Chi Wai Chris Fan

CP LDN R06

Chi Wai Chris Fan
0 comentários
110 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 -67%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8 249
Negociações com lucro:
5 373 (65.13%)
Negociações com perda:
2 876 (34.86%)
Melhor negociação:
514.20 USD
Pior negociação:
-889.82 USD
Lucro bruto:
43 375.93 USD (535 216 pips)
Perda bruta:
-40 995.66 USD (551 402 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
63 (100.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
951.74 USD (9)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
74.29%
Depósito máximo carregado:
73.96%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
100
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
0.36
Negociações longas:
4 242 (51.42%)
Negociações curtas:
4 007 (48.58%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
0.29 USD
Lucro médio:
8.07 USD
Perda média:
-14.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
32 (-510.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 908.37 USD (26)
Crescimento mensal:
-11.41%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 170.05 USD
Máximo:
6 527.37 USD (121.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
90.09% (6 527.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
66.47% (1 931.03 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCAD 3006
EURGBP 1657
AUDCAD 1540
AUDNZD 1073
EURUSD 510
USDJPY 60
GBPUSD 51
NZDUSD 33
CADJPY 30
AUDUSD 30
GBPAUD 27
AUDJPY 27
GBPJPY 26
NZDJPY 23
NZDCAD 22
CHFJPY 20
EURCAD 18
GBPNZD 17
GBPCHF 16
EURAUD 14
EURNZD 14
EURJPY 13
EURCHF 12
NZDCHF 6
USDCHF 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCAD 6K
EURGBP 1.7K
AUDCAD -1.5K
AUDNZD -2K
EURUSD 2K
USDJPY -378
GBPUSD -1.7K
NZDUSD 783
CADJPY 125
AUDUSD -1.4K
GBPAUD 157
AUDJPY 54
GBPJPY 165
NZDJPY 212
NZDCAD 91
CHFJPY 88
EURCAD 110
GBPNZD 60
GBPCHF 223
EURAUD 97
EURNZD 256
EURJPY 102
EURCHF -3K
NZDCHF 141
USDCHF 118
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCAD 9.5K
EURGBP 13K
AUDCAD -26K
AUDNZD -35K
EURUSD 22K
USDJPY -13K
GBPUSD 2K
NZDUSD 8.2K
CADJPY -1.5K
AUDUSD -1.4K
GBPAUD 6.1K
AUDJPY 2.4K
GBPJPY 3.7K
NZDJPY -2.1K
NZDCAD -185
CHFJPY -958
EURCAD 4.7K
GBPNZD 3.1K
GBPCHF 1.3K
EURAUD 3.8K
EURNZD 3.5K
EURJPY 4.3K
EURCHF -22K
NZDCHF -311
USDCHF 526
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +514.20 USD
Pior negociação: -890 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 26
Máximo lucro consecutivo: +100.37 USD
Máxima perda consecutiva: -510.48 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
Tickmill-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 21
ICMarkets-Live04
0.00 × 9
EGlobal-Cent4
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
VantageFXInternational-Live 2
0.12 × 17
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 77
ICMarketsSC-Live27
0.33 × 246
ATCBrokers-Live 1
0.41 × 642
ICMarketsSC-Live26
0.53 × 136
ICMarketsSC-Live10
0.60 × 45
FusionMarkets-Live
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.96 × 28
ICMarkets-Live09
1.01 × 77
ForexTimeFXTM-ECN
1.17 × 6
BlackBullMarkets-Live
1.22 × 1288
Pepperstone-Demo01
2.88 × 129
Sem comentários
2025.05.08 10:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 07:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 10:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 08:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 17:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 16:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 09:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 08:21
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 06:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 05:01
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 00:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 08:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.28 08:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.06 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
