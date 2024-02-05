- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8 242
Прибыльных трейдов:
5 366 (65.10%)
Убыточных трейдов:
2 876 (34.89%)
Лучший трейд:
514.20 USD
Худший трейд:
-889.82 USD
Общая прибыль:
43 366.08 USD (534 568 pips)
Общий убыток:
-40 995.66 USD (551 402 pips)
Макс. серия выигрышей:
63 (100.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
951.74 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
74.29%
Макс. загрузка депозита:
73.96%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
130
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
0.36
Длинных трейдов:
4 238 (51.42%)
Коротких трейдов:
4 004 (48.58%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.29 USD
Средняя прибыль:
8.08 USD
Средний убыток:
-14.25 USD
Макс. серия проигрышей:
32 (-510.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 908.37 USD (26)
Прирост в месяц:
-9.10%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 170.05 USD
Максимальная:
6 527.37 USD (121.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
90.09% (6 527.37 USD)
По эквити:
66.47% (1 931.03 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD
|3005
|EURGBP
|1657
|AUDCAD
|1540
|AUDNZD
|1073
|EURUSD
|504
|USDJPY
|60
|GBPUSD
|51
|NZDUSD
|33
|CADJPY
|30
|AUDUSD
|30
|GBPAUD
|27
|AUDJPY
|27
|GBPJPY
|26
|NZDJPY
|23
|NZDCAD
|22
|CHFJPY
|20
|EURCAD
|18
|GBPNZD
|17
|GBPCHF
|16
|EURAUD
|14
|EURNZD
|14
|EURJPY
|13
|EURCHF
|12
|NZDCHF
|6
|USDCHF
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD
|6K
|EURGBP
|1.7K
|AUDCAD
|-1.5K
|AUDNZD
|-2K
|EURUSD
|2K
|USDJPY
|-378
|GBPUSD
|-1.7K
|NZDUSD
|783
|CADJPY
|125
|AUDUSD
|-1.4K
|GBPAUD
|157
|AUDJPY
|54
|GBPJPY
|165
|NZDJPY
|212
|NZDCAD
|91
|CHFJPY
|88
|EURCAD
|110
|GBPNZD
|60
|GBPCHF
|223
|EURAUD
|97
|EURNZD
|256
|EURJPY
|102
|EURCHF
|-3K
|NZDCHF
|141
|USDCHF
|118
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD
|9.4K
|EURGBP
|13K
|AUDCAD
|-26K
|AUDNZD
|-35K
|EURUSD
|21K
|USDJPY
|-13K
|GBPUSD
|2K
|NZDUSD
|8.2K
|CADJPY
|-1.5K
|AUDUSD
|-1.4K
|GBPAUD
|6.1K
|AUDJPY
|2.4K
|GBPJPY
|3.7K
|NZDJPY
|-2.1K
|NZDCAD
|-185
|CHFJPY
|-958
|EURCAD
|4.7K
|GBPNZD
|3.1K
|GBPCHF
|1.3K
|EURAUD
|3.8K
|EURNZD
|3.5K
|EURJPY
|4.3K
|EURCHF
|-22K
|NZDCHF
|-311
|USDCHF
|526
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +514.20 USD
Худший трейд: -890 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +100.37 USD
Макс. убыток в серии: -510.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 37
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 21
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 9
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live11
|0.09 × 22
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 77
|
ICMarketsSC-Live27
|0.33 × 246
|
ATCBrokers-Live 1
|0.41 × 642
|
ICMarketsSC-Live26
|0.53 × 136
|
ICMarketsSC-Live10
|0.60 × 45
|
FusionMarkets-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.96 × 28
|
ICMarkets-Live09
|1.01 × 77
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.17 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|1.22 × 1288
|
Pepperstone-Demo01
|2.88 × 129
