信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Iliniza
Diego Eduardo Yanchapaxi Bustillos

Iliniza

Diego Eduardo Yanchapaxi Bustillos
0条评论
可靠性
97
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 54%
OANDA-v20 Live-1
1:50
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
427
盈利交易:
342 (80.09%)
亏损交易:
85 (19.91%)
最好交易:
199.84 USD
最差交易:
-576.90 USD
毛利:
7 936.84 USD (65 433 pips)
毛利亏损:
-4 871.18 USD (50 684 pips)
最大连续赢利:
32 (391.07 USD)
最大连续盈利:
904.42 USD (17)
夏普比率:
0.16
交易活动:
79.06%
最大入金加载:
117.07%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
4 天
采收率:
1.88
长期交易:
112 (26.23%)
短期交易:
315 (73.77%)
利润因子:
1.63
预期回报:
7.18 USD
平均利润:
23.21 USD
平均损失:
-57.31 USD
最大连续失误:
7 (-1 127.93 USD)
最大连续亏损:
-1 127.93 USD (7)
每月增长:
0.88%
年度预测:
10.73%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 634.55 USD (16.80%)
相对跌幅:
结余:
15.57% (1 634.55 USD)
净值:
70.93% (3 676.51 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 157
GBPUSD 118
USDJPY 47
AUDCAD 41
USDCHF 20
NZDCAD 14
EURJPY 11
AUDNZD 6
CHFJPY 5
AUDUSD 3
NZDUSD 2
AUDCHF 1
EURGBP 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 1.3K
GBPUSD 151
USDJPY 426
AUDCAD 517
USDCHF 174
NZDCAD 142
EURJPY 436
AUDNZD -30
CHFJPY 49
AUDUSD -41
NZDUSD -16
AUDCHF -45
EURGBP 10
EURCAD 8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 15K
GBPUSD -1.8K
USDJPY -5.2K
AUDCAD 3.2K
USDCHF -268
NZDCAD 1.3K
EURJPY 2.1K
AUDNZD -562
CHFJPY 1.1K
AUDUSD 222
NZDUSD -185
AUDCHF -814
EURGBP 75
EURCAD 106
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +199.84 USD
最差交易: -577 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +391.07 USD
最大连续亏损: -1 127.93 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-v20 Live-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 21
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
OspreyFX-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
AxionTrade-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 12
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 3
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
Eightcap-Real
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 94
ICMarkets-Live11
0.00 × 4
Axi-US18-Live
0.00 × 4
FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 1
FXDDMauritius-MT4 Live Server 7
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 2
360Capital-Real
0.00 × 13
238 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.01.06 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.04 15:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 04:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.08 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 19:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 02:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 00:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.19 12:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:10
No swaps are charged on the signal account
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Iliniza
每月30 USD
54%
0
0
USD
1.5K
USD
97
0%
427
80%
79%
1.62
7.18
USD
71%
1:50
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载