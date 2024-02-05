- 자본
- 축소
트레이드:
8 424
이익 거래:
5 511 (65.42%)
손실 거래:
2 913 (34.58%)
최고의 거래:
514.20 USD
최악의 거래:
-889.82 USD
총 수익:
43 791.40 USD (545 138 pips)
총 손실:
-41 111.39 USD (555 498 pips)
연속 최대 이익:
63 (100.37 USD)
연속 최대 이익:
951.74 USD (9)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
74.29%
최대 입금량:
73.96%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
129
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
0.41
롱(주식매수):
4 328 (51.38%)
숏(주식차입매도):
4 096 (48.62%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.32 USD
평균 이익:
7.95 USD
평균 손실:
-14.11 USD
연속 최대 손실:
32 (-510.48 USD)
연속 최대 손실:
-4 908.37 USD (26)
월별 성장률:
11.19%
연간 예측:
135.83%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 170.05 USD
최대한의:
6 527.37 USD (121.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
90.09% (6 527.37 USD)
자본금별:
66.47% (1 931.03 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCAD
|3054
|EURGBP
|1693
|AUDCAD
|1540
|AUDNZD
|1073
|EURUSD
|601
|USDJPY
|60
|GBPUSD
|51
|NZDUSD
|33
|CADJPY
|30
|AUDUSD
|30
|GBPAUD
|27
|AUDJPY
|27
|GBPJPY
|26
|NZDJPY
|23
|NZDCAD
|22
|CHFJPY
|20
|EURCAD
|18
|GBPNZD
|17
|GBPCHF
|16
|EURAUD
|14
|EURNZD
|14
|EURJPY
|13
|EURCHF
|12
|NZDCHF
|6
|USDCHF
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCAD
|6K
|EURGBP
|1.7K
|AUDCAD
|-1.5K
|AUDNZD
|-2K
|EURUSD
|2.2K
|USDJPY
|-378
|GBPUSD
|-1.7K
|NZDUSD
|783
|CADJPY
|125
|AUDUSD
|-1.4K
|GBPAUD
|157
|AUDJPY
|54
|GBPJPY
|165
|NZDJPY
|212
|NZDCAD
|91
|CHFJPY
|88
|EURCAD
|110
|GBPNZD
|60
|GBPCHF
|223
|EURAUD
|97
|EURNZD
|256
|EURJPY
|102
|EURCHF
|-3K
|NZDCHF
|141
|USDCHF
|118
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCAD
|13K
|EURGBP
|13K
|AUDCAD
|-26K
|AUDNZD
|-35K
|EURUSD
|24K
|USDJPY
|-13K
|GBPUSD
|2K
|NZDUSD
|8.2K
|CADJPY
|-1.5K
|AUDUSD
|-1.4K
|GBPAUD
|6.1K
|AUDJPY
|2.4K
|GBPJPY
|3.7K
|NZDJPY
|-2.1K
|NZDCAD
|-185
|CHFJPY
|-958
|EURCAD
|4.7K
|GBPNZD
|3.1K
|GBPCHF
|1.3K
|EURAUD
|3.8K
|EURNZD
|3.5K
|EURJPY
|4.3K
|EURCHF
|-22K
|NZDCHF
|-311
|USDCHF
|526
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +514.20 USD
최악의 거래: -890 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 26
연속 최대 이익: +100.37 USD
연속 최대 손실: -510.48 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 37
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 21
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 9
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live11
|0.09 × 22
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 77
|
ICMarketsSC-Live27
|0.33 × 246
|
ATCBrokers-Live 1
|0.41 × 642
|
ICMarketsSC-Live26
|0.53 × 136
|
ICMarketsSC-Live10
|0.60 × 45
|
FusionMarkets-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.96 × 28
|
ICMarkets-Live09
|1.01 × 77
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.17 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|1.22 × 1288
|
Pepperstone-Demo01
|2.88 × 129
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-66%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
111
100%
8 424
65%
74%
1.06
0.32
USD
USD
90%
1:500