Chi Wai Chris Fan

CP LDN R06

Chi Wai Chris Fan
0 리뷰
111
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 -66%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
8 424
이익 거래:
5 511 (65.42%)
손실 거래:
2 913 (34.58%)
최고의 거래:
514.20 USD
최악의 거래:
-889.82 USD
총 수익:
43 791.40 USD (545 138 pips)
총 손실:
-41 111.39 USD (555 498 pips)
연속 최대 이익:
63 (100.37 USD)
연속 최대 이익:
951.74 USD (9)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
74.29%
최대 입금량:
73.96%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
129
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
0.41
롱(주식매수):
4 328 (51.38%)
숏(주식차입매도):
4 096 (48.62%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.32 USD
평균 이익:
7.95 USD
평균 손실:
-14.11 USD
연속 최대 손실:
32 (-510.48 USD)
연속 최대 손실:
-4 908.37 USD (26)
월별 성장률:
11.19%
연간 예측:
135.83%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 170.05 USD
최대한의:
6 527.37 USD (121.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
90.09% (6 527.37 USD)
자본금별:
66.47% (1 931.03 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDCAD 3054
EURGBP 1693
AUDCAD 1540
AUDNZD 1073
EURUSD 601
USDJPY 60
GBPUSD 51
NZDUSD 33
CADJPY 30
AUDUSD 30
GBPAUD 27
AUDJPY 27
GBPJPY 26
NZDJPY 23
NZDCAD 22
CHFJPY 20
EURCAD 18
GBPNZD 17
GBPCHF 16
EURAUD 14
EURNZD 14
EURJPY 13
EURCHF 12
NZDCHF 6
USDCHF 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDCAD 6K
EURGBP 1.7K
AUDCAD -1.5K
AUDNZD -2K
EURUSD 2.2K
USDJPY -378
GBPUSD -1.7K
NZDUSD 783
CADJPY 125
AUDUSD -1.4K
GBPAUD 157
AUDJPY 54
GBPJPY 165
NZDJPY 212
NZDCAD 91
CHFJPY 88
EURCAD 110
GBPNZD 60
GBPCHF 223
EURAUD 97
EURNZD 256
EURJPY 102
EURCHF -3K
NZDCHF 141
USDCHF 118
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDCAD 13K
EURGBP 13K
AUDCAD -26K
AUDNZD -35K
EURUSD 24K
USDJPY -13K
GBPUSD 2K
NZDUSD 8.2K
CADJPY -1.5K
AUDUSD -1.4K
GBPAUD 6.1K
AUDJPY 2.4K
GBPJPY 3.7K
NZDJPY -2.1K
NZDCAD -185
CHFJPY -958
EURCAD 4.7K
GBPNZD 3.1K
GBPCHF 1.3K
EURAUD 3.8K
EURNZD 3.5K
EURJPY 4.3K
EURCHF -22K
NZDCHF -311
USDCHF 526
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +514.20 USD
최악의 거래: -890 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 26
연속 최대 이익: +100.37 USD
연속 최대 손실: -510.48 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
Tickmill-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 21
ICMarkets-Live04
0.00 × 9
EGlobal-Cent4
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
VantageFXInternational-Live 2
0.12 × 17
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 77
ICMarketsSC-Live27
0.33 × 246
ATCBrokers-Live 1
0.41 × 642
ICMarketsSC-Live26
0.53 × 136
ICMarketsSC-Live10
0.60 × 45
FusionMarkets-Live
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.96 × 28
ICMarkets-Live09
1.01 × 77
ForexTimeFXTM-ECN
1.17 × 6
BlackBullMarkets-Live
1.22 × 1288
Pepperstone-Demo01
2.88 × 129
리뷰 없음
2025.05.08 10:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 07:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 10:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 08:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 17:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 16:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 09:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 08:21
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 06:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 05:01
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 00:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 08:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.28 08:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.06 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
CP LDN R06
월별 30 USD
-66%
0
0
USD
8.1K
USD
111
100%
8 424
65%
74%
1.06
0.32
USD
90%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.