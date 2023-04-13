- 자본
- 축소
트레이드:
2 310
이익 거래:
1 590 (68.83%)
손실 거래:
720 (31.17%)
최고의 거래:
554.25 USD
최악의 거래:
-127.90 USD
총 수익:
10 369.91 USD (279 717 pips)
총 손실:
-5 680.02 USD (222 523 pips)
연속 최대 이익:
24 (23.05 USD)
연속 최대 이익:
556.82 USD (2)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
38.12%
최대 입금량:
39.61%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
5.83
롱(주식매수):
942 (40.78%)
숏(주식차입매도):
1 368 (59.22%)
수익 요인:
1.83
기대수익:
2.03 USD
평균 이익:
6.52 USD
평균 손실:
-7.89 USD
연속 최대 손실:
14 (-476.29 USD)
연속 최대 손실:
-476.29 USD (14)
월별 성장률:
2.40%
연간 예측:
29.18%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.19 USD
최대한의:
803.98 USD (32.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.82% (803.98 USD)
자본금별:
56.36% (3 059.25 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURCADex
|236
|EURUSDex
|195
|GBPAUDex
|170
|USDCHFex
|161
|GBPUSDex
|156
|GBPJPYex
|143
|GBPCHFex
|96
|USDJPYex
|90
|EURAUDex
|80
|AUDUSDex
|79
|NZDUSDex
|77
|EURGBPex
|74
|USDCADex
|73
|AUDCADex
|71
|CADCHFex
|62
|NZDCHFex
|60
|GBPCADex
|56
|EURCHFex
|56
|EURNZDex
|55
|NZDJPYex
|50
|CHFJPYex
|45
|GBPNZDex
|44
|CADJPYex
|44
|GOLDex
|36
|NZDCADex
|30
|AUDNZDex
|27
|AUDCHFex
|23
|AUDJPYex
|13
|USDZARex
|6
|USDIDXex
|1
|EURJPYex
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURCADex
|269
|EURUSDex
|-170
|GBPAUDex
|126
|USDCHFex
|885
|GBPUSDex
|393
|GBPJPYex
|262
|GBPCHFex
|259
|USDJPYex
|285
|EURAUDex
|405
|AUDUSDex
|245
|NZDUSDex
|93
|EURGBPex
|126
|USDCADex
|78
|AUDCADex
|55
|CADCHFex
|189
|NZDCHFex
|227
|GBPCADex
|154
|EURCHFex
|85
|EURNZDex
|77
|NZDJPYex
|46
|CHFJPYex
|202
|GBPNZDex
|-18
|CADJPYex
|92
|GOLDex
|340
|NZDCADex
|74
|AUDNZDex
|7
|AUDCHFex
|-127
|AUDJPYex
|7
|USDZARex
|17
|USDIDXex
|-10
|EURJPYex
|15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURCADex
|-6K
|EURUSDex
|1.6K
|GBPAUDex
|-11K
|USDCHFex
|11K
|GBPUSDex
|1.8K
|GBPJPYex
|17K
|GBPCHFex
|-6K
|USDJPYex
|7.7K
|EURAUDex
|-2.7K
|AUDUSDex
|5.6K
|NZDUSDex
|2.6K
|EURGBPex
|4.6K
|USDCADex
|4.5K
|AUDCADex
|2.6K
|CADCHFex
|3.3K
|NZDCHFex
|-2K
|GBPCADex
|-4.8K
|EURCHFex
|3.9K
|EURNZDex
|-17K
|NZDJPYex
|3.2K
|CHFJPYex
|6.8K
|GBPNZDex
|1.2K
|CADJPYex
|5.7K
|GOLDex
|25K
|NZDCADex
|981
|AUDNZDex
|372
|AUDCHFex
|315
|AUDJPYex
|655
|USDZARex
|349
|USDIDXex
|-1K
|EURJPYex
|462
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +554.25 USD
최악의 거래: -128 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +23.05 USD
연속 최대 손실: -476.29 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RSGFinance-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
