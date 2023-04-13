SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TREND RIDER PRO performance tracker
Okezie Ojimadu

TREND RIDER PRO performance tracker

Okezie Ojimadu
0 inceleme
Güvenilirlik
128 hafta
0 / 0 USD
Ayda 5000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 373%
RSGFinance-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 251
Kârla kapanan işlemler:
1 550 (68.85%)
Zararla kapanan işlemler:
701 (31.14%)
En iyi işlem:
554.25 USD
En kötü işlem:
-59.33 USD
Brüt kâr:
8 674.02 USD (252 344 pips)
Brüt zarar:
-4 939.09 USD (217 041 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (23.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
556.82 USD (2)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
34.18%
Maks. mevduat yükü:
39.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
4.65
Alış işlemleri:
917 (40.74%)
Satış işlemleri:
1 334 (59.26%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
1.66 USD
Ortalama kâr:
5.60 USD
Ortalama zarar:
-7.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-476.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-476.29 USD (14)
Aylık büyüme:
-0.70%
Yıllık tahmin:
-8.08%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.19 USD
Maksimum:
803.98 USD (32.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.82% (803.98 USD)
Varlığa göre:
39.60% (1 015.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCADex 234
EURUSDex 184
GBPAUDex 170
USDCHFex 160
GBPUSDex 155
GBPJPYex 143
GBPCHFex 95
USDJPYex 89
EURAUDex 80
NZDUSDex 77
AUDUSDex 75
EURGBPex 74
USDCADex 73
AUDCADex 71
CADCHFex 59
GBPCADex 56
EURCHFex 56
EURNZDex 54
NZDJPYex 50
NZDCHFex 48
GBPNZDex 44
CADJPYex 44
CHFJPYex 40
NZDCADex 30
AUDNZDex 27
AUDCHFex 22
GOLDex 20
AUDJPYex 13
USDZARex 6
USDIDXex 1
EURJPYex 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCADex 111
EURUSDex -129
GBPAUDex 126
USDCHFex 670
GBPUSDex 283
GBPJPYex 262
GBPCHFex 261
USDJPYex 250
EURAUDex 405
NZDUSDex 93
AUDUSDex 185
EURGBPex 126
USDCADex 78
AUDCADex 55
CADCHFex 149
GBPCADex 154
EURCHFex 85
EURNZDex 69
NZDJPYex 46
NZDCHFex 138
GBPNZDex -18
CADJPYex 92
CHFJPYex 97
NZDCADex 74
AUDNZDex 7
AUDCHFex 1
GOLDex 36
AUDJPYex 7
USDZARex 17
USDIDXex -10
EURJPYex 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCADex -6.6K
EURUSDex 1.5K
GBPAUDex -11K
USDCHFex 10K
GBPUSDex 1.4K
GBPJPYex 17K
GBPCHFex -6K
USDJPYex 7.3K
EURAUDex -2.7K
NZDUSDex 2.6K
AUDUSDex 5.2K
EURGBPex 4.6K
USDCADex 4.5K
AUDCADex 2.6K
CADCHFex 3.1K
GBPCADex -4.8K
EURCHFex 3.9K
EURNZDex -17K
NZDJPYex 3.2K
NZDCHFex -4K
GBPNZDex 1.2K
CADJPYex 5.7K
CHFJPYex 3.8K
NZDCADex 981
AUDNZDex 372
AUDCHFex 1.2K
GOLDex 6.8K
AUDJPYex 655
USDZARex 349
USDIDXex -1K
EURJPYex 462
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +554.25 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +23.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -476.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RSGFinance-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.06.26 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 14:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 15:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 00:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.09 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.28 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.14 00:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.07 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 16:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 14:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 10:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.11 23:53
No swaps are charged
2024.12.11 23:53
No swaps are charged
2024.12.11 13:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.11 11:13
No swaps are charged on the signal account
2024.12.08 15:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.15 14:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.13 14:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 14:26
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TREND RIDER PRO performance tracker
Ayda 5000 USD
373%
0
0
USD
4.7K
USD
128
94%
2 251
68%
34%
1.75
1.66
USD
40%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.