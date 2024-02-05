シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / CP LDN R06
Chi Wai Chris Fan

CP LDN R06

Chi Wai Chris Fan
レビュー0件
110週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 -67%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8 249
利益トレード:
5 373 (65.13%)
損失トレード:
2 876 (34.86%)
ベストトレード:
514.20 USD
最悪のトレード:
-889.82 USD
総利益:
43 375.93 USD (535 216 pips)
総損失:
-40 995.66 USD (551 402 pips)
最大連続の勝ち:
63 (100.37 USD)
最大連続利益:
951.74 USD (9)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
74.29%
最大入金額:
73.96%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
100
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
0.36
長いトレード:
4 242 (51.42%)
短いトレード:
4 007 (48.58%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
0.29 USD
平均利益:
8.07 USD
平均損失:
-14.25 USD
最大連続の負け:
32 (-510.48 USD)
最大連続損失:
-4 908.37 USD (26)
月間成長:
-11.53%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 170.05 USD
最大の:
6 527.37 USD (121.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
90.09% (6 527.37 USD)
エクイティによる:
66.47% (1 931.03 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCAD 3006
EURGBP 1657
AUDCAD 1540
AUDNZD 1073
EURUSD 510
USDJPY 60
GBPUSD 51
NZDUSD 33
CADJPY 30
AUDUSD 30
GBPAUD 27
AUDJPY 27
GBPJPY 26
NZDJPY 23
NZDCAD 22
CHFJPY 20
EURCAD 18
GBPNZD 17
GBPCHF 16
EURAUD 14
EURNZD 14
EURJPY 13
EURCHF 12
NZDCHF 6
USDCHF 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCAD 6K
EURGBP 1.7K
AUDCAD -1.5K
AUDNZD -2K
EURUSD 2K
USDJPY -378
GBPUSD -1.7K
NZDUSD 783
CADJPY 125
AUDUSD -1.4K
GBPAUD 157
AUDJPY 54
GBPJPY 165
NZDJPY 212
NZDCAD 91
CHFJPY 88
EURCAD 110
GBPNZD 60
GBPCHF 223
EURAUD 97
EURNZD 256
EURJPY 102
EURCHF -3K
NZDCHF 141
USDCHF 118
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCAD 9.5K
EURGBP 13K
AUDCAD -26K
AUDNZD -35K
EURUSD 22K
USDJPY -13K
GBPUSD 2K
NZDUSD 8.2K
CADJPY -1.5K
AUDUSD -1.4K
GBPAUD 6.1K
AUDJPY 2.4K
GBPJPY 3.7K
NZDJPY -2.1K
NZDCAD -185
CHFJPY -958
EURCAD 4.7K
GBPNZD 3.1K
GBPCHF 1.3K
EURAUD 3.8K
EURNZD 3.5K
EURJPY 4.3K
EURCHF -22K
NZDCHF -311
USDCHF 526
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +514.20 USD
最悪のトレード: -890 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 26
最大連続利益: +100.37 USD
最大連続損失: -510.48 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
Tickmill-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 21
ICMarkets-Live04
0.00 × 9
EGlobal-Cent4
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
VantageFXInternational-Live 2
0.12 × 17
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 77
ICMarketsSC-Live27
0.33 × 246
ATCBrokers-Live 1
0.41 × 642
ICMarketsSC-Live26
0.53 × 136
ICMarketsSC-Live10
0.60 × 45
FusionMarkets-Live
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.96 × 28
ICMarkets-Live09
1.01 × 77
ForexTimeFXTM-ECN
1.17 × 6
BlackBullMarkets-Live
1.22 × 1288
Pepperstone-Demo01
2.88 × 129
10 より多く...
レビューなし
2025.05.08 10:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 07:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 10:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 08:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 17:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 16:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 09:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 08:21
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 06:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 05:01
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 00:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 08:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.28 08:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.06 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
CP LDN R06
30 USD/月
-67%
0
0
USD
7.8K
USD
110
100%
8 249
65%
74%
1.05
0.29
USD
90%
1:500
コピー

