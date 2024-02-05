리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-ECN-2 0.00 × 14 Pepperstone-Edge02 0.00 × 3 ACYSecurities-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 37 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 12 Tickmill-Live10 0.00 × 1 VantageInternational-Live 22 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 21 ICMarkets-Live04 0.00 × 9 EGlobal-Cent4 0.00 × 2 UniverseWheel-Live 0.00 × 29 ICMarketsSC-Live11 0.09 × 22 VantageFXInternational-Live 2 0.12 × 17 ICMarkets-Live02 0.15 × 68 Alpari-Pro.ECN 0.22 × 77 ICMarketsSC-Live27 0.33 × 246 ATCBrokers-Live 1 0.41 × 642 ICMarketsSC-Live26 0.53 × 136 ICMarketsSC-Live10 0.60 × 45 FusionMarkets-Live 0.67 × 3 ICMarketsSC-Live31 0.96 × 28 ICMarkets-Live09 1.01 × 77 ForexTimeFXTM-ECN 1.17 × 6 BlackBullMarkets-Live 1.22 × 1288 Pepperstone-Demo01 2.88 × 129 10 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오