
70.93% (3 676.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|157
|GBPUSD
|118
|USDJPY
|47
|AUDCAD
|41
|USDCHF
|20
|NZDCAD
|14
|EURJPY
|11
|AUDNZD
|6
|CHFJPY
|5
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|2
|AUDCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|1.3K
|GBPUSD
|151
|USDJPY
|426
|AUDCAD
|517
|USDCHF
|174
|NZDCAD
|142
|EURJPY
|436
|AUDNZD
|-30
|CHFJPY
|49
|AUDUSD
|-41
|NZDUSD
|-16
|AUDCHF
|-45
|EURGBP
|10
|EURCAD
|8
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|15K
|GBPUSD
|-1.8K
|USDJPY
|-5.2K
|AUDCAD
|3.2K
|USDCHF
|-268
|NZDCAD
|1.3K
|EURJPY
|2.1K
|AUDNZD
|-562
|CHFJPY
|1.1K
|AUDUSD
|222
|NZDUSD
|-185
|AUDCHF
|-814
|EURGBP
|75
|EURCAD
|106
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +199.84 USD
最差交易: -577 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +391.07 USD
最大连续亏损: -1 127.93 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-v20 Live-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 21
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
AxionTrade-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 3
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 9
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 94
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 4
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 4
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 1
|
FXDDMauritius-MT4 Live Server 7
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
OANDA-v20 Live-3
|0.00 × 2
|
360Capital-Real
|0.00 × 13
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
54%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
97
0%
427
80%
79%
1.62
7.18
USD
USD
71%
1:50