Segnali / MetaTrader 4 / TREND RIDER PRO performance tracker
Okezie Ojimadu

TREND RIDER PRO performance tracker

Okezie Ojimadu
0 recensioni
Affidabilità
128 settimane
0 / 0 USD
Copia per 5000 USD al mese
crescita dal 2023 373%
RSGFinance-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 251
Profit Trade:
1 550 (68.85%)
Loss Trade:
701 (31.14%)
Best Trade:
554.25 USD
Worst Trade:
-59.33 USD
Profitto lordo:
8 674.02 USD (252 344 pips)
Perdita lorda:
-4 939.09 USD (217 041 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (23.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
556.82 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
34.18%
Massimo carico di deposito:
39.61%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
4.65
Long Trade:
917 (40.74%)
Short Trade:
1 334 (59.26%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
1.66 USD
Profitto medio:
5.60 USD
Perdita media:
-7.05 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-476.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-476.29 USD (14)
Crescita mensile:
-0.70%
Previsione annuale:
-8.08%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.19 USD
Massimale:
803.98 USD (32.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.82% (803.98 USD)
Per equità:
39.60% (1 015.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCADex 234
EURUSDex 184
GBPAUDex 170
USDCHFex 160
GBPUSDex 155
GBPJPYex 143
GBPCHFex 95
USDJPYex 89
EURAUDex 80
NZDUSDex 77
AUDUSDex 75
EURGBPex 74
USDCADex 73
AUDCADex 71
CADCHFex 59
GBPCADex 56
EURCHFex 56
EURNZDex 54
NZDJPYex 50
NZDCHFex 48
GBPNZDex 44
CADJPYex 44
CHFJPYex 40
NZDCADex 30
AUDNZDex 27
AUDCHFex 22
GOLDex 20
AUDJPYex 13
USDZARex 6
USDIDXex 1
EURJPYex 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCADex 111
EURUSDex -129
GBPAUDex 126
USDCHFex 670
GBPUSDex 283
GBPJPYex 262
GBPCHFex 261
USDJPYex 250
EURAUDex 405
NZDUSDex 93
AUDUSDex 185
EURGBPex 126
USDCADex 78
AUDCADex 55
CADCHFex 149
GBPCADex 154
EURCHFex 85
EURNZDex 69
NZDJPYex 46
NZDCHFex 138
GBPNZDex -18
CADJPYex 92
CHFJPYex 97
NZDCADex 74
AUDNZDex 7
AUDCHFex 1
GOLDex 36
AUDJPYex 7
USDZARex 17
USDIDXex -10
EURJPYex 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCADex -6.6K
EURUSDex 1.5K
GBPAUDex -11K
USDCHFex 10K
GBPUSDex 1.4K
GBPJPYex 17K
GBPCHFex -6K
USDJPYex 7.3K
EURAUDex -2.7K
NZDUSDex 2.6K
AUDUSDex 5.2K
EURGBPex 4.6K
USDCADex 4.5K
AUDCADex 2.6K
CADCHFex 3.1K
GBPCADex -4.8K
EURCHFex 3.9K
EURNZDex -17K
NZDJPYex 3.2K
NZDCHFex -4K
GBPNZDex 1.2K
CADJPYex 5.7K
CHFJPYex 3.8K
NZDCADex 981
AUDNZDex 372
AUDCHFex 1.2K
GOLDex 6.8K
AUDJPYex 655
USDZARex 349
USDIDXex -1K
EURJPYex 462
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +554.25 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +23.05 USD
Massima perdita consecutiva: -476.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RSGFinance-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.06.26 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 14:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 15:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 00:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.09 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.28 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.14 00:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.07 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 16:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 14:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 10:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.11 23:53
No swaps are charged
2024.12.11 23:53
No swaps are charged
2024.12.11 13:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.11 11:13
No swaps are charged on the signal account
2024.12.08 15:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.15 14:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.13 14:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 14:26
No swaps are charged
