Okezie Ojimadu

TREND RIDER PRO performance tracker

Okezie Ojimadu
0 отзывов
Надежность
140 недель
0 / 0 USD
Копировать за 5000 USD в месяц
прирост с 2023 445%
RSGFinance-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 306
Прибыльных трейдов:
1 589 (68.90%)
Убыточных трейдов:
717 (31.09%)
Лучший трейд:
554.25 USD
Худший трейд:
-127.90 USD
Общая прибыль:
9 991.24 USD (278 793 pips)
Общий убыток:
-5 539.78 USD (221 307 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (23.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
556.82 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
38.12%
Макс. загрузка депозита:
39.61%
Последний трейд:
15 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
5.54
Длинных трейдов:
942 (40.85%)
Коротких трейдов:
1 364 (59.15%)
Профит фактор:
1.80
Мат. ожидание:
1.93 USD
Средняя прибыль:
6.29 USD
Средний убыток:
-7.73 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-476.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-476.29 USD (14)
Прирост в месяц:
2.99%
Годовой прогноз:
36.26%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.19 USD
Максимальная:
803.98 USD (32.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.82% (803.98 USD)
По эквити:
56.36% (3 059.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCADex 236
EURUSDex 195
GBPAUDex 170
USDCHFex 161
GBPUSDex 156
GBPJPYex 143
GBPCHFex 96
USDJPYex 90
EURAUDex 80
AUDUSDex 79
NZDUSDex 77
EURGBPex 74
USDCADex 73
AUDCADex 71
CADCHFex 62
NZDCHFex 56
GBPCADex 56
EURCHFex 56
EURNZDex 55
NZDJPYex 50
CHFJPYex 45
GBPNZDex 44
CADJPYex 44
GOLDex 36
NZDCADex 30
AUDNZDex 27
AUDCHFex 23
AUDJPYex 13
USDZARex 6
USDIDXex 1
EURJPYex 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCADex 269
EURUSDex -170
GBPAUDex 126
USDCHFex 885
GBPUSDex 393
GBPJPYex 262
GBPCHFex 259
USDJPYex 285
EURAUDex 405
AUDUSDex 245
NZDUSDex 93
EURGBPex 126
USDCADex 78
AUDCADex 55
CADCHFex 189
NZDCHFex -11
GBPCADex 154
EURCHFex 85
EURNZDex 77
NZDJPYex 46
CHFJPYex 202
GBPNZDex -18
CADJPYex 92
GOLDex 340
NZDCADex 74
AUDNZDex 7
AUDCHFex -127
AUDJPYex 7
USDZARex 17
USDIDXex -10
EURJPYex 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCADex -6K
EURUSDex 1.6K
GBPAUDex -11K
USDCHFex 11K
GBPUSDex 1.8K
GBPJPYex 17K
GBPCHFex -6K
USDJPYex 7.7K
EURAUDex -2.7K
AUDUSDex 5.6K
NZDUSDex 2.6K
EURGBPex 4.6K
USDCADex 4.5K
AUDCADex 2.6K
CADCHFex 3.3K
NZDCHFex -4.1K
GBPCADex -4.8K
EURCHFex 3.9K
EURNZDex -17K
NZDJPYex 3.2K
CHFJPYex 6.8K
GBPNZDex 1.2K
CADJPYex 5.7K
GOLDex 25K
NZDCADex 981
AUDNZDex 372
AUDCHFex 315
AUDJPYex 655
USDZARex 349
USDIDXex -1K
EURJPYex 462
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +554.25 USD
Худший трейд: -128 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +23.05 USD
Макс. убыток в серии: -476.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RSGFinance-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.31 00:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 06:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 11:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 06:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 06:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
