交易:
2 306
盈利交易:
1 589 (68.90%)
亏损交易:
717 (31.09%)
最好交易:
554.25 USD
最差交易:
-127.90 USD
毛利:
9 991.24 USD (278 793 pips)
毛利亏损:
-5 539.78 USD (221 307 pips)
最大连续赢利:
24 (23.05 USD)
最大连续盈利:
556.82 USD (2)
夏普比率:
0.07
交易活动:
38.12%
最大入金加载:
39.61%
最近交易:
15 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
23 小时
采收率:
5.54
长期交易:
942 (40.85%)
短期交易:
1 364 (59.15%)
利润因子:
1.80
预期回报:
1.93 USD
平均利润:
6.29 USD
平均损失:
-7.73 USD
最大连续失误:
14 (-476.29 USD)
最大连续亏损:
-476.29 USD (14)
每月增长:
2.99%
年度预测:
36.26%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
0.19 USD
最大值:
803.98 USD (32.82%)
相对跌幅:
结余:
32.82% (803.98 USD)
净值:
56.36% (3 059.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCADex
|236
|EURUSDex
|195
|GBPAUDex
|170
|USDCHFex
|161
|GBPUSDex
|156
|GBPJPYex
|143
|GBPCHFex
|96
|USDJPYex
|90
|EURAUDex
|80
|AUDUSDex
|79
|NZDUSDex
|77
|EURGBPex
|74
|USDCADex
|73
|AUDCADex
|71
|CADCHFex
|62
|NZDCHFex
|56
|GBPCADex
|56
|EURCHFex
|56
|EURNZDex
|55
|NZDJPYex
|50
|CHFJPYex
|45
|GBPNZDex
|44
|CADJPYex
|44
|GOLDex
|36
|NZDCADex
|30
|AUDNZDex
|27
|AUDCHFex
|23
|AUDJPYex
|13
|USDZARex
|6
|USDIDXex
|1
|EURJPYex
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCADex
|269
|EURUSDex
|-170
|GBPAUDex
|126
|USDCHFex
|885
|GBPUSDex
|393
|GBPJPYex
|262
|GBPCHFex
|259
|USDJPYex
|285
|EURAUDex
|405
|AUDUSDex
|245
|NZDUSDex
|93
|EURGBPex
|126
|USDCADex
|78
|AUDCADex
|55
|CADCHFex
|189
|NZDCHFex
|-11
|GBPCADex
|154
|EURCHFex
|85
|EURNZDex
|77
|NZDJPYex
|46
|CHFJPYex
|202
|GBPNZDex
|-18
|CADJPYex
|92
|GOLDex
|340
|NZDCADex
|74
|AUDNZDex
|7
|AUDCHFex
|-127
|AUDJPYex
|7
|USDZARex
|17
|USDIDXex
|-10
|EURJPYex
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCADex
|-6K
|EURUSDex
|1.6K
|GBPAUDex
|-11K
|USDCHFex
|11K
|GBPUSDex
|1.8K
|GBPJPYex
|17K
|GBPCHFex
|-6K
|USDJPYex
|7.7K
|EURAUDex
|-2.7K
|AUDUSDex
|5.6K
|NZDUSDex
|2.6K
|EURGBPex
|4.6K
|USDCADex
|4.5K
|AUDCADex
|2.6K
|CADCHFex
|3.3K
|NZDCHFex
|-4.1K
|GBPCADex
|-4.8K
|EURCHFex
|3.9K
|EURNZDex
|-17K
|NZDJPYex
|3.2K
|CHFJPYex
|6.8K
|GBPNZDex
|1.2K
|CADJPYex
|5.7K
|GOLDex
|25K
|NZDCADex
|981
|AUDNZDex
|372
|AUDCHFex
|315
|AUDJPYex
|655
|USDZARex
|349
|USDIDXex
|-1K
|EURJPYex
|462
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
最好交易: +554.25 USD
最差交易: -128 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +23.05 USD
最大连续亏损: -476.29 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RSGFinance-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月5000 USD
445%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
140
93%
2 306
68%
38%
1.80
1.93
USD
USD
56%
1:500