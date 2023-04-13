SignalsSections
TREND RIDER PRO performance tracker
Okezie Ojimadu

TREND RIDER PRO performance tracker

Okezie Ojimadu
0 reviews
Reliability
140 weeks
0 / 0 USD
Copy for 5000 USD per month
growth since 2023 445%
RSGFinance-Live
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
2 306
Profit Trades:
1 589 (68.90%)
Loss Trades:
717 (31.09%)
Best trade:
554.25 USD
Worst trade:
-127.90 USD
Gross Profit:
9 991.24 USD (278 793 pips)
Gross Loss:
-5 539.78 USD (221 307 pips)
Maximum consecutive wins:
24 (23.05 USD)
Maximal consecutive profit:
556.82 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
38.12%
Max deposit load:
39.61%
Latest trade:
15 days ago
Trades per week:
1
Avg holding time:
23 hours
Recovery Factor:
5.54
Long Trades:
942 (40.85%)
Short Trades:
1 364 (59.15%)
Profit Factor:
1.80
Expected Payoff:
1.93 USD
Average Profit:
6.29 USD
Average Loss:
-7.73 USD
Maximum consecutive losses:
14 (-476.29 USD)
Maximal consecutive loss:
-476.29 USD (14)
Monthly growth:
2.99%
Annual Forecast:
36.26%
Algo trading:
93%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.19 USD
Maximal:
803.98 USD (32.82%)
Relative drawdown:
By Balance:
32.82% (803.98 USD)
By Equity:
56.36% (3 059.25 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURCADex 236
EURUSDex 195
GBPAUDex 170
USDCHFex 161
GBPUSDex 156
GBPJPYex 143
GBPCHFex 96
USDJPYex 90
EURAUDex 80
AUDUSDex 79
NZDUSDex 77
EURGBPex 74
USDCADex 73
AUDCADex 71
CADCHFex 62
NZDCHFex 56
GBPCADex 56
EURCHFex 56
EURNZDex 55
NZDJPYex 50
CHFJPYex 45
GBPNZDex 44
CADJPYex 44
GOLDex 36
NZDCADex 30
AUDNZDex 27
AUDCHFex 23
AUDJPYex 13
USDZARex 6
USDIDXex 1
EURJPYex 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURCADex 269
EURUSDex -170
GBPAUDex 126
USDCHFex 885
GBPUSDex 393
GBPJPYex 262
GBPCHFex 259
USDJPYex 285
EURAUDex 405
AUDUSDex 245
NZDUSDex 93
EURGBPex 126
USDCADex 78
AUDCADex 55
CADCHFex 189
NZDCHFex -11
GBPCADex 154
EURCHFex 85
EURNZDex 77
NZDJPYex 46
CHFJPYex 202
GBPNZDex -18
CADJPYex 92
GOLDex 340
NZDCADex 74
AUDNZDex 7
AUDCHFex -127
AUDJPYex 7
USDZARex 17
USDIDXex -10
EURJPYex 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURCADex -6K
EURUSDex 1.6K
GBPAUDex -11K
USDCHFex 11K
GBPUSDex 1.8K
GBPJPYex 17K
GBPCHFex -6K
USDJPYex 7.7K
EURAUDex -2.7K
AUDUSDex 5.6K
NZDUSDex 2.6K
EURGBPex 4.6K
USDCADex 4.5K
AUDCADex 2.6K
CADCHFex 3.3K
NZDCHFex -4.1K
GBPCADex -4.8K
EURCHFex 3.9K
EURNZDex -17K
NZDJPYex 3.2K
CHFJPYex 6.8K
GBPNZDex 1.2K
CADJPYex 5.7K
GOLDex 25K
NZDCADex 981
AUDNZDex 372
AUDCHFex 315
AUDJPYex 655
USDZARex 349
USDIDXex -1K
EURJPYex 462
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +554.25 USD
Worst trade: -128 USD
Maximum consecutive wins: 2
Maximum consecutive losses: 14
Maximal consecutive profit: +23.05 USD
Maximal consecutive loss: -476.29 USD

2025.12.31 00:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
