Chi Wai Chris Fan

CP LDN R06

Chi Wai Chris Fan
0 inceleme
97 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -63%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 580
Kârla kapanan işlemler:
4 311 (65.51%)
Zararla kapanan işlemler:
2 269 (34.48%)
En iyi işlem:
514.20 USD
En kötü işlem:
-889.82 USD
Brüt kâr:
38 334.17 USD (454 209 pips)
Brüt zarar:
-35 184.55 USD (453 989 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
63 (100.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
951.74 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
75.31%
Maks. mevduat yükü:
73.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
87
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.48
Alış işlemleri:
3 297 (50.11%)
Satış işlemleri:
3 283 (49.89%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
8.89 USD
Ortalama zarar:
-15.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-510.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 908.37 USD (26)
Aylık büyüme:
10.77%
Yıllık tahmin:
131.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 170.05 USD
Maksimum:
6 527.37 USD (121.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.09% (6 527.37 USD)
Varlığa göre:
66.47% (1 931.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 2431
AUDCAD 1540
EURGBP 1305
AUDNZD 769
EURUSD 81
USDJPY 60
GBPUSD 51
NZDUSD 33
CADJPY 30
AUDUSD 30
GBPAUD 27
GBPJPY 26
NZDJPY 23
NZDCAD 22
CHFJPY 20
AUDJPY 18
EURCAD 18
GBPNZD 17
GBPCHF 16
EURAUD 14
EURNZD 14
EURJPY 13
EURCHF 12
NZDCHF 6
USDCHF 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 7.2K
AUDCAD -1.5K
EURGBP 933
AUDNZD -604
EURUSD 937
USDJPY -378
GBPUSD -1.7K
NZDUSD 783
CADJPY 125
AUDUSD -1.4K
GBPAUD 157
GBPJPY 165
NZDJPY 212
NZDCAD 91
CHFJPY 88
AUDJPY 63
EURCAD 110
GBPNZD 60
GBPCHF 223
EURAUD 97
EURNZD 256
EURJPY 102
EURCHF -3K
NZDCHF 141
USDCHF 118
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 16K
AUDCAD -26K
EURGBP 8.3K
AUDNZD -10K
EURUSD 9.9K
USDJPY -13K
GBPUSD 2K
NZDUSD 8.2K
CADJPY -1.5K
AUDUSD -1.4K
GBPAUD 6.1K
GBPJPY 3.7K
NZDJPY -2.1K
NZDCAD -185
CHFJPY -958
AUDJPY 3.4K
EURCAD 4.7K
GBPNZD 3.1K
GBPCHF 1.3K
EURAUD 3.8K
EURNZD 3.5K
EURJPY 4.3K
EURCHF -22K
NZDCHF -311
USDCHF 526
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +514.20 USD
En kötü işlem: -890 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +100.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -510.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
Tickmill-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 21
ICMarkets-Live04
0.00 × 9
EGlobal-Cent4
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
VantageFXInternational-Live 2
0.12 × 17
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 77
ICMarketsSC-Live27
0.33 × 246
ATCBrokers-Live 1
0.41 × 642
ICMarketsSC-Live26
0.53 × 136
ICMarketsSC-Live10
0.60 × 45
FusionMarkets-Live
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.96 × 28
ICMarkets-Live09
1.01 × 77
ForexTimeFXTM-ECN
1.17 × 6
BlackBullMarkets-Live
1.22 × 1288
Pepperstone-Demo01
2.88 × 129
10 daha fazla...
İnceleme yok
2025.05.08 10:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 07:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 10:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 08:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 17:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 16:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 09:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 08:21
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 06:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 05:01
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 00:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 08:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.28 08:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.06 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
