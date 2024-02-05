- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8 245
盈利交易:
5 369 (65.11%)
亏损交易:
2 876 (34.88%)
最好交易:
514.20 USD
最差交易:
-889.82 USD
毛利:
43 369.55 USD (534 842 pips)
毛利亏损:
-40 995.66 USD (551 402 pips)
最大连续赢利:
63 (100.37 USD)
最大连续盈利:
951.74 USD (9)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
74.29%
最大入金加载:
73.96%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
109
平均持有时间:
14 小时
采收率:
0.36
长期交易:
4 241 (51.44%)
短期交易:
4 004 (48.56%)
利润因子:
1.06
预期回报:
0.29 USD
平均利润:
8.08 USD
平均损失:
-14.25 USD
最大连续失误:
32 (-510.48 USD)
最大连续亏损:
-4 908.37 USD (26)
每月增长:
-9.71%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4 170.05 USD
最大值:
6 527.37 USD (121.84%)
相对跌幅:
结余:
90.09% (6 527.37 USD)
净值:
66.47% (1 931.03 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD
|3005
|EURGBP
|1657
|AUDCAD
|1540
|AUDNZD
|1073
|EURUSD
|507
|USDJPY
|60
|GBPUSD
|51
|NZDUSD
|33
|CADJPY
|30
|AUDUSD
|30
|GBPAUD
|27
|AUDJPY
|27
|GBPJPY
|26
|NZDJPY
|23
|NZDCAD
|22
|CHFJPY
|20
|EURCAD
|18
|GBPNZD
|17
|GBPCHF
|16
|EURAUD
|14
|EURNZD
|14
|EURJPY
|13
|EURCHF
|12
|NZDCHF
|6
|USDCHF
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD
|6K
|EURGBP
|1.7K
|AUDCAD
|-1.5K
|AUDNZD
|-2K
|EURUSD
|2K
|USDJPY
|-378
|GBPUSD
|-1.7K
|NZDUSD
|783
|CADJPY
|125
|AUDUSD
|-1.4K
|GBPAUD
|157
|AUDJPY
|54
|GBPJPY
|165
|NZDJPY
|212
|NZDCAD
|91
|CHFJPY
|88
|EURCAD
|110
|GBPNZD
|60
|GBPCHF
|223
|EURAUD
|97
|EURNZD
|256
|EURJPY
|102
|EURCHF
|-3K
|NZDCHF
|141
|USDCHF
|118
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD
|9.4K
|EURGBP
|13K
|AUDCAD
|-26K
|AUDNZD
|-35K
|EURUSD
|21K
|USDJPY
|-13K
|GBPUSD
|2K
|NZDUSD
|8.2K
|CADJPY
|-1.5K
|AUDUSD
|-1.4K
|GBPAUD
|6.1K
|AUDJPY
|2.4K
|GBPJPY
|3.7K
|NZDJPY
|-2.1K
|NZDCAD
|-185
|CHFJPY
|-958
|EURCAD
|4.7K
|GBPNZD
|3.1K
|GBPCHF
|1.3K
|EURAUD
|3.8K
|EURNZD
|3.5K
|EURJPY
|4.3K
|EURCHF
|-22K
|NZDCHF
|-311
|USDCHF
|526
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +514.20 USD
最差交易: -890 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 26
最大连续盈利: +100.37 USD
最大连续亏损: -510.48 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 37
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 21
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 9
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live11
|0.09 × 22
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 77
|
ICMarketsSC-Live27
|0.33 × 246
|
ATCBrokers-Live 1
|0.41 × 642
|
ICMarketsSC-Live26
|0.53 × 136
|
ICMarketsSC-Live10
|0.60 × 45
|
FusionMarkets-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.96 × 28
|
ICMarkets-Live09
|1.01 × 77
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.17 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|1.22 × 1288
|
Pepperstone-Demo01
|2.88 × 129
没有评论
