- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8 249
Negociações com lucro:
5 373 (65.13%)
Negociações com perda:
2 876 (34.86%)
Melhor negociação:
514.20 USD
Pior negociação:
-889.82 USD
Lucro bruto:
43 375.93 USD (535 216 pips)
Perda bruta:
-40 995.66 USD (551 402 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
63 (100.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
951.74 USD (9)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
74.29%
Depósito máximo carregado:
73.96%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
100
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
0.36
Negociações longas:
4 242 (51.42%)
Negociações curtas:
4 007 (48.58%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
0.29 USD
Lucro médio:
8.07 USD
Perda média:
-14.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
32 (-510.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 908.37 USD (26)
Crescimento mensal:
-11.41%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 170.05 USD
Máximo:
6 527.37 USD (121.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
90.09% (6 527.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
66.47% (1 931.03 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCAD
|3006
|EURGBP
|1657
|AUDCAD
|1540
|AUDNZD
|1073
|EURUSD
|510
|USDJPY
|60
|GBPUSD
|51
|NZDUSD
|33
|CADJPY
|30
|AUDUSD
|30
|GBPAUD
|27
|AUDJPY
|27
|GBPJPY
|26
|NZDJPY
|23
|NZDCAD
|22
|CHFJPY
|20
|EURCAD
|18
|GBPNZD
|17
|GBPCHF
|16
|EURAUD
|14
|EURNZD
|14
|EURJPY
|13
|EURCHF
|12
|NZDCHF
|6
|USDCHF
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCAD
|6K
|EURGBP
|1.7K
|AUDCAD
|-1.5K
|AUDNZD
|-2K
|EURUSD
|2K
|USDJPY
|-378
|GBPUSD
|-1.7K
|NZDUSD
|783
|CADJPY
|125
|AUDUSD
|-1.4K
|GBPAUD
|157
|AUDJPY
|54
|GBPJPY
|165
|NZDJPY
|212
|NZDCAD
|91
|CHFJPY
|88
|EURCAD
|110
|GBPNZD
|60
|GBPCHF
|223
|EURAUD
|97
|EURNZD
|256
|EURJPY
|102
|EURCHF
|-3K
|NZDCHF
|141
|USDCHF
|118
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCAD
|9.5K
|EURGBP
|13K
|AUDCAD
|-26K
|AUDNZD
|-35K
|EURUSD
|22K
|USDJPY
|-13K
|GBPUSD
|2K
|NZDUSD
|8.2K
|CADJPY
|-1.5K
|AUDUSD
|-1.4K
|GBPAUD
|6.1K
|AUDJPY
|2.4K
|GBPJPY
|3.7K
|NZDJPY
|-2.1K
|NZDCAD
|-185
|CHFJPY
|-958
|EURCAD
|4.7K
|GBPNZD
|3.1K
|GBPCHF
|1.3K
|EURAUD
|3.8K
|EURNZD
|3.5K
|EURJPY
|4.3K
|EURCHF
|-22K
|NZDCHF
|-311
|USDCHF
|526
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +514.20 USD
Pior negociação: -890 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 26
Máximo lucro consecutivo: +100.37 USD
Máxima perda consecutiva: -510.48 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 37
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 21
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 9
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live11
|0.09 × 22
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 77
|
ICMarketsSC-Live27
|0.33 × 246
|
ATCBrokers-Live 1
|0.41 × 642
|
ICMarketsSC-Live26
|0.53 × 136
|
ICMarketsSC-Live10
|0.60 × 45
|
FusionMarkets-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.96 × 28
|
ICMarkets-Live09
|1.01 × 77
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.17 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|1.22 × 1288
|
Pepperstone-Demo01
|2.88 × 129
10 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-67%
0
0
USD
USD
7.8K
USD
USD
110
100%
8 249
65%
74%
1.05
0.29
USD
USD
90%
1:500