SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / TREND RIDER PRO performance tracker
Okezie Ojimadu

TREND RIDER PRO performance tracker

Okezie Ojimadu
0 comentarios
Fiabilidad
140 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 5000 USD al mes
incremento desde 2023 445%
RSGFinance-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 306
Transacciones Rentables:
1 589 (68.90%)
Transacciones Irrentables:
717 (31.09%)
Mejor transacción:
554.25 USD
Peor transacción:
-127.90 USD
Beneficio Bruto:
9 991.24 USD (278 793 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 539.78 USD (221 307 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (23.05 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
556.82 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
38.12%
Carga máxima del depósito:
39.61%
Último trade:
15 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
5.54
Transacciones Largas:
942 (40.85%)
Transacciones Cortas:
1 364 (59.15%)
Factor de Beneficio:
1.80
Beneficio Esperado:
1.93 USD
Beneficio medio:
6.29 USD
Pérdidas medias:
-7.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-476.29 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-476.29 USD (14)
Crecimiento al mes:
2.99%
Pronóstico anual:
36.26%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.19 USD
Máxima:
803.98 USD (32.82%)
Reducción relativa:
De balance:
32.82% (803.98 USD)
De fondos:
56.36% (3 059.25 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURCADex 236
EURUSDex 195
GBPAUDex 170
USDCHFex 161
GBPUSDex 156
GBPJPYex 143
GBPCHFex 96
USDJPYex 90
EURAUDex 80
AUDUSDex 79
NZDUSDex 77
EURGBPex 74
USDCADex 73
AUDCADex 71
CADCHFex 62
NZDCHFex 56
GBPCADex 56
EURCHFex 56
EURNZDex 55
NZDJPYex 50
CHFJPYex 45
GBPNZDex 44
CADJPYex 44
GOLDex 36
NZDCADex 30
AUDNZDex 27
AUDCHFex 23
AUDJPYex 13
USDZARex 6
USDIDXex 1
EURJPYex 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURCADex 269
EURUSDex -170
GBPAUDex 126
USDCHFex 885
GBPUSDex 393
GBPJPYex 262
GBPCHFex 259
USDJPYex 285
EURAUDex 405
AUDUSDex 245
NZDUSDex 93
EURGBPex 126
USDCADex 78
AUDCADex 55
CADCHFex 189
NZDCHFex -11
GBPCADex 154
EURCHFex 85
EURNZDex 77
NZDJPYex 46
CHFJPYex 202
GBPNZDex -18
CADJPYex 92
GOLDex 340
NZDCADex 74
AUDNZDex 7
AUDCHFex -127
AUDJPYex 7
USDZARex 17
USDIDXex -10
EURJPYex 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURCADex -6K
EURUSDex 1.6K
GBPAUDex -11K
USDCHFex 11K
GBPUSDex 1.8K
GBPJPYex 17K
GBPCHFex -6K
USDJPYex 7.7K
EURAUDex -2.7K
AUDUSDex 5.6K
NZDUSDex 2.6K
EURGBPex 4.6K
USDCADex 4.5K
AUDCADex 2.6K
CADCHFex 3.3K
NZDCHFex -4.1K
GBPCADex -4.8K
EURCHFex 3.9K
EURNZDex -17K
NZDJPYex 3.2K
CHFJPYex 6.8K
GBPNZDex 1.2K
CADJPYex 5.7K
GOLDex 25K
NZDCADex 981
AUDNZDex 372
AUDCHFex 315
AUDJPYex 655
USDZARex 349
USDIDXex -1K
EURJPYex 462
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +554.25 USD
Peor transacción: -128 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +23.05 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -476.29 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RSGFinance-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.31 00:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 06:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 11:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 06:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 06:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
TREND RIDER PRO performance tracker
5000 USD al mes
445%
0
0
USD
5.5K
USD
140
93%
2 306
68%
38%
1.80
1.93
USD
56%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.