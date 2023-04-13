SignauxSections
Okezie Ojimadu

TREND RIDER PRO performance tracker

Okezie Ojimadu
0 avis
Fiabilité
128 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 5000 USD par mois
croissance depuis 2023 373%
RSGFinance-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 251
Bénéfice trades:
1 550 (68.85%)
Perte trades:
701 (31.14%)
Meilleure transaction:
554.25 USD
Pire transaction:
-59.33 USD
Bénéfice brut:
8 674.02 USD (252 344 pips)
Perte brute:
-4 939.09 USD (217 041 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (23.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
556.82 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
34.18%
Charge de dépôt maximale:
39.61%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
4.65
Longs trades:
917 (40.74%)
Courts trades:
1 334 (59.26%)
Facteur de profit:
1.76
Rendement attendu:
1.66 USD
Bénéfice moyen:
5.60 USD
Perte moyenne:
-7.05 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-476.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-476.29 USD (14)
Croissance mensuelle:
-0.70%
Prévision annuelle:
-8.08%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.19 USD
Maximal:
803.98 USD (32.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.82% (803.98 USD)
Par fonds propres:
39.60% (1 015.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCADex 234
EURUSDex 184
GBPAUDex 170
USDCHFex 160
GBPUSDex 155
GBPJPYex 143
GBPCHFex 95
USDJPYex 89
EURAUDex 80
NZDUSDex 77
AUDUSDex 75
EURGBPex 74
USDCADex 73
AUDCADex 71
CADCHFex 59
GBPCADex 56
EURCHFex 56
EURNZDex 54
NZDJPYex 50
NZDCHFex 48
GBPNZDex 44
CADJPYex 44
CHFJPYex 40
NZDCADex 30
AUDNZDex 27
AUDCHFex 22
GOLDex 20
AUDJPYex 13
USDZARex 6
USDIDXex 1
EURJPYex 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCADex 111
EURUSDex -129
GBPAUDex 126
USDCHFex 670
GBPUSDex 283
GBPJPYex 262
GBPCHFex 261
USDJPYex 250
EURAUDex 405
NZDUSDex 93
AUDUSDex 185
EURGBPex 126
USDCADex 78
AUDCADex 55
CADCHFex 149
GBPCADex 154
EURCHFex 85
EURNZDex 69
NZDJPYex 46
NZDCHFex 138
GBPNZDex -18
CADJPYex 92
CHFJPYex 97
NZDCADex 74
AUDNZDex 7
AUDCHFex 1
GOLDex 36
AUDJPYex 7
USDZARex 17
USDIDXex -10
EURJPYex 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCADex -6.6K
EURUSDex 1.5K
GBPAUDex -11K
USDCHFex 10K
GBPUSDex 1.4K
GBPJPYex 17K
GBPCHFex -6K
USDJPYex 7.3K
EURAUDex -2.7K
NZDUSDex 2.6K
AUDUSDex 5.2K
EURGBPex 4.6K
USDCADex 4.5K
AUDCADex 2.6K
CADCHFex 3.1K
GBPCADex -4.8K
EURCHFex 3.9K
EURNZDex -17K
NZDJPYex 3.2K
NZDCHFex -4K
GBPNZDex 1.2K
CADJPYex 5.7K
CHFJPYex 3.8K
NZDCADex 981
AUDNZDex 372
AUDCHFex 1.2K
GOLDex 6.8K
AUDJPYex 655
USDZARex 349
USDIDXex -1K
EURJPYex 462
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +554.25 USD
Pire transaction: -59 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +23.05 USD
Perte consécutive maximale: -476.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RSGFinance-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.06.26 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 14:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 15:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 00:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.09 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.28 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.14 00:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.07 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 16:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 14:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 10:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.11 23:53
No swaps are charged
2024.12.11 23:53
No swaps are charged
2024.12.11 13:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.11 11:13
No swaps are charged on the signal account
2024.12.08 15:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.15 14:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.13 14:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 14:26
No swaps are charged
