Chi Wai Chris Fan

CP LDN R06

Chi Wai Chris Fan
0 recensioni
97 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -63%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 580
Profit Trade:
4 311 (65.51%)
Loss Trade:
2 269 (34.48%)
Best Trade:
514.20 USD
Worst Trade:
-889.82 USD
Profitto lordo:
38 334.17 USD (454 209 pips)
Perdita lorda:
-35 184.55 USD (453 989 pips)
Vincite massime consecutive:
63 (100.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
951.74 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
75.31%
Massimo carico di deposito:
73.96%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
87
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.48
Long Trade:
3 297 (50.11%)
Short Trade:
3 283 (49.89%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
8.89 USD
Perdita media:
-15.51 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-510.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 908.37 USD (26)
Crescita mensile:
11.04%
Previsione annuale:
135.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 170.05 USD
Massimale:
6 527.37 USD (121.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.09% (6 527.37 USD)
Per equità:
66.47% (1 931.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 2431
AUDCAD 1540
EURGBP 1305
AUDNZD 769
EURUSD 81
USDJPY 60
GBPUSD 51
NZDUSD 33
CADJPY 30
AUDUSD 30
GBPAUD 27
GBPJPY 26
NZDJPY 23
NZDCAD 22
CHFJPY 20
AUDJPY 18
EURCAD 18
GBPNZD 17
GBPCHF 16
EURAUD 14
EURNZD 14
EURJPY 13
EURCHF 12
NZDCHF 6
USDCHF 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 7.2K
AUDCAD -1.5K
EURGBP 933
AUDNZD -604
EURUSD 937
USDJPY -378
GBPUSD -1.7K
NZDUSD 783
CADJPY 125
AUDUSD -1.4K
GBPAUD 157
GBPJPY 165
NZDJPY 212
NZDCAD 91
CHFJPY 88
AUDJPY 63
EURCAD 110
GBPNZD 60
GBPCHF 223
EURAUD 97
EURNZD 256
EURJPY 102
EURCHF -3K
NZDCHF 141
USDCHF 118
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 16K
AUDCAD -26K
EURGBP 8.3K
AUDNZD -10K
EURUSD 9.9K
USDJPY -13K
GBPUSD 2K
NZDUSD 8.2K
CADJPY -1.5K
AUDUSD -1.4K
GBPAUD 6.1K
GBPJPY 3.7K
NZDJPY -2.1K
NZDCAD -185
CHFJPY -958
AUDJPY 3.4K
EURCAD 4.7K
GBPNZD 3.1K
GBPCHF 1.3K
EURAUD 3.8K
EURNZD 3.5K
EURJPY 4.3K
EURCHF -22K
NZDCHF -311
USDCHF 526
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +514.20 USD
Worst Trade: -890 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +100.37 USD
Massima perdita consecutiva: -510.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
Tickmill-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 21
ICMarkets-Live04
0.00 × 9
EGlobal-Cent4
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
VantageFXInternational-Live 2
0.12 × 17
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 77
ICMarketsSC-Live27
0.33 × 246
ATCBrokers-Live 1
0.41 × 642
ICMarketsSC-Live26
0.53 × 136
ICMarketsSC-Live10
0.60 × 45
FusionMarkets-Live
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.96 × 28
ICMarkets-Live09
1.01 × 77
ForexTimeFXTM-ECN
1.17 × 6
BlackBullMarkets-Live
1.22 × 1288
Pepperstone-Demo01
2.88 × 129
Non ci sono recensioni
2025.05.08 10:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 07:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 10:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 08:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 17:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 16:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 09:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 08:21
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 06:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 05:01
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 00:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 08:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.28 08:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.06 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CP LDN R06
30USD al mese
-63%
0
0
USD
11K
USD
97
100%
6 580
65%
75%
1.08
0.48
USD
90%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.