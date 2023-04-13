- Прирост
Всего трейдов:
2 306
Прибыльных трейдов:
1 589 (68.90%)
Убыточных трейдов:
717 (31.09%)
Лучший трейд:
554.25 USD
Худший трейд:
-127.90 USD
Общая прибыль:
9 991.24 USD (278 793 pips)
Общий убыток:
-5 539.78 USD (221 307 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (23.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
556.82 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
38.12%
Макс. загрузка депозита:
39.61%
Последний трейд:
15 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
5.54
Длинных трейдов:
942 (40.85%)
Коротких трейдов:
1 364 (59.15%)
Профит фактор:
1.80
Мат. ожидание:
1.93 USD
Средняя прибыль:
6.29 USD
Средний убыток:
-7.73 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-476.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-476.29 USD (14)
Прирост в месяц:
2.99%
Годовой прогноз:
36.26%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.19 USD
Максимальная:
803.98 USD (32.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.82% (803.98 USD)
По эквити:
56.36% (3 059.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCADex
|236
|EURUSDex
|195
|GBPAUDex
|170
|USDCHFex
|161
|GBPUSDex
|156
|GBPJPYex
|143
|GBPCHFex
|96
|USDJPYex
|90
|EURAUDex
|80
|AUDUSDex
|79
|NZDUSDex
|77
|EURGBPex
|74
|USDCADex
|73
|AUDCADex
|71
|CADCHFex
|62
|NZDCHFex
|56
|GBPCADex
|56
|EURCHFex
|56
|EURNZDex
|55
|NZDJPYex
|50
|CHFJPYex
|45
|GBPNZDex
|44
|CADJPYex
|44
|GOLDex
|36
|NZDCADex
|30
|AUDNZDex
|27
|AUDCHFex
|23
|AUDJPYex
|13
|USDZARex
|6
|USDIDXex
|1
|EURJPYex
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCADex
|269
|EURUSDex
|-170
|GBPAUDex
|126
|USDCHFex
|885
|GBPUSDex
|393
|GBPJPYex
|262
|GBPCHFex
|259
|USDJPYex
|285
|EURAUDex
|405
|AUDUSDex
|245
|NZDUSDex
|93
|EURGBPex
|126
|USDCADex
|78
|AUDCADex
|55
|CADCHFex
|189
|NZDCHFex
|-11
|GBPCADex
|154
|EURCHFex
|85
|EURNZDex
|77
|NZDJPYex
|46
|CHFJPYex
|202
|GBPNZDex
|-18
|CADJPYex
|92
|GOLDex
|340
|NZDCADex
|74
|AUDNZDex
|7
|AUDCHFex
|-127
|AUDJPYex
|7
|USDZARex
|17
|USDIDXex
|-10
|EURJPYex
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCADex
|-6K
|EURUSDex
|1.6K
|GBPAUDex
|-11K
|USDCHFex
|11K
|GBPUSDex
|1.8K
|GBPJPYex
|17K
|GBPCHFex
|-6K
|USDJPYex
|7.7K
|EURAUDex
|-2.7K
|AUDUSDex
|5.6K
|NZDUSDex
|2.6K
|EURGBPex
|4.6K
|USDCADex
|4.5K
|AUDCADex
|2.6K
|CADCHFex
|3.3K
|NZDCHFex
|-4.1K
|GBPCADex
|-4.8K
|EURCHFex
|3.9K
|EURNZDex
|-17K
|NZDJPYex
|3.2K
|CHFJPYex
|6.8K
|GBPNZDex
|1.2K
|CADJPYex
|5.7K
|GOLDex
|25K
|NZDCADex
|981
|AUDNZDex
|372
|AUDCHFex
|315
|AUDJPYex
|655
|USDZARex
|349
|USDIDXex
|-1K
|EURJPYex
|462
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +554.25 USD
Худший трейд: -128 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +23.05 USD
Макс. убыток в серии: -476.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RSGFinance-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
5000 USD в месяц
445%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
140
93%
2 306
68%
38%
1.80
1.93
USD
USD
56%
1:500