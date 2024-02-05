- Growth
Trades:
8 229
Profit Trades:
5 353 (65.05%)
Loss Trades:
2 876 (34.95%)
Best trade:
514.20 USD
Worst trade:
-889.82 USD
Gross Profit:
43 356.00 USD (533 747 pips)
Gross Loss:
-40 995.66 USD (551 402 pips)
Maximum consecutive wins:
63 (100.37 USD)
Maximal consecutive profit:
951.74 USD (9)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading activity:
74.29%
Max deposit load:
73.96%
Latest trade:
59 minutes ago
Trades per week:
159
Avg holding time:
14 hours
Recovery Factor:
0.36
Long Trades:
4 225 (51.34%)
Short Trades:
4 004 (48.66%)
Profit Factor:
1.06
Expected Payoff:
0.29 USD
Average Profit:
8.10 USD
Average Loss:
-14.25 USD
Maximum consecutive losses:
32 (-510.48 USD)
Maximal consecutive loss:
-4 908.37 USD (26)
Monthly growth:
-9.05%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
4 170.05 USD
Maximal:
6 527.37 USD (121.84%)
Relative drawdown:
By Balance:
90.09% (6 527.37 USD)
By Equity:
66.47% (1 931.03 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|USDCAD
|2994
|EURGBP
|1657
|AUDCAD
|1540
|AUDNZD
|1073
|EURUSD
|502
|USDJPY
|60
|GBPUSD
|51
|NZDUSD
|33
|CADJPY
|30
|AUDUSD
|30
|GBPAUD
|27
|AUDJPY
|27
|GBPJPY
|26
|NZDJPY
|23
|NZDCAD
|22
|CHFJPY
|20
|EURCAD
|18
|GBPNZD
|17
|GBPCHF
|16
|EURAUD
|14
|EURNZD
|14
|EURJPY
|13
|EURCHF
|12
|NZDCHF
|6
|USDCHF
|4
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDCAD
|6K
|EURGBP
|1.7K
|AUDCAD
|-1.5K
|AUDNZD
|-2K
|EURUSD
|2K
|USDJPY
|-378
|GBPUSD
|-1.7K
|NZDUSD
|783
|CADJPY
|125
|AUDUSD
|-1.4K
|GBPAUD
|157
|AUDJPY
|54
|GBPJPY
|165
|NZDJPY
|212
|NZDCAD
|91
|CHFJPY
|88
|EURCAD
|110
|GBPNZD
|60
|GBPCHF
|223
|EURAUD
|97
|EURNZD
|256
|EURJPY
|102
|EURCHF
|-3K
|NZDCHF
|141
|USDCHF
|118
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDCAD
|8.8K
|EURGBP
|13K
|AUDCAD
|-26K
|AUDNZD
|-35K
|EURUSD
|21K
|USDJPY
|-13K
|GBPUSD
|2K
|NZDUSD
|8.2K
|CADJPY
|-1.5K
|AUDUSD
|-1.4K
|GBPAUD
|6.1K
|AUDJPY
|2.4K
|GBPJPY
|3.7K
|NZDJPY
|-2.1K
|NZDCAD
|-185
|CHFJPY
|-958
|EURCAD
|4.7K
|GBPNZD
|3.1K
|GBPCHF
|1.3K
|EURAUD
|3.8K
|EURNZD
|3.5K
|EURJPY
|4.3K
|EURCHF
|-22K
|NZDCHF
|-311
|USDCHF
|526
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +514.20 USD
Worst trade: -890 USD
Maximum consecutive wins: 9
Maximum consecutive losses: 26
Maximal consecutive profit: +100.37 USD
Maximal consecutive loss: -510.48 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "BlackBullMarkets-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 37
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 21
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 9
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live11
|0.09 × 22
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 77
|
ICMarketsSC-Live27
|0.33 × 246
|
ATCBrokers-Live 1
|0.41 × 642
|
ICMarketsSC-Live26
|0.53 × 136
|
ICMarketsSC-Live10
|0.60 × 45
|
FusionMarkets-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.96 × 28
|
ICMarkets-Live09
|1.01 × 77
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.17 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|1.22 × 1288
|
Pepperstone-Demo01
|2.88 × 129
