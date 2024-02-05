SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / CP LDN R06
Chi Wai Chris Fan

CP LDN R06

Chi Wai Chris Fan
0 comentarios
110 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 -67%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8 249
Transacciones Rentables:
5 373 (65.13%)
Transacciones Irrentables:
2 876 (34.86%)
Mejor transacción:
514.20 USD
Peor transacción:
-889.82 USD
Beneficio Bruto:
43 375.93 USD (535 216 pips)
Pérdidas Brutas:
-40 995.66 USD (551 402 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
63 (100.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
951.74 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
74.29%
Carga máxima del depósito:
73.96%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
100
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
0.36
Transacciones Largas:
4 242 (51.42%)
Transacciones Cortas:
4 007 (48.58%)
Factor de Beneficio:
1.06
Beneficio Esperado:
0.29 USD
Beneficio medio:
8.07 USD
Pérdidas medias:
-14.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
32 (-510.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 908.37 USD (26)
Crecimiento al mes:
-10.05%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 170.05 USD
Máxima:
6 527.37 USD (121.84%)
Reducción relativa:
De balance:
90.09% (6 527.37 USD)
De fondos:
66.47% (1 931.03 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCAD 3006
EURGBP 1657
AUDCAD 1540
AUDNZD 1073
EURUSD 510
USDJPY 60
GBPUSD 51
NZDUSD 33
CADJPY 30
AUDUSD 30
GBPAUD 27
AUDJPY 27
GBPJPY 26
NZDJPY 23
NZDCAD 22
CHFJPY 20
EURCAD 18
GBPNZD 17
GBPCHF 16
EURAUD 14
EURNZD 14
EURJPY 13
EURCHF 12
NZDCHF 6
USDCHF 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCAD 6K
EURGBP 1.7K
AUDCAD -1.5K
AUDNZD -2K
EURUSD 2K
USDJPY -378
GBPUSD -1.7K
NZDUSD 783
CADJPY 125
AUDUSD -1.4K
GBPAUD 157
AUDJPY 54
GBPJPY 165
NZDJPY 212
NZDCAD 91
CHFJPY 88
EURCAD 110
GBPNZD 60
GBPCHF 223
EURAUD 97
EURNZD 256
EURJPY 102
EURCHF -3K
NZDCHF 141
USDCHF 118
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCAD 9.5K
EURGBP 13K
AUDCAD -26K
AUDNZD -35K
EURUSD 22K
USDJPY -13K
GBPUSD 2K
NZDUSD 8.2K
CADJPY -1.5K
AUDUSD -1.4K
GBPAUD 6.1K
AUDJPY 2.4K
GBPJPY 3.7K
NZDJPY -2.1K
NZDCAD -185
CHFJPY -958
EURCAD 4.7K
GBPNZD 3.1K
GBPCHF 1.3K
EURAUD 3.8K
EURNZD 3.5K
EURJPY 4.3K
EURCHF -22K
NZDCHF -311
USDCHF 526
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +514.20 USD
Peor transacción: -890 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 26
Beneficio máximo consecutivo: +100.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -510.48 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
Tickmill-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 21
ICMarkets-Live04
0.00 × 9
EGlobal-Cent4
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
VantageFXInternational-Live 2
0.12 × 17
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 77
ICMarketsSC-Live27
0.33 × 246
ATCBrokers-Live 1
0.41 × 642
ICMarketsSC-Live26
0.53 × 136
ICMarketsSC-Live10
0.60 × 45
FusionMarkets-Live
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.96 × 28
ICMarkets-Live09
1.01 × 77
ForexTimeFXTM-ECN
1.17 × 6
BlackBullMarkets-Live
1.22 × 1288
Pepperstone-Demo01
2.88 × 129
otros 10...
No hay comentarios
2025.05.08 10:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 07:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 10:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 08:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 17:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 16:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 09:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 08:21
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 06:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 05:01
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 00:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 08:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.28 08:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.06 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
