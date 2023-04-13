SinaisSeções
Okezie Ojimadu

TREND RIDER PRO performance tracker

Okezie Ojimadu
0 comentários
Confiabilidade
140 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 5000 USD por mês
crescimento desde 2023 445%
RSGFinance-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 306
Negociações com lucro:
1 589 (68.90%)
Negociações com perda:
717 (31.09%)
Melhor negociação:
554.25 USD
Pior negociação:
-127.90 USD
Lucro bruto:
9 991.24 USD (278 793 pips)
Perda bruta:
-5 539.78 USD (221 307 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (23.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
556.82 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
38.12%
Depósito máximo carregado:
39.61%
Último negócio:
15 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
5.54
Negociações longas:
942 (40.85%)
Negociações curtas:
1 364 (59.15%)
Fator de lucro:
1.80
Valor esperado:
1.93 USD
Lucro médio:
6.29 USD
Perda média:
-7.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-476.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-476.29 USD (14)
Crescimento mensal:
2.99%
Previsão anual:
36.26%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.19 USD
Máximo:
803.98 USD (32.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.82% (803.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
56.36% (3 059.25 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURCADex 236
EURUSDex 195
GBPAUDex 170
USDCHFex 161
GBPUSDex 156
GBPJPYex 143
GBPCHFex 96
USDJPYex 90
EURAUDex 80
AUDUSDex 79
NZDUSDex 77
EURGBPex 74
USDCADex 73
AUDCADex 71
CADCHFex 62
NZDCHFex 56
GBPCADex 56
EURCHFex 56
EURNZDex 55
NZDJPYex 50
CHFJPYex 45
GBPNZDex 44
CADJPYex 44
GOLDex 36
NZDCADex 30
AUDNZDex 27
AUDCHFex 23
AUDJPYex 13
USDZARex 6
USDIDXex 1
EURJPYex 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURCADex 269
EURUSDex -170
GBPAUDex 126
USDCHFex 885
GBPUSDex 393
GBPJPYex 262
GBPCHFex 259
USDJPYex 285
EURAUDex 405
AUDUSDex 245
NZDUSDex 93
EURGBPex 126
USDCADex 78
AUDCADex 55
CADCHFex 189
NZDCHFex -11
GBPCADex 154
EURCHFex 85
EURNZDex 77
NZDJPYex 46
CHFJPYex 202
GBPNZDex -18
CADJPYex 92
GOLDex 340
NZDCADex 74
AUDNZDex 7
AUDCHFex -127
AUDJPYex 7
USDZARex 17
USDIDXex -10
EURJPYex 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURCADex -6K
EURUSDex 1.6K
GBPAUDex -11K
USDCHFex 11K
GBPUSDex 1.8K
GBPJPYex 17K
GBPCHFex -6K
USDJPYex 7.7K
EURAUDex -2.7K
AUDUSDex 5.6K
NZDUSDex 2.6K
EURGBPex 4.6K
USDCADex 4.5K
AUDCADex 2.6K
CADCHFex 3.3K
NZDCHFex -4.1K
GBPCADex -4.8K
EURCHFex 3.9K
EURNZDex -17K
NZDJPYex 3.2K
CHFJPYex 6.8K
GBPNZDex 1.2K
CADJPYex 5.7K
GOLDex 25K
NZDCADex 981
AUDNZDex 372
AUDCHFex 315
AUDJPYex 655
USDZARex 349
USDIDXex -1K
EURJPYex 462
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +554.25 USD
Pior negociação: -128 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +23.05 USD
Máxima perda consecutiva: -476.29 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RSGFinance-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
