Okezie Ojimadu

TREND RIDER PRO performance tracker

Okezie Ojimadu
0条评论
可靠性
140
0 / 0 USD
每月复制 5000 USD per 
增长自 2023 445%
RSGFinance-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 306
盈利交易:
1 589 (68.90%)
亏损交易:
717 (31.09%)
最好交易:
554.25 USD
最差交易:
-127.90 USD
毛利:
9 991.24 USD (278 793 pips)
毛利亏损:
-5 539.78 USD (221 307 pips)
最大连续赢利:
24 (23.05 USD)
最大连续盈利:
556.82 USD (2)
夏普比率:
0.07
交易活动:
38.12%
最大入金加载:
39.61%
最近交易:
15 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
23 小时
采收率:
5.54
长期交易:
942 (40.85%)
短期交易:
1 364 (59.15%)
利润因子:
1.80
预期回报:
1.93 USD
平均利润:
6.29 USD
平均损失:
-7.73 USD
最大连续失误:
14 (-476.29 USD)
最大连续亏损:
-476.29 USD (14)
每月增长:
2.99%
年度预测:
36.26%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
0.19 USD
最大值:
803.98 USD (32.82%)
相对跌幅:
结余:
32.82% (803.98 USD)
净值:
56.36% (3 059.25 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURCADex 236
EURUSDex 195
GBPAUDex 170
USDCHFex 161
GBPUSDex 156
GBPJPYex 143
GBPCHFex 96
USDJPYex 90
EURAUDex 80
AUDUSDex 79
NZDUSDex 77
EURGBPex 74
USDCADex 73
AUDCADex 71
CADCHFex 62
NZDCHFex 56
GBPCADex 56
EURCHFex 56
EURNZDex 55
NZDJPYex 50
CHFJPYex 45
GBPNZDex 44
CADJPYex 44
GOLDex 36
NZDCADex 30
AUDNZDex 27
AUDCHFex 23
AUDJPYex 13
USDZARex 6
USDIDXex 1
EURJPYex 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURCADex 269
EURUSDex -170
GBPAUDex 126
USDCHFex 885
GBPUSDex 393
GBPJPYex 262
GBPCHFex 259
USDJPYex 285
EURAUDex 405
AUDUSDex 245
NZDUSDex 93
EURGBPex 126
USDCADex 78
AUDCADex 55
CADCHFex 189
NZDCHFex -11
GBPCADex 154
EURCHFex 85
EURNZDex 77
NZDJPYex 46
CHFJPYex 202
GBPNZDex -18
CADJPYex 92
GOLDex 340
NZDCADex 74
AUDNZDex 7
AUDCHFex -127
AUDJPYex 7
USDZARex 17
USDIDXex -10
EURJPYex 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURCADex -6K
EURUSDex 1.6K
GBPAUDex -11K
USDCHFex 11K
GBPUSDex 1.8K
GBPJPYex 17K
GBPCHFex -6K
USDJPYex 7.7K
EURAUDex -2.7K
AUDUSDex 5.6K
NZDUSDex 2.6K
EURGBPex 4.6K
USDCADex 4.5K
AUDCADex 2.6K
CADCHFex 3.3K
NZDCHFex -4.1K
GBPCADex -4.8K
EURCHFex 3.9K
EURNZDex -17K
NZDJPYex 3.2K
CHFJPYex 6.8K
GBPNZDex 1.2K
CADJPYex 5.7K
GOLDex 25K
NZDCADex 981
AUDNZDex 372
AUDCHFex 315
AUDJPYex 655
USDZARex 349
USDIDXex -1K
EURJPYex 462
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +554.25 USD
最差交易: -128 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +23.05 USD
最大连续亏损: -476.29 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RSGFinance-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.31 00:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 06:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 11:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 06:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 06:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
