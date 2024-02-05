СигналыРазделы
Chi Wai Chris Fan

CP LDN R06

Chi Wai Chris Fan
0 отзывов
110 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 -67%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8 242
Прибыльных трейдов:
5 366 (65.10%)
Убыточных трейдов:
2 876 (34.89%)
Лучший трейд:
514.20 USD
Худший трейд:
-889.82 USD
Общая прибыль:
43 366.08 USD (534 568 pips)
Общий убыток:
-40 995.66 USD (551 402 pips)
Макс. серия выигрышей:
63 (100.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
951.74 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
74.29%
Макс. загрузка депозита:
73.96%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
130
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
0.36
Длинных трейдов:
4 238 (51.42%)
Коротких трейдов:
4 004 (48.58%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.29 USD
Средняя прибыль:
8.08 USD
Средний убыток:
-14.25 USD
Макс. серия проигрышей:
32 (-510.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 908.37 USD (26)
Прирост в месяц:
-9.10%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 170.05 USD
Максимальная:
6 527.37 USD (121.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
90.09% (6 527.37 USD)
По эквити:
66.47% (1 931.03 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD 3005
EURGBP 1657
AUDCAD 1540
AUDNZD 1073
EURUSD 504
USDJPY 60
GBPUSD 51
NZDUSD 33
CADJPY 30
AUDUSD 30
GBPAUD 27
AUDJPY 27
GBPJPY 26
NZDJPY 23
NZDCAD 22
CHFJPY 20
EURCAD 18
GBPNZD 17
GBPCHF 16
EURAUD 14
EURNZD 14
EURJPY 13
EURCHF 12
NZDCHF 6
USDCHF 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD 6K
EURGBP 1.7K
AUDCAD -1.5K
AUDNZD -2K
EURUSD 2K
USDJPY -378
GBPUSD -1.7K
NZDUSD 783
CADJPY 125
AUDUSD -1.4K
GBPAUD 157
AUDJPY 54
GBPJPY 165
NZDJPY 212
NZDCAD 91
CHFJPY 88
EURCAD 110
GBPNZD 60
GBPCHF 223
EURAUD 97
EURNZD 256
EURJPY 102
EURCHF -3K
NZDCHF 141
USDCHF 118
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD 9.4K
EURGBP 13K
AUDCAD -26K
AUDNZD -35K
EURUSD 21K
USDJPY -13K
GBPUSD 2K
NZDUSD 8.2K
CADJPY -1.5K
AUDUSD -1.4K
GBPAUD 6.1K
AUDJPY 2.4K
GBPJPY 3.7K
NZDJPY -2.1K
NZDCAD -185
CHFJPY -958
EURCAD 4.7K
GBPNZD 3.1K
GBPCHF 1.3K
EURAUD 3.8K
EURNZD 3.5K
EURJPY 4.3K
EURCHF -22K
NZDCHF -311
USDCHF 526
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +514.20 USD
Худший трейд: -890 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +100.37 USD
Макс. убыток в серии: -510.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
Tickmill-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 21
ICMarkets-Live04
0.00 × 9
EGlobal-Cent4
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
VantageFXInternational-Live 2
0.12 × 17
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 77
ICMarketsSC-Live27
0.33 × 246
ATCBrokers-Live 1
0.41 × 642
ICMarketsSC-Live26
0.53 × 136
ICMarketsSC-Live10
0.60 × 45
FusionMarkets-Live
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.96 × 28
ICMarkets-Live09
1.01 × 77
ForexTimeFXTM-ECN
1.17 × 6
BlackBullMarkets-Live
1.22 × 1288
Pepperstone-Demo01
2.88 × 129
еще 10...
Нет отзывов
2025.05.08 10:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 07:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 10:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 08:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 17:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 16:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 09:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 08:21
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 06:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 05:01
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 00:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 08:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.28 08:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.06 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.