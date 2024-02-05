- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6 580
Kârla kapanan işlemler:
4 311 (65.51%)
Zararla kapanan işlemler:
2 269 (34.48%)
En iyi işlem:
514.20 USD
En kötü işlem:
-889.82 USD
Brüt kâr:
38 334.17 USD (454 209 pips)
Brüt zarar:
-35 184.55 USD (453 989 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
63 (100.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
951.74 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
75.31%
Maks. mevduat yükü:
73.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
87
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.48
Alış işlemleri:
3 297 (50.11%)
Satış işlemleri:
3 283 (49.89%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
8.89 USD
Ortalama zarar:
-15.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-510.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 908.37 USD (26)
Aylık büyüme:
10.77%
Yıllık tahmin:
131.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 170.05 USD
Maksimum:
6 527.37 USD (121.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.09% (6 527.37 USD)
Varlığa göre:
66.47% (1 931.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|2431
|AUDCAD
|1540
|EURGBP
|1305
|AUDNZD
|769
|EURUSD
|81
|USDJPY
|60
|GBPUSD
|51
|NZDUSD
|33
|CADJPY
|30
|AUDUSD
|30
|GBPAUD
|27
|GBPJPY
|26
|NZDJPY
|23
|NZDCAD
|22
|CHFJPY
|20
|AUDJPY
|18
|EURCAD
|18
|GBPNZD
|17
|GBPCHF
|16
|EURAUD
|14
|EURNZD
|14
|EURJPY
|13
|EURCHF
|12
|NZDCHF
|6
|USDCHF
|4
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|7.2K
|AUDCAD
|-1.5K
|EURGBP
|933
|AUDNZD
|-604
|EURUSD
|937
|USDJPY
|-378
|GBPUSD
|-1.7K
|NZDUSD
|783
|CADJPY
|125
|AUDUSD
|-1.4K
|GBPAUD
|157
|GBPJPY
|165
|NZDJPY
|212
|NZDCAD
|91
|CHFJPY
|88
|AUDJPY
|63
|EURCAD
|110
|GBPNZD
|60
|GBPCHF
|223
|EURAUD
|97
|EURNZD
|256
|EURJPY
|102
|EURCHF
|-3K
|NZDCHF
|141
|USDCHF
|118
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|16K
|AUDCAD
|-26K
|EURGBP
|8.3K
|AUDNZD
|-10K
|EURUSD
|9.9K
|USDJPY
|-13K
|GBPUSD
|2K
|NZDUSD
|8.2K
|CADJPY
|-1.5K
|AUDUSD
|-1.4K
|GBPAUD
|6.1K
|GBPJPY
|3.7K
|NZDJPY
|-2.1K
|NZDCAD
|-185
|CHFJPY
|-958
|AUDJPY
|3.4K
|EURCAD
|4.7K
|GBPNZD
|3.1K
|GBPCHF
|1.3K
|EURAUD
|3.8K
|EURNZD
|3.5K
|EURJPY
|4.3K
|EURCHF
|-22K
|NZDCHF
|-311
|USDCHF
|526
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +514.20 USD
En kötü işlem: -890 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +100.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -510.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 37
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 21
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 9
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live11
|0.09 × 22
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 77
|
ICMarketsSC-Live27
|0.33 × 246
|
ATCBrokers-Live 1
|0.41 × 642
|
ICMarketsSC-Live26
|0.53 × 136
|
ICMarketsSC-Live10
|0.60 × 45
|
FusionMarkets-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.96 × 28
|
ICMarkets-Live09
|1.01 × 77
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.17 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|1.22 × 1288
|
Pepperstone-Demo01
|2.88 × 129
İnceleme yok
