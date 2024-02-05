SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CP LDN R06
Chi Wai Chris Fan

CP LDN R06

Chi Wai Chris Fan
0 avis
97 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -63%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 572
Bénéfice trades:
4 303 (65.47%)
Perte trades:
2 269 (34.53%)
Meilleure transaction:
514.20 USD
Pire transaction:
-889.82 USD
Bénéfice brut:
38 321.70 USD (453 666 pips)
Perte brute:
-35 184.55 USD (453 989 pips)
Gains consécutifs maximales:
63 (100.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
951.74 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
75.31%
Charge de dépôt maximale:
73.96%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
82
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
0.48
Longs trades:
3 295 (50.14%)
Courts trades:
3 277 (49.86%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.48 USD
Bénéfice moyen:
8.91 USD
Perte moyenne:
-15.51 USD
Pertes consécutives maximales:
32 (-510.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 908.37 USD (26)
Croissance mensuelle:
11.59%
Prévision annuelle:
141.92%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 170.05 USD
Maximal:
6 527.37 USD (121.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
90.09% (6 527.37 USD)
Par fonds propres:
66.47% (1 931.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 2425
AUDCAD 1540
EURGBP 1305
AUDNZD 767
EURUSD 81
USDJPY 60
GBPUSD 51
NZDUSD 33
CADJPY 30
AUDUSD 30
GBPAUD 27
GBPJPY 26
NZDJPY 23
NZDCAD 22
CHFJPY 20
AUDJPY 18
EURCAD 18
GBPNZD 17
GBPCHF 16
EURAUD 14
EURNZD 14
EURJPY 13
EURCHF 12
NZDCHF 6
USDCHF 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD 7.2K
AUDCAD -1.5K
EURGBP 933
AUDNZD -607
EURUSD 937
USDJPY -378
GBPUSD -1.7K
NZDUSD 783
CADJPY 125
AUDUSD -1.4K
GBPAUD 157
GBPJPY 165
NZDJPY 212
NZDCAD 91
CHFJPY 88
AUDJPY 63
EURCAD 110
GBPNZD 60
GBPCHF 223
EURAUD 97
EURNZD 256
EURJPY 102
EURCHF -3K
NZDCHF 141
USDCHF 118
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD 16K
AUDCAD -26K
EURGBP 8.3K
AUDNZD -10K
EURUSD 9.9K
USDJPY -13K
GBPUSD 2K
NZDUSD 8.2K
CADJPY -1.5K
AUDUSD -1.4K
GBPAUD 6.1K
GBPJPY 3.7K
NZDJPY -2.1K
NZDCAD -185
CHFJPY -958
AUDJPY 3.4K
EURCAD 4.7K
GBPNZD 3.1K
GBPCHF 1.3K
EURAUD 3.8K
EURNZD 3.5K
EURJPY 4.3K
EURCHF -22K
NZDCHF -311
USDCHF 526
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +514.20 USD
Pire transaction: -890 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 26
Bénéfice consécutif maximal: +100.37 USD
Perte consécutive maximale: -510.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
Tickmill-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 21
ICMarkets-Live04
0.00 × 9
EGlobal-Cent4
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
VantageFXInternational-Live 2
0.12 × 17
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 77
ICMarketsSC-Live27
0.33 × 246
ATCBrokers-Live 1
0.41 × 642
ICMarketsSC-Live26
0.53 × 136
ICMarketsSC-Live10
0.60 × 45
FusionMarkets-Live
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.96 × 28
ICMarkets-Live09
1.01 × 77
ForexTimeFXTM-ECN
1.17 × 6
BlackBullMarkets-Live
1.22 × 1288
Pepperstone-Demo01
2.88 × 129
10 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.05.08 10:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 07:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 10:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 08:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 17:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 16:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 09:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 08:21
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 06:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 05:01
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 00:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 08:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.28 08:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.06 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CP LDN R06
30 USD par mois
-63%
0
0
USD
11K
USD
97
100%
6 572
65%
75%
1.08
0.48
USD
90%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.