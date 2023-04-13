- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 306
Negociações com lucro:
1 589 (68.90%)
Negociações com perda:
717 (31.09%)
Melhor negociação:
554.25 USD
Pior negociação:
-127.90 USD
Lucro bruto:
9 991.24 USD (278 793 pips)
Perda bruta:
-5 539.78 USD (221 307 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (23.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
556.82 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
38.12%
Depósito máximo carregado:
39.61%
Último negócio:
15 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
5.54
Negociações longas:
942 (40.85%)
Negociações curtas:
1 364 (59.15%)
Fator de lucro:
1.80
Valor esperado:
1.93 USD
Lucro médio:
6.29 USD
Perda média:
-7.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-476.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-476.29 USD (14)
Crescimento mensal:
2.99%
Previsão anual:
36.26%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.19 USD
Máximo:
803.98 USD (32.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.82% (803.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
56.36% (3 059.25 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURCADex
|236
|EURUSDex
|195
|GBPAUDex
|170
|USDCHFex
|161
|GBPUSDex
|156
|GBPJPYex
|143
|GBPCHFex
|96
|USDJPYex
|90
|EURAUDex
|80
|AUDUSDex
|79
|NZDUSDex
|77
|EURGBPex
|74
|USDCADex
|73
|AUDCADex
|71
|CADCHFex
|62
|NZDCHFex
|56
|GBPCADex
|56
|EURCHFex
|56
|EURNZDex
|55
|NZDJPYex
|50
|CHFJPYex
|45
|GBPNZDex
|44
|CADJPYex
|44
|GOLDex
|36
|NZDCADex
|30
|AUDNZDex
|27
|AUDCHFex
|23
|AUDJPYex
|13
|USDZARex
|6
|USDIDXex
|1
|EURJPYex
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURCADex
|269
|EURUSDex
|-170
|GBPAUDex
|126
|USDCHFex
|885
|GBPUSDex
|393
|GBPJPYex
|262
|GBPCHFex
|259
|USDJPYex
|285
|EURAUDex
|405
|AUDUSDex
|245
|NZDUSDex
|93
|EURGBPex
|126
|USDCADex
|78
|AUDCADex
|55
|CADCHFex
|189
|NZDCHFex
|-11
|GBPCADex
|154
|EURCHFex
|85
|EURNZDex
|77
|NZDJPYex
|46
|CHFJPYex
|202
|GBPNZDex
|-18
|CADJPYex
|92
|GOLDex
|340
|NZDCADex
|74
|AUDNZDex
|7
|AUDCHFex
|-127
|AUDJPYex
|7
|USDZARex
|17
|USDIDXex
|-10
|EURJPYex
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURCADex
|-6K
|EURUSDex
|1.6K
|GBPAUDex
|-11K
|USDCHFex
|11K
|GBPUSDex
|1.8K
|GBPJPYex
|17K
|GBPCHFex
|-6K
|USDJPYex
|7.7K
|EURAUDex
|-2.7K
|AUDUSDex
|5.6K
|NZDUSDex
|2.6K
|EURGBPex
|4.6K
|USDCADex
|4.5K
|AUDCADex
|2.6K
|CADCHFex
|3.3K
|NZDCHFex
|-4.1K
|GBPCADex
|-4.8K
|EURCHFex
|3.9K
|EURNZDex
|-17K
|NZDJPYex
|3.2K
|CHFJPYex
|6.8K
|GBPNZDex
|1.2K
|CADJPYex
|5.7K
|GOLDex
|25K
|NZDCADex
|981
|AUDNZDex
|372
|AUDCHFex
|315
|AUDJPYex
|655
|USDZARex
|349
|USDIDXex
|-1K
|EURJPYex
|462
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +554.25 USD
Pior negociação: -128 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +23.05 USD
Máxima perda consecutiva: -476.29 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RSGFinance-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
5000 USD por mês
445%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
140
93%
2 306
68%
38%
1.80
1.93
USD
USD
56%
1:500