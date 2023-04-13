シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TREND RIDER PRO performance tracker
Okezie Ojimadu

TREND RIDER PRO performance tracker

Okezie Ojimadu
レビュー0件
信頼性
140週間
0 / 0 USD
月額  5000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 445%
RSGFinance-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 306
利益トレード:
1 589 (68.90%)
損失トレード:
717 (31.09%)
ベストトレード:
554.25 USD
最悪のトレード:
-127.90 USD
総利益:
9 991.24 USD (278 793 pips)
総損失:
-5 539.78 USD (221 307 pips)
最大連続の勝ち:
24 (23.05 USD)
最大連続利益:
556.82 USD (2)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
38.12%
最大入金額:
39.61%
最近のトレード:
15 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
5.54
長いトレード:
942 (40.85%)
短いトレード:
1 364 (59.15%)
プロフィットファクター:
1.80
期待されたペイオフ:
1.93 USD
平均利益:
6.29 USD
平均損失:
-7.73 USD
最大連続の負け:
14 (-476.29 USD)
最大連続損失:
-476.29 USD (14)
月間成長:
2.99%
年間予想:
36.26%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.19 USD
最大の:
803.98 USD (32.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.82% (803.98 USD)
エクイティによる:
56.36% (3 059.25 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURCADex 236
EURUSDex 195
GBPAUDex 170
USDCHFex 161
GBPUSDex 156
GBPJPYex 143
GBPCHFex 96
USDJPYex 90
EURAUDex 80
AUDUSDex 79
NZDUSDex 77
EURGBPex 74
USDCADex 73
AUDCADex 71
CADCHFex 62
NZDCHFex 56
GBPCADex 56
EURCHFex 56
EURNZDex 55
NZDJPYex 50
CHFJPYex 45
GBPNZDex 44
CADJPYex 44
GOLDex 36
NZDCADex 30
AUDNZDex 27
AUDCHFex 23
AUDJPYex 13
USDZARex 6
USDIDXex 1
EURJPYex 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURCADex 269
EURUSDex -170
GBPAUDex 126
USDCHFex 885
GBPUSDex 393
GBPJPYex 262
GBPCHFex 259
USDJPYex 285
EURAUDex 405
AUDUSDex 245
NZDUSDex 93
EURGBPex 126
USDCADex 78
AUDCADex 55
CADCHFex 189
NZDCHFex -11
GBPCADex 154
EURCHFex 85
EURNZDex 77
NZDJPYex 46
CHFJPYex 202
GBPNZDex -18
CADJPYex 92
GOLDex 340
NZDCADex 74
AUDNZDex 7
AUDCHFex -127
AUDJPYex 7
USDZARex 17
USDIDXex -10
EURJPYex 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURCADex -6K
EURUSDex 1.6K
GBPAUDex -11K
USDCHFex 11K
GBPUSDex 1.8K
GBPJPYex 17K
GBPCHFex -6K
USDJPYex 7.7K
EURAUDex -2.7K
AUDUSDex 5.6K
NZDUSDex 2.6K
EURGBPex 4.6K
USDCADex 4.5K
AUDCADex 2.6K
CADCHFex 3.3K
NZDCHFex -4.1K
GBPCADex -4.8K
EURCHFex 3.9K
EURNZDex -17K
NZDJPYex 3.2K
CHFJPYex 6.8K
GBPNZDex 1.2K
CADJPYex 5.7K
GOLDex 25K
NZDCADex 981
AUDNZDex 372
AUDCHFex 315
AUDJPYex 655
USDZARex 349
USDIDXex -1K
EURJPYex 462
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +554.25 USD
最悪のトレード: -128 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +23.05 USD
最大連続損失: -476.29 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RSGFinance-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.31 00:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 06:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 11:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 06:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 06:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
TREND RIDER PRO performance tracker
5000 USD/月
445%
0
0
USD
5.5K
USD
140
93%
2 306
68%
38%
1.80
1.93
USD
56%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください