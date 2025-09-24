Divisas / ZOOZW
ZOOZW
0.1700 USD 0.0000 (0.00%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ZOOZW de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.1700, mientras que el máximo ha alcanzado 0.1997.
Siga la dinámica de la pareja de divisas . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
0.1700 0.1997
Rango anual
0.0310 0.2887
- Cierres anteriores
- 0.1700
- Open
- 0.1965
- Bid
- 0.1700
- Ask
- 0.1730
- Low
- 0.1700
- High
- 0.1997
- Volumen
- 17
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 112.50%
- Cambio a 6 meses
- 240.00%
- Cambio anual
- 282.02%
