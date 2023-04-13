- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 306
利益トレード:
1 589 (68.90%)
損失トレード:
717 (31.09%)
ベストトレード:
554.25 USD
最悪のトレード:
-127.90 USD
総利益:
9 991.24 USD (278 793 pips)
総損失:
-5 539.78 USD (221 307 pips)
最大連続の勝ち:
24 (23.05 USD)
最大連続利益:
556.82 USD (2)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
38.12%
最大入金額:
39.61%
最近のトレード:
15 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
5.54
長いトレード:
942 (40.85%)
短いトレード:
1 364 (59.15%)
プロフィットファクター:
1.80
期待されたペイオフ:
1.93 USD
平均利益:
6.29 USD
平均損失:
-7.73 USD
最大連続の負け:
14 (-476.29 USD)
最大連続損失:
-476.29 USD (14)
月間成長:
2.99%
年間予想:
36.26%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.19 USD
最大の:
803.98 USD (32.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.82% (803.98 USD)
エクイティによる:
56.36% (3 059.25 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURCADex
|236
|EURUSDex
|195
|GBPAUDex
|170
|USDCHFex
|161
|GBPUSDex
|156
|GBPJPYex
|143
|GBPCHFex
|96
|USDJPYex
|90
|EURAUDex
|80
|AUDUSDex
|79
|NZDUSDex
|77
|EURGBPex
|74
|USDCADex
|73
|AUDCADex
|71
|CADCHFex
|62
|NZDCHFex
|56
|GBPCADex
|56
|EURCHFex
|56
|EURNZDex
|55
|NZDJPYex
|50
|CHFJPYex
|45
|GBPNZDex
|44
|CADJPYex
|44
|GOLDex
|36
|NZDCADex
|30
|AUDNZDex
|27
|AUDCHFex
|23
|AUDJPYex
|13
|USDZARex
|6
|USDIDXex
|1
|EURJPYex
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURCADex
|269
|EURUSDex
|-170
|GBPAUDex
|126
|USDCHFex
|885
|GBPUSDex
|393
|GBPJPYex
|262
|GBPCHFex
|259
|USDJPYex
|285
|EURAUDex
|405
|AUDUSDex
|245
|NZDUSDex
|93
|EURGBPex
|126
|USDCADex
|78
|AUDCADex
|55
|CADCHFex
|189
|NZDCHFex
|-11
|GBPCADex
|154
|EURCHFex
|85
|EURNZDex
|77
|NZDJPYex
|46
|CHFJPYex
|202
|GBPNZDex
|-18
|CADJPYex
|92
|GOLDex
|340
|NZDCADex
|74
|AUDNZDex
|7
|AUDCHFex
|-127
|AUDJPYex
|7
|USDZARex
|17
|USDIDXex
|-10
|EURJPYex
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURCADex
|-6K
|EURUSDex
|1.6K
|GBPAUDex
|-11K
|USDCHFex
|11K
|GBPUSDex
|1.8K
|GBPJPYex
|17K
|GBPCHFex
|-6K
|USDJPYex
|7.7K
|EURAUDex
|-2.7K
|AUDUSDex
|5.6K
|NZDUSDex
|2.6K
|EURGBPex
|4.6K
|USDCADex
|4.5K
|AUDCADex
|2.6K
|CADCHFex
|3.3K
|NZDCHFex
|-4.1K
|GBPCADex
|-4.8K
|EURCHFex
|3.9K
|EURNZDex
|-17K
|NZDJPYex
|3.2K
|CHFJPYex
|6.8K
|GBPNZDex
|1.2K
|CADJPYex
|5.7K
|GOLDex
|25K
|NZDCADex
|981
|AUDNZDex
|372
|AUDCHFex
|315
|AUDJPYex
|655
|USDZARex
|349
|USDIDXex
|-1K
|EURJPYex
|462
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +554.25 USD
最悪のトレード: -128 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +23.05 USD
最大連続損失: -476.29 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RSGFinance-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
