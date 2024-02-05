- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
8 265
Gewinntrades:
5 387 (65.17%)
Verlusttrades:
2 878 (34.82%)
Bester Trade:
514.20 USD
Schlechtester Trade:
-889.82 USD
Bruttoprofit:
43 401.93 USD (536 153 pips)
Bruttoverlust:
-40 996.21 USD (551 443 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
63 (100.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
951.74 USD (9)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
74.29%
Max deposit load:
73.96%
Letzter Trade:
25 Minuten
Trades pro Woche:
113
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
0.37
Long-Positionen:
4 253 (51.46%)
Short-Positionen:
4 012 (48.54%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
0.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
32 (-510.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 908.37 USD (26)
Wachstum pro Monat :
-12.64%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 170.05 USD
Maximaler:
6 527.37 USD (121.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
90.09% (6 527.37 USD)
Kapital:
66.47% (1 931.03 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDCAD
|3006
|EURGBP
|1664
|AUDCAD
|1540
|AUDNZD
|1073
|EURUSD
|519
|USDJPY
|60
|GBPUSD
|51
|NZDUSD
|33
|CADJPY
|30
|AUDUSD
|30
|GBPAUD
|27
|AUDJPY
|27
|GBPJPY
|26
|NZDJPY
|23
|NZDCAD
|22
|CHFJPY
|20
|EURCAD
|18
|GBPNZD
|17
|GBPCHF
|16
|EURAUD
|14
|EURNZD
|14
|EURJPY
|13
|EURCHF
|12
|NZDCHF
|6
|USDCHF
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDCAD
|6K
|EURGBP
|1.7K
|AUDCAD
|-1.5K
|AUDNZD
|-2K
|EURUSD
|2K
|USDJPY
|-378
|GBPUSD
|-1.7K
|NZDUSD
|783
|CADJPY
|125
|AUDUSD
|-1.4K
|GBPAUD
|157
|AUDJPY
|54
|GBPJPY
|165
|NZDJPY
|212
|NZDCAD
|91
|CHFJPY
|88
|EURCAD
|110
|GBPNZD
|60
|GBPCHF
|223
|EURAUD
|97
|EURNZD
|256
|EURJPY
|102
|EURCHF
|-3K
|NZDCHF
|141
|USDCHF
|118
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDCAD
|9.5K
|EURGBP
|14K
|AUDCAD
|-26K
|AUDNZD
|-35K
|EURUSD
|22K
|USDJPY
|-13K
|GBPUSD
|2K
|NZDUSD
|8.2K
|CADJPY
|-1.5K
|AUDUSD
|-1.4K
|GBPAUD
|6.1K
|AUDJPY
|2.4K
|GBPJPY
|3.7K
|NZDJPY
|-2.1K
|NZDCAD
|-185
|CHFJPY
|-958
|EURCAD
|4.7K
|GBPNZD
|3.1K
|GBPCHF
|1.3K
|EURAUD
|3.8K
|EURNZD
|3.5K
|EURJPY
|4.3K
|EURCHF
|-22K
|NZDCHF
|-311
|USDCHF
|526
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +514.20 USD
Schlechtester Trade: -890 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 26
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +100.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -510.48 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 37
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 21
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 9
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live11
|0.09 × 22
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 77
|
ICMarketsSC-Live27
|0.33 × 246
|
ATCBrokers-Live 1
|0.41 × 642
|
ICMarketsSC-Live26
|0.53 × 136
|
ICMarketsSC-Live10
|0.60 × 45
|
FusionMarkets-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.96 × 28
|
ICMarkets-Live09
|1.01 × 77
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.17 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|1.22 × 1288
|
Pepperstone-Demo01
|2.88 × 129
