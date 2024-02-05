- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6 580
Profit Trade:
4 311 (65.51%)
Loss Trade:
2 269 (34.48%)
Best Trade:
514.20 USD
Worst Trade:
-889.82 USD
Profitto lordo:
38 334.17 USD (454 209 pips)
Perdita lorda:
-35 184.55 USD (453 989 pips)
Vincite massime consecutive:
63 (100.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
951.74 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
75.31%
Massimo carico di deposito:
73.96%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
87
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.48
Long Trade:
3 297 (50.11%)
Short Trade:
3 283 (49.89%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
8.89 USD
Perdita media:
-15.51 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-510.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 908.37 USD (26)
Crescita mensile:
11.04%
Previsione annuale:
135.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 170.05 USD
Massimale:
6 527.37 USD (121.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.09% (6 527.37 USD)
Per equità:
66.47% (1 931.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|2431
|AUDCAD
|1540
|EURGBP
|1305
|AUDNZD
|769
|EURUSD
|81
|USDJPY
|60
|GBPUSD
|51
|NZDUSD
|33
|CADJPY
|30
|AUDUSD
|30
|GBPAUD
|27
|GBPJPY
|26
|NZDJPY
|23
|NZDCAD
|22
|CHFJPY
|20
|AUDJPY
|18
|EURCAD
|18
|GBPNZD
|17
|GBPCHF
|16
|EURAUD
|14
|EURNZD
|14
|EURJPY
|13
|EURCHF
|12
|NZDCHF
|6
|USDCHF
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|7.2K
|AUDCAD
|-1.5K
|EURGBP
|933
|AUDNZD
|-604
|EURUSD
|937
|USDJPY
|-378
|GBPUSD
|-1.7K
|NZDUSD
|783
|CADJPY
|125
|AUDUSD
|-1.4K
|GBPAUD
|157
|GBPJPY
|165
|NZDJPY
|212
|NZDCAD
|91
|CHFJPY
|88
|AUDJPY
|63
|EURCAD
|110
|GBPNZD
|60
|GBPCHF
|223
|EURAUD
|97
|EURNZD
|256
|EURJPY
|102
|EURCHF
|-3K
|NZDCHF
|141
|USDCHF
|118
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|16K
|AUDCAD
|-26K
|EURGBP
|8.3K
|AUDNZD
|-10K
|EURUSD
|9.9K
|USDJPY
|-13K
|GBPUSD
|2K
|NZDUSD
|8.2K
|CADJPY
|-1.5K
|AUDUSD
|-1.4K
|GBPAUD
|6.1K
|GBPJPY
|3.7K
|NZDJPY
|-2.1K
|NZDCAD
|-185
|CHFJPY
|-958
|AUDJPY
|3.4K
|EURCAD
|4.7K
|GBPNZD
|3.1K
|GBPCHF
|1.3K
|EURAUD
|3.8K
|EURNZD
|3.5K
|EURJPY
|4.3K
|EURCHF
|-22K
|NZDCHF
|-311
|USDCHF
|526
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +514.20 USD
Worst Trade: -890 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +100.37 USD
Massima perdita consecutiva: -510.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 37
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 21
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 9
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live11
|0.09 × 22
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 77
|
ICMarketsSC-Live27
|0.33 × 246
|
ATCBrokers-Live 1
|0.41 × 642
|
ICMarketsSC-Live26
|0.53 × 136
|
ICMarketsSC-Live10
|0.60 × 45
|
FusionMarkets-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.96 × 28
|
ICMarkets-Live09
|1.01 × 77
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.17 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|1.22 × 1288
|
Pepperstone-Demo01
|2.88 × 129
