Okezie Ojimadu

TREND RIDER PRO performance tracker

Okezie Ojimadu
0 리뷰
안정성
143
0 / 0 USD
월별 5000 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 469%
RSGFinance-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 310
이익 거래:
1 590 (68.83%)
손실 거래:
720 (31.17%)
최고의 거래:
554.25 USD
최악의 거래:
-127.90 USD
총 수익:
10 369.91 USD (279 717 pips)
총 손실:
-5 680.02 USD (222 523 pips)
연속 최대 이익:
24 (23.05 USD)
연속 최대 이익:
556.82 USD (2)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
38.12%
최대 입금량:
39.61%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
5.83
롱(주식매수):
942 (40.78%)
숏(주식차입매도):
1 368 (59.22%)
수익 요인:
1.83
기대수익:
2.03 USD
평균 이익:
6.52 USD
평균 손실:
-7.89 USD
연속 최대 손실:
14 (-476.29 USD)
연속 최대 손실:
-476.29 USD (14)
월별 성장률:
2.40%
연간 예측:
29.18%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.19 USD
최대한의:
803.98 USD (32.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.82% (803.98 USD)
자본금별:
56.36% (3 059.25 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURCADex 236
EURUSDex 195
GBPAUDex 170
USDCHFex 161
GBPUSDex 156
GBPJPYex 143
GBPCHFex 96
USDJPYex 90
EURAUDex 80
AUDUSDex 79
NZDUSDex 77
EURGBPex 74
USDCADex 73
AUDCADex 71
CADCHFex 62
NZDCHFex 60
GBPCADex 56
EURCHFex 56
EURNZDex 55
NZDJPYex 50
CHFJPYex 45
GBPNZDex 44
CADJPYex 44
GOLDex 36
NZDCADex 30
AUDNZDex 27
AUDCHFex 23
AUDJPYex 13
USDZARex 6
USDIDXex 1
EURJPYex 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURCADex 269
EURUSDex -170
GBPAUDex 126
USDCHFex 885
GBPUSDex 393
GBPJPYex 262
GBPCHFex 259
USDJPYex 285
EURAUDex 405
AUDUSDex 245
NZDUSDex 93
EURGBPex 126
USDCADex 78
AUDCADex 55
CADCHFex 189
NZDCHFex 227
GBPCADex 154
EURCHFex 85
EURNZDex 77
NZDJPYex 46
CHFJPYex 202
GBPNZDex -18
CADJPYex 92
GOLDex 340
NZDCADex 74
AUDNZDex 7
AUDCHFex -127
AUDJPYex 7
USDZARex 17
USDIDXex -10
EURJPYex 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURCADex -6K
EURUSDex 1.6K
GBPAUDex -11K
USDCHFex 11K
GBPUSDex 1.8K
GBPJPYex 17K
GBPCHFex -6K
USDJPYex 7.7K
EURAUDex -2.7K
AUDUSDex 5.6K
NZDUSDex 2.6K
EURGBPex 4.6K
USDCADex 4.5K
AUDCADex 2.6K
CADCHFex 3.3K
NZDCHFex -2K
GBPCADex -4.8K
EURCHFex 3.9K
EURNZDex -17K
NZDJPYex 3.2K
CHFJPYex 6.8K
GBPNZDex 1.2K
CADJPYex 5.7K
GOLDex 25K
NZDCADex 981
AUDNZDex 372
AUDCHFex 315
AUDJPYex 655
USDZARex 349
USDIDXex -1K
EURJPYex 462
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +554.25 USD
최악의 거래: -128 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +23.05 USD
연속 최대 손실: -476.29 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RSGFinance-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.04 22:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 00:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 06:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 11:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 06:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 06:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
TREND RIDER PRO performance tracker
월별 5000 USD
469%
0
0
USD
5.7K
USD
143
92%
2 310
68%
38%
1.82
2.03
USD
56%
1:500
