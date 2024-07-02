信号部分
信号 / MetaTrader 5 / SFE Impulse
Joel Juanpere

SFE Impulse

Joel Juanpere
3条评论
可靠性
120
2 / 73K USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2023 333%
ICMarketsSC-MT5-4
1:30
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
731
盈利交易:
449 (61.42%)
亏损交易:
282 (38.58%)
最好交易:
53.36 EUR
最差交易:
-51.88 EUR
毛利:
5 943.13 EUR (17 709 397 pips)
毛利亏损:
-3 591.52 EUR (10 875 221 pips)
最大连续赢利:
37 (596.96 EUR)
最大连续盈利:
596.96 EUR (37)
夏普比率:
0.23
交易活动:
11.31%
最大入金加载:
4.13%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
6 小时
采收率:
6.79
长期交易:
403 (55.13%)
短期交易:
328 (44.87%)
利润因子:
1.65
预期回报:
3.22 EUR
平均利润:
13.24 EUR
平均损失:
-12.74 EUR
最大连续失误:
16 (-210.91 EUR)
最大连续亏损:
-346.57 EUR (12)
每月增长:
-0.38%
年度预测:
-4.60%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
53.01 EUR
最大值:
346.57 EUR (14.57%)
相对跌幅:
结余:
19.82% (346.57 EUR)
净值:
7.88% (189.54 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
ETHUSD 398
BTCUSD 333
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
ETHUSD 1.6K
BTCUSD 1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
ETHUSD 519K
BTCUSD 6.3M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +53.36 EUR
最差交易: -52 EUR
最大连续赢利: 37
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +596.96 EUR
最大连续亏损: -210.91 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 9
VantageFX-Live
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Weltrade-Real
0.00 × 17
OctaFX-Real
0.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
Tickmill-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
KuberaCapitalMarkets-Server
0.34 × 114
Earnex-Trade
1.57 × 21
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 16
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
8.98 × 46
4 更多...
using  https://www.mql5.com/en/market/product/104102?source=Site+Profile+Seller

more information: https://t.me/sfecommunity

平均等级:
JUNJIE WANG
844
JUNJIE WANG 2024.07.02 15:21 
 

loss money in 1 month, not all broekr allow saturday trading crypto

yang zhang
1118
yang zhang 2024.06.26 20:56 
 

靠天吃饭的盈利，在大波动的时候，表现好，波动小了，收益很差，6月很多的盈利单变亏损，不推荐

Longsen Chen
3782
Longsen Chen 2024.06.22 04:32 
 

过往的历史纪录非常好，但是6月份就不好了。我只订了这一个月，亏了一点小钱。暂停订阅，以后再来看。

2025.12.22 07:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.13 18:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.11.11 00:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 00:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 09:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.28 21:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
SFE Impulse
每月100 USD
333%
2
73K
USD
2.2K
EUR
120
100%
731
61%
11%
1.65
3.22
EUR
20%
1:30
