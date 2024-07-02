- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
731
盈利交易:
449 (61.42%)
亏损交易:
282 (38.58%)
最好交易:
53.36 EUR
最差交易:
-51.88 EUR
毛利:
5 943.13 EUR (17 709 397 pips)
毛利亏损:
-3 591.52 EUR (10 875 221 pips)
最大连续赢利:
37 (596.96 EUR)
最大连续盈利:
596.96 EUR (37)
夏普比率:
0.23
交易活动:
11.31%
最大入金加载:
4.13%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
6 小时
采收率:
6.79
长期交易:
403 (55.13%)
短期交易:
328 (44.87%)
利润因子:
1.65
预期回报:
3.22 EUR
平均利润:
13.24 EUR
平均损失:
-12.74 EUR
最大连续失误:
16 (-210.91 EUR)
最大连续亏损:
-346.57 EUR (12)
每月增长:
-0.38%
年度预测:
-4.60%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
53.01 EUR
最大值:
346.57 EUR (14.57%)
相对跌幅:
结余:
19.82% (346.57 EUR)
净值:
7.88% (189.54 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|398
|BTCUSD
|333
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD
|1.6K
|BTCUSD
|1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD
|519K
|BTCUSD
|6.3M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +53.36 EUR
最差交易: -52 EUR
最大连续赢利: 37
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +596.96 EUR
最大连续亏损: -210.91 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 9
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.34 × 114
|
Earnex-Trade
|1.57 × 21
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 16
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.98 × 46
using https://www.mql5.com/en/market/product/104102?source=Site+Profile+Seller
more information: https://t.me/sfecommunity
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
333%
2
73K
USD
USD
2.2K
EUR
EUR
120
100%
731
61%
11%
1.65
3.22
EUR
EUR
20%
1:30
loss money in 1 month, not all broekr allow saturday trading crypto
靠天吃饭的盈利，在大波动的时候，表现好，波动小了，收益很差，6月很多的盈利单变亏损，不推荐
过往的历史纪录非常好，但是6月份就不好了。我只订了这一个月，亏了一点小钱。暂停订阅，以后再来看。